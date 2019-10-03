 Верховна Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За проголосували 238 народних депутатів.
"Повертаю цей Закон для повторного розгляду і пропоную виважено і комплексно підійти до питання застосування хімічної кастрації з урахуванням висловлених зауважень", йдеться в пропозиціях президента.
Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" (№6449).
Законом передбачається посилення відповідальності за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Так, до КК вводиться нова стаття 59-1 "Примусова хімічна кастрація". Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.
Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини віком до 18 років і до осіб віком понад 65 років.
19 липня тодішній голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав цей закон, і він був направлений на підпис президенту.
4 вересня Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів
-Отпусти меня, добрая женщина, а я тебе за это три желания исполню!
Вдова говорит:
-Хочу огромную виллу в Сочи, грузовик денег, и чтоб мой кот превратился в мужчину!
-Хорошо!-сказала рыбка.
Вдруг, вдова оказалась в Сочи, а перед ней огромная вилла, и грузовик с деньгами к вилле подъезжает. Вдруг, сзади доносится голос:
-А помнишь, как ты меня кастрировала?!
Даже отсидев назначенный срок, если суд и врачи не решат, что извращенец не опасен для общества, остаток дней он может провести в психиатрической лечебнице.
Однако, как выход, ему предлагается согласиться на хирургическую кастрацию. Пройдя ее, такой человек незамедлительно оказывается на свободе. Кстати, за 30 лет на такую процедуру согласились аж 115 человек.
І що, нема кому пояснити?
Статеві зносини з неповнолітньою, яка часто має жіночі ознаки, більш явні ніж у дорослих жінок, і ГВАЛТУВАННЯ ДИТИНИ, ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ !!!!!
ПЕДОФІЛ, ЦЕ ТОЙ, КОГО ТЯГНЕ ГВАЛТУВАТИ САМЕ ДІТЕЙ, У ЯКИХ ЩЕ НЕМАЄ ЯВНИХ ВТОРИННИХ СТАТЕВИХ ОЗНАК !!!!
это для тех, кто боится судебной ошибки! и если первый раз посадили ошибочно, то что... и второй-третий-пятый тоже ошиблись? или все же прервать цепочку его жертв-детей и уже после второго...прижечь... сколько детей не получит моральной и физической травмы!
Понапринимают всякий БРЕД за налоги украинцев,а потом его отменяй.