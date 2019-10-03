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 Політика України
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Все про:ВР (5837) кастрація (6) педофіл (79)

 Верховна Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Верховна Рада підтримала пропозицію президента відхилити закон №0977 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітнього, неповнолітнього, особи, яка не досягла статевої зрілості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проголосували 238 народних депутатів.

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"Повертаю цей Закон для повторного розгляду і пропоную виважено і комплексно підійти до питання застосування хімічної кастрації з урахуванням висловлених зауважень", йдеться в пропозиціях президента.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" (№6449).

Законом передбачається посилення відповідальності за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Так, до КК вводиться нова стаття 59-1 "Примусова хімічна кастрація". Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.

Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини віком до 18 років і до осіб віком понад 65 років.

19 липня тодішній голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав цей закон, і він був направлений на підпис президенту.

4 вересня Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151979
 
 
 Топ коментарі
 
Сидит вдова на берегу моря, а рядом с ней сидит красивый кот. Вдруг, вдова увидела золотую рыбку в море. Обрадовалась она, поймала рыбку, а рыбка ей человеческим языком говорит:
-Отпусти меня, добрая женщина, а я тебе за это три желания исполню!
Вдова говорит:
-Хочу огромную виллу в Сочи, грузовик денег, и чтоб мой кот превратился в мужчину!
-Хорошо!-сказала рыбка.
Вдруг, вдова оказалась в Сочи, а перед ней огромная вилла, и грузовик с деньгами к вилле подъезжает. Вдруг, сзади доносится голос:
-А помнишь, как ты меня кастрировала?!
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Это от тот лысый лысовго гонял??? Самообладание...только самообладание убережет депутата от принудительной кастрации...
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Не ,ну Зеленский совсем уже охренел. Он что педофил? Чего это заветировал закон про химическую кастрацию? В стране разгул педофилии, разврата и сатанячьего шабаша, Кива перед всем миром в Раде мастурбирует, позорит страну, каждый день педофилы издеваются над детьми, а эти драные слуги ветируют закон про усиление ответственности за педофилию? Геть из Рады пособников педофилов и мастурбирующих слабоумных орангутангов. Украине не нужны такие законодатели ущербные и больные на всю голову. Ганьба!
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Ляшко сам жертва. Він ріс у дитбудинку. Далі треба пояснювати?
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Их и сейчас судят и сажают. Только по статистике около 80% после выхода из тюрьмы совершают те же преступления повторно.
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"Панять і прастіть", напевне. Хіба за любов до дітей можна карати? Нє? Страхуються, зепутани.
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Химическая кастрация - это в серную кислоту ?
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Сидит вдова на берегу моря, а рядом с ней сидит красивый кот. Вдруг, вдова увидела золотую рыбку в море. Обрадовалась она, поймала рыбку, а рыбка ей человеческим языком говорит:
-Отпусти меня, добрая женщина, а я тебе за это три желания исполню!
Вдова говорит:
-Хочу огромную виллу в Сочи, грузовик денег, и чтоб мой кот превратился в мужчину!
-Хорошо!-сказала рыбка.
Вдруг, вдова оказалась в Сочи, а перед ней огромная вилла, и грузовик с деньгами к вилле подъезжает. Вдруг, сзади доносится голос:
-А помнишь, как ты меня кастрировала?!
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Без двух первых желаний было бы грустно. Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов - Цензор.НЕТ 6579
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Казахстан уже применяет это наказание. Можно проконсультироваться с казахами...
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Наказание за педофилию, за небольшой разницей, одинаковы практически во всех странах Европы. Исключение - Чехия. Тут подход к решению проблемы гораздо более жесткий и ни о какой защите прав человека (педофила) речи не идет, несмотря на негодование многих их защитников.
Даже отсидев назначенный срок, если суд и врачи не решат, что извращенец не опасен для общества, остаток дней он может провести в психиатрической лечебнице.
Однако, как выход, ему предлагается согласиться на хирургическую кастрацию. Пройдя ее, такой человек незамедлительно оказывается на свободе. Кстати, за 30 лет на такую процедуру согласились аж 115 человек.
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путлер засяв що приїде в Україну, а йому крихітні яєчка чік чік... подзвонив Моніці і каже відміни.... а та в позу... тобто на коліна.. і "работаем"
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эти Суки Народа только вредят народу на самом деле
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Скільки там за чикатило невиних розстріляли,або за наших онопрієнка та ткача невинних відсиділо.Отже хто зараз буде говорити,шо це зрада,памятайте,кожен з вас може опинитись, в тому місці і в той час та вас призначать педофілом,а потім каструють.Може колись і виправдають,але коки вже не причепиш
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вот скажут, что кива педофил и кастрируют и шо он в раде на заседаниях дрочить будет?
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Garsia UA "Каструваты". Вообще-то это " принудительное введение осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность. Какая страшная кастрация! Тем более, что ее стоить применять только к тем, больше одного раза привлекался к ответственности.
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Бажаю тобі і твоїм рідним.ніколи не опинятися на місці невинно засуджених та вбитих
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Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов - Цензор.НЕТ 2758 Garsia UA Бажаю тобі і твоїм рідним, ніколи не опинятися на місці батьків згвалтованих дітей.
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Ти оце ляпнув,навіть не уявляючи різниці,про що я хотів сказати і що ти говориш.Ну та ладно,якщо не дано,то не дано
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В нашей стране, где нет правосудия, а есть кривосудие, то такие законы опасны, могут так кого угодно обвинить.
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Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов - Цензор.НЕТ 6622 Sinopticos Лучше пусть педофилы и дальше детей насилуют? Сел, вышел, изнасиловал и так по кругу. Там же есть персонажи, которые уже по 3-4 раза сидели за педофилию. Вот к таким и надо применять.
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это сложные вопросы, я так написал, история была, у меня один был знакомый, бизнесмен, помогал детским домам, решили отжать бизнес, такое дело состряпали, детей даже подговаривали, в подробностях это все долго, чего только не бывает в этой жизни
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Погано,що тільки з одного боку на це деякі дивлятся,думаючи,що сія участь мене мине
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Тупі тварини!!!!
І що, нема кому пояснити?
Статеві зносини з неповнолітньою, яка часто має жіночі ознаки, більш явні ніж у дорослих жінок, і ГВАЛТУВАННЯ ДИТИНИ, ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ !!!!!


ПЕДОФІЛ, ЦЕ ТОЙ, КОГО ТЯГНЕ ГВАЛТУВАТИ САМЕ ДІТЕЙ, У ЯКИХ ЩЕ НЕМАЄ ЯВНИХ ВТОРИННИХ СТАТЕВИХ ОЗНАК !!!!
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Теперь педофилы в законе , растление детей это чистый сатанизм .
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Зоофилы и некрофилы уже нетерпеливо ждут своей очереди....
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больше всего меня..."умиляет"...отношение (не на зоне...а на воле) к рецидивистам по такой статье...
это для тех, кто боится судебной ошибки! и если первый раз посадили ошибочно, то что... и второй-третий-пятый тоже ошиблись? или все же прервать цепочку его жертв-детей и уже после второго...прижечь... сколько детей не получит моральной и физической травмы!
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Сегодня педофилы будут спать спокойно..
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А вернуть зп с депутатов и расходы на принятие этого ненужного з-на?
Понапринимают всякий БРЕД за налоги украинцев,а потом его отменяй.
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Как в Америке - на электрический стул и дело с концом.
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Бояться, сукіни діти, що це їх може стосуватися, серед них різної погані повно!!!
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По сюжетам вчерашнего дня почету то даже не удивило
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Новости вчерашние видели как в той Раде ананисты работают, чего еще можна ждать от этой Рады.
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щоб це ВАШИХ дітей вбивали і гвалтували, отоді б ви падлюки зрозуміли
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Это говорит о том, что в Раде половино педофилов и им это ненравится
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"Молодцы", дали волю педофилам, может теперь и ваших детей будут насиловать. Слава Украине, педофилам слава!!!
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всё правильно сделал. закон сырой. прошлая рада его принимала в последний день ради выборного пиара.
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