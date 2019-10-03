 Спікер Разумков попросив депутатів не "задовольняти фізіологічні потреби" в залі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час перерви між розглядом законопроєктів.
"Зал Верховної Ради - це не їдальня, це не місце для паління, в тому числі "айкос". Я не бачив у залі табличок "айкос-френдлі". Так само я звертаюся до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти інші фізіологічні потреби", - сказав Разумков.
Це останнє зауваження було натяком на відео з депутатом Іллею Ківою з проросійської фракції ОТЗЖ, що з'явилося напередодні, на якому його зняли, коли він торкав себе за пах.
дроча и жалобно крича
я не могу остановиться
врача
"Эт вам не Куршевель !"
"поганять Киву" на "работе"!
🤗
Мона и полобзать...))
Ответ знатоков: Кива - левша!
Ответ телезрителя: Нет! Кива не хотел пачкать руку которой здоровается с другими депутатами.
Можливо комісія прийме до уваги пояснення депутата і запропонує терміново розглянути і ухвалити рішення про виділення в залі окремих кутків для задоволення всіх фізіологічних потреб "слуг урода" , так би мовити не відходячи від робочого місця. 😃