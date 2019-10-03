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 Політика України
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Все про:ВР (5837) депутат (973) Ківа (73) Разумков Дмитро (221)

 Спікер Разумков попросив депутатів не "задовольняти фізіологічні потреби" в залі

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів не їсти, не курити і "не задовольняти фізіологічні потреби" в сесійній залі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час перерви між розглядом законопроєктів.

"Зал Верховної Ради - це не їдальня, це не місце для паління, в тому числі "айкос". Я не бачив у залі табличок "айкос-френдлі". Так само я звертаюся до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти інші фізіологічні потреби", - сказав Разумков.

Це останнє зауваження було натяком на відео з депутатом Іллею Ківою з проросійської фракції ОТЗЖ, що з'явилося напередодні, на якому його зняли, коли він торкав себе за пах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151978
 
   
 Топ коментарі
 
я так и не понял, писюном по пианине стучать можно или нет ?
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Аххаха,говори проше не дрочи Кива!
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Держаться или почесать за ухом. Приглядывайтесь теперь, если чешут ухо значит это "айкос-френдли"
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Ну и подача новостей, приходится самому гуглить что такое "айкос-френдли".
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Ну вот... Вся Эротика кончилась у депутатской ***********
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Да, такой продвинутой рады еще не было. Скоро там придется таблички вешать: "По углам не срать". А что, слуги они такие, непосредственные...
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Хммм, а где ж теперь им харчеваться и мастурбировать? Этот Разумков как шота ляпнет.
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илья вползает в дверь больницы
дроча и жалобно крича
я не могу остановиться
врача
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А на курсах у Трускавці їх не вчили що так не можна? На наступних курсах при наборі наступних комедіантів лекції на цю тему необхідно приділити особливу увагу.
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*Привыкли руки к топорам---и не послушны докторам...*
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У пості ківи до януковича той пише, що йому приходиться викручуватися поки у шуфрича рот заклеєний. От політично несвідомі
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....ну да, дрочили. дрочат и дрочить будут.... Спикер Разумков попросил депутатов не "удовлетворять физиологические нужды" в зале - Цензор.НЕТ 1390
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Не ради таких просьб они в Трускавце две недели чалились в ахметовском отеле...берут от прислуживания народу всё и сразу... Спикер Разумков попросил депутатов не "удовлетворять физиологические нужды" в зале - Цензор.НЕТ 9933
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зебики должны удевлетворять только нужды коломоя и коцапов
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Пеце миньет сделаешь?Не сомневаюсь
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Агга, нада деПутанам выделить законное место и время
"поганять Киву" на "работе"!
🤗
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"Киву" у коллег...))
Мона и полобзать...))
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А кто такой разумков? Кто то может ответь? какой то хрен ни пришей кобыле хвост. у него даже минимального высшего образования нет. хфуйня какаято. Спикер Разумков попросил депутатов не "удовлетворять физиологические нужды" в зале - Цензор.НЕТ 5482
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Влад, а у меня есть и не минимальное, а максимальное. Дипломов, свидетельств, сертификатов разных - стопка высотой, наверное, больше 10 см и шо? Я на Цензоре, а он Голова ВРУ. Не, я не хочу быть головой такой ВРУ, но все же.
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Там за день из речевого аппарата столько "физиологических нужд" выливается, что только дубина поможет всё отмыть.
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И радостная такая... "Д..., б...!" (Лавров)
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Няхай Разумков -очень умно объяснит мне, старому маразматику ,такую арихметику.В Украине картопля -15гр,а в проклятой орде-4,50гривни.Почему так.Нами правлять Идиёты?
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Бери лопату и сажай картошку .выйдет задаром
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шо, опять мифические "олигархи" виноваты? Коломойский, Порошенко и Ахметов сговорились получать сверхприбыли от картошки!
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В США и Европе бюрократы мониторят состояние посевов и дают прогноз ,на основании которого заранее формируются цены и принимаются меры к недопущению многократных повышений.А у на с всё отдано на потраву барыгам.Таким Зе не должен быть.ОлуХ!
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Не, Федир, нами правят не идиоты. Просто Зебилы. Те, которых мы (ну, не все, 73%) избрали.
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интересно, как скоро появится новость что кто то кого то отпялил в кулуарах? и кто будут эти "кто" и "кого"?
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Разумков запретил Киве дрочить во время пленарных заседаний,в знак протеста Кива покинул зал Спикер Разумков попросил депутатов не "удовлетворять физиологические нужды" в зале - Цензор.НЕТ 9780
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Спикер Разумков попросил депутатов не "удовлетворять физиологические нужды" в зале - Цензор.НЕТ 3180

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Ну вот, Разумков оказывается - добрый. Что-то там кричит чтобы все не были злыми(короткий пересказ новости)
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Теперь партия будет называться ЗаЖопоДрочеры,сборище отбросов и предателей Спікер Разумков попросив депутатів не "задовольняти фізіологічні потреби" в залі - Цензор.НЕТ 9905
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Зеленский подтвердил наличие планов по выплате "компенсаций за ущерб" представителям ОРДЛО в рамках действия т.н. "переходного правосудия".(с)
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Уважаемые знатоки! Посмотрите видео. Теперь - вопрос от телезрителя из Кева: Кива дрочил левой рукой. Почему?
Ответ знатоков: Кива - левша!
Ответ телезрителя: Нет! Кива не хотел пачкать руку которой здоровается с другими депутатами.
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Уровень ВР дрочеры на рабочем месте кукушка у Кивы давно съехала а это вообще звиздец
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То все бла бла бла про все і ні про що.. А цікаво було б почути в прямому ефірі , що з приводу факту рукоблудства в залі Верховної Ради народного депутата Ківи думає комісія з депутатської етики та регламенту і яке ця комісія прийме конкретне рішення.
Можливо комісія прийме до уваги пояснення депутата і запропонує терміново розглянути і ухвалити рішення про виділення в залі окремих кутків для задоволення всіх фізіологічних потреб "слуг урода" , так би мовити не відходячи від робочого місця. 😃
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.Оцэ так Рада , 95 квартал нервно курит в сторонке . Один прямо на рабочем месте дрочит , другой ляльку надувает , спикер просит не обссыкать в сесcионном зале углы ..! И это прошёл всего лишь месяц её работы ,, то ли ещё будет .. Спікер Разумков попросив депутатів не "задовольняти фізіологічні потреби" в залі - Цензор.НЕТ 1296 .
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