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 Політика України
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Все про:ВР (5837) законопроект (785) виборчий закон (104)

 Рада прислухалася до Зеленського і повернула Виборчий кодекс на друге читання

Верховна Рада підтримала пропозицію президента повернути законопроєкт №0978 про Виборчий кодекс на друге читання. "За" проголосували 270 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент вважає, що Кодекс, який надійшов на підпис, "містить положення, які не відповідають Конституції України".

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"З огляду на викладене не можу підтримати Виборчий кодекс України в запропонованій редакції, повертаю його для повторного розгляду і пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів і демократичних стандартів організації та проведення виборів, запобігання будь-яким зловживанням і маніпуляцій під час проведення виборів", - йдеться в документі з пропозиціями президента.

Рада прислухалася до Зеленського і повернула Виборчий кодекс на друге читання 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151974
 
 
 Топ коментарі
 
Это тот, что принимали в спешке и голосовали 17 раз?Ну, и стоило ли так торопиться?
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Швидше за все - так. Він думав, що то підставка для посвідчення президента. 😊
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лучше бы ты кучмегеть порекомендовал оте писульки вернуть на второе (внимательное) прочтение...
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👏 Ви праві. Це справді більш важливо. Щодо Зєлєнского. Людина, яка вже стільки разів ґвалтувала Конституцію, раптом перейнялася відповідністю Конституції виборчого Кодексу. Анекдот. Він хоч цю Конституцію в очі бачив після того, як на неї дожив еее... руку?
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так він мабудь і не усвідомлював на що тоді поклав руку читаючи присягу президента
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Швидше за все - так. Він думав, що то підставка для посвідчення президента. 😊
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Это тот, что принимали в спешке и голосовали 17 раз?Ну, и стоило ли так торопиться?
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почему штанмайер принимается не в раде, а непонятно кем?
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кучма что он там делает, если он уже должен быть давно в тюрьме на пожизненном. Что это там за игры. Зе - где расшифровка разговора с путиным?
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.....отрезвление?....или эмуляция отрезвления?....
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Мы народ Украины,хотим Мира, Хватит кровопролития,а те кто на митинге принимает активное участвие,на передовую!!!!!
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Порох раскачивает лодку. Ему нужна война. Он боится суда. Не хочет, чтобы народ узнал правду о майдане и как он грабил Украину.
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Он боится Страшного суда, а не своего рефлрмированного
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Можна собі лише уявити, що там вже понаприймали "слуги урода" по команді дресирувальника абізьян..😕
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Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.(с)
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