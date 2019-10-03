 Рада прислухалася до Зеленського і повернула Виборчий кодекс на друге читання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент вважає, що Кодекс, який надійшов на підпис, "містить положення, які не відповідають Конституції України".

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"З огляду на викладене не можу підтримати Виборчий кодекс України в запропонованій редакції, повертаю його для повторного розгляду і пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів і демократичних стандартів організації та проведення виборів, запобігання будь-яким зловживанням і маніпуляцій під час проведення виборів", - йдеться в документі з пропозиціями президента.