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 Економіка
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Все про:бізнес (370) Держрегуляторна служба (5)

 Державна регуляторна служба завжди захищає інтереси бізнесу, - Укртатнафта

Державна регуляторна служба - єдиний орган, який підходить з практичної точки зору до законів і нормативних актів.

При цьому завжди захищає інтереси бізнесу, заявив заступник голови правління "Укртатнафта" Руслан Миловидов в ефірі 24 каналу,

За словами Миловидова, під час розробок підзаконних актів держава не завжди враховує інтереси виробників. При цьому, єдиною можливістю достукатися до влади є Державна регуляторна служба (ДРС).

"Було розроблено підзаконний акт Міністерства енергетики та вугільної промисловості про введення норм втрат нафтопродуктів. Було багато зауважень, при цьому не залучали до розробки даних виробників. Завдяки тільки втручанню регуляторної служби було внесено відповідні зміни, і проєкт відправлено на доопрацювання для перерахунку вказаних норм", - заявив Миловидов.

За словами Миловидова, ДРС зараз займається важливою роботою щодо змін до Податкового кодексу, а також змін у системи електронної адміністративної реалізації палива.

"З Державною регуляторною службою ми працюємо вже давно. Вони завжди ставали на бік бізнесу. Останнім часом наша співпраця, в основному, пов'язана з законопроєктами та підзаконними нормативними актами, які зараз впроваджують - це зміна в Податковий кодекс, це зміна в системи електронної адміністративної реалізації палива, щодо якої виникає багато запитань", - заявив Миловидов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151970
 
 
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по секрету для любителей Порошенко...Укртатнафта принадлежит Коломойскому Государственная регуляторная служба всегда защищает интересы бизнеса, – Укртатнафта - Цензор.НЕТ 6095
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Бєніни інтереси? Ніхто не суперечить!
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