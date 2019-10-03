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 Економіка
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Все про:податки (801) Верланов Сергій (11)

 За 9 місяців податкові надходження збільшилися на 18,6% порівняно з аналогічним періодом 2018-го, - Верланов

За 9 місяців 2019 року Державна податкова служба забезпечила надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів у розмірі 729,9 млрд грн.

Це на 114,2 млрд грн, або на 18,6 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Зокрема, у січні-вересні цього року Державного бюджету надійшло 338,2 млрд грн, в тому числі - 331,1 млрд грн до загального та 7,1 млрд грн до спеціального фонду.

Крім того, зазначається, що за цей же період місцеві бюджети отримали 192,9 млрд грн платежів, що на 32,3 млрд грн, або на 20,1 % більше аналогічного періоду 2018 року. Також у державні цільові фонди за цей же період надійшло 198,7 млрд грн ЄСВ, що на 34,9 млрд грн, або 21,3 %, більше ніж за січень – вересень 2018 року.

За 9 місяців податкові надходження збільшилися на 18,6% порівняно з аналогічним періодом 2018-го, - Верланов 01
"Виконання плану органами ДПС дозволяє державі своєчасно і в повному обсязі виплачувати зарплати і пенсії, виконувати інші соціальні функції. Повнота надходжень до місцевих бюджетів підвищує фінансову спроможність місцевих громад. Ми розуміємо цю відповідальність і будемо надалі ефективно виконувати покладені на нас обов’язки", - зазначив голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

На своїй сторінці у Facebook голова ДПС додав, що таке збільшення відбувалося не тиском або вимаганням дострокових авансових податкових платежів. "Цей результат було отримано завдяки ретельній аналітичній роботі та перекриттю мінімізаційних схем", - підкреслив Верланов.

Зазначимо, податкові надходження до державного бюджету у січні-вересні 2019 року склали більше 100% від запланованих, а саме - 331,1 млрд грн.

Нагадаємо, сума нарахованого податку на додану вартість у вересні, за результатами діяльності у серпні, склала 19,8 млрд грн, що на 2,9 млрд грн, або на 17,2% більше аналогічного періоду минулого року (16,9 млрд грн)..

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151965
 
 
 Топ коментарі
 
А яка динаміка за останні 2 місяці, а то з 9 місяців - 7 "барижної" влади?
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Конечно, цены на все повысились..и на услуги и на товары, минимальная зарплата тоже повысилась...вот и увеличение отчислений в бюджет... Много мозгов здесь не надо...
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Осушение "коррупционного болота", инициированное Зеленским и Трампом началось успешно.
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Осушение "коррупционного болота", инициированное Зеленским и Трампом началось успешно.
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Всего то нужно было убрть одного человека с президентского кресла.
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Т.е. порохоботка остриково-тупикова и юрец бутусов звиздят аки звездуны?
Не сомневался)😊
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Конечно, цены на все повысились..и на услуги и на товары, минимальная зарплата тоже повысилась...вот и увеличение отчислений в бюджет... Много мозгов здесь не надо...
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А яка динаміка за останні 2 місяці, а то з 9 місяців - 7 "барижної" влади?
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Любят у нас как в СССР пустой статистикой заниматься
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Почему же урезают педагогам и медикам? Ах, каждую третью гривню на покрытие долга, а каждую вторую на силовые структуры....
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Надо привлечь к ответственности руководство ДКСУ, они зраду в отчетах о выполнении бюджета показали: данные о выполнении бюджета в 2018 и в 2019. По налоговым поступлениям бюджет в 2019 не выполнен на 8,27%, при папередниках в 2018 - на 0,33%.
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УГГГА ...КАЗЛОВ СТАЛИ СТРИЧЬ ЕЩЁ ИНТЕНСИВНЕЕ ...валютні "надходження" з людських збережень на "чорний день" ...
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Для меня звучит дикостью такая вещь о рыночных отношениях.У нас в Украине картопля 15-16гр,а в проклятой орде- 4,5-5гривень.Кто нас за идиётов держит?
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***** брешуть! Основну частину всіх податків складає ПДВ, який напряму залежить від ціни товару. Та ж історя з акцизами. Всі на собі відчули ріст цін? Так ото ж, зелені підораси, слухайте ваших пропагандонів і далі.
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