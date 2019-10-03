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 Суспільство
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 ВАКС обрав екснардепу Березкіну запобіжний захід 15 млн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) за участю прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі майже 15 млн грн народному депутату України 8-го скликання.

Про це йдеться в повідомленні САП на сторінці в Facebook у четвер, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя ВАКС за участі прокурорів САП обрав запобіжний захід колишньому народному депутату України, підозрюваному у організації вчинення особливо тяжких корупційних злочинів. Так, суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у сумі майже 15 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Суд також визначив колишньому нардепу процесуальні обов’язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; а також здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та на в’їзд в Україну.

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У САП нагадали, що йдеться про колишнього народного депутата, якому 27 вересня було погоджено повідомлення про підозру у вчиненні низки особливо тяжких корупційних злочинів, цього ж дня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили його про підозру.

Крім того, в САП нагадали, що майже рік тому Верховна Рада не підтримала подання генерального прокурора України про надання згоди на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151957
 
 
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Мера пресечения в уголовно-процессуальном праве - принудительная мера, временно ограничивающие права личности, применяемая органами дознания, следователем, судом к обвиняемым/подозреваемым с целью лишить их возможности скрыться от дознания, предварительного следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по делу или продолжить преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения приговора.
Каким образом залог в 15 млн. грн. способен обеспечить все эти превентивные меры?
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С этим Березкиным все ясно:
"Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального колексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
"
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Украл 20млн долларов откупится за 15млн гривен, цэ пэрэмога
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От имени всех работавших и работающих на предприятиях Березкина ,хочу заявить.
****!!!
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