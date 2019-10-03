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 Політика України
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Все про:Зеленський (3025) Донбас (13181) Білецький (98)

 Зеленський повинен був вимагати нового формату врегулювання для Донбасу, - Білецький

Зеленський вважає, що для лайків у Фейсбуці, для позитивного ставлення проросійської частини населення він має прискорити процес переговорів стосовно Донбасу. І це, безумовно, надзвичайно небезпечно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Білецького.

У тексті зазначається: "У Зеленського був прекрасний шанс чітко сказати: "Це ганебний для України договір, він не має міжнародної сили. А це безумовно так... Він не має статусу міжнародного договору. Для цього мають бути учасники міжнародних відносин, країни. "ЛДНР" такими учасниками не є. ОБСЄ, до речі, не є учасником міждержавних відносин. Тому Україна підписувала цей договір ні з ким. І насправді не має перед ким його виконувати.

Зеленський міг сказати, що це - ганебний папірець, і ми вимагаємо нового формату, наприклад, будапештського. Замість цього він лізе у пастку".

Читайте також: Зеленський лізе в пастку, яка призведе до втрати суверенітету, - Білецький про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151952
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля может потребовать лишь новые ноты для игры на рояле.
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вона(Моніка) тепер на шкіряній сопілці грає.... Трамп навчив Зеленский должен был требовать нового формата урегулирования для Донбасса, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8789
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А классно ж получилось, да?

Зеленский должен был требовать нового формата урегулирования для Донбасса, - Билецкий - Цензор.НЕТ 1379

И речь не только об Ирине Довгань, но и о вас всех. У "молодых республик" за эти годы накопился долг перед Газпромом - 3 млрд. долларов. Если их примут назад в Украину на условиях Кремля, то отдавать долг будем мы с вами.
Одно радует - 73% из этой суммы выплатят зебилы.
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По крайней мере кроме как с прохфессора и шута, с других украинских президентов не ржали
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Ну с Кравы не ржали , а остальные либо шуты ( Овощь Ющ. Зе ) либо папы коррупуции и олицетворения жадности ( Кучма и Поросенок)
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Алчность - порок, но дурак - это диагноз
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Не может быть. А что, формула Штайнмайера придуманная при Порошенко не подходила? Ай ай ай.
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Заб, а при Порошенко на встречах в Норманском формате она хотя бы обсуждалась?
А сам Штайнмайер знает - что в его формуле ***** написал?
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Мало ли что и кто придумал при Порошенко. Только почему-то подписался под формулой Зеленский. Ну и что скажешь?
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Порошенко заявил, что вместе с Меркель лично писал текст Минских соглашений

16:35 01.08.2019
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И что? В чем предъява? С кацапией надо поступать так же как поступает она. Выполнять только то что выгодно Украине. Все остальное - бумага вытерпит
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кажуть шо при Поросенку то була хороша формула, а при Зелі раптом зіпсувалась, протухла чи шо )))
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Cемен Семенченко тоже еще не высказывал свое мнение..
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Семенченко высказал своё мнение в 2014-ом., пока будущие пететролли сцались в школьных туалетах....
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А классно ж получилось, да?

Зеленский должен был требовать нового формата урегулирования для Донбасса, - Билецкий - Цензор.НЕТ 1379

И речь не только об Ирине Довгань, но и о вас всех. У "молодых республик" за эти годы накопился долг перед Газпромом - 3 млрд. долларов. Если их примут назад в Украину на условиях Кремля, то отдавать долг будем мы с вами.
Одно радует - 73% из этой суммы выплатят зебилы.
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Чего там вчора шоколадные ходоки наколядовали? С оплатой как всегда кинули.
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Так шоколадом расплачивались же. Как обычно.
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Кстати, а Вы в курсе, что для избирателей голосовавших за Зе изготовили на криворожской фабрике эксклюзивные сосульки "Моника"?
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Зеленский должен Билецкого назначить отвечающим за внешнюю политику по военным вопросам и по договоренностям!
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Тогда Белецкий лично сам удушит Поросятину и Зеленского . Презом станет Аваков .а главой ОП Беня .Но !!! Так может и лучше бы было . нежели сейчас , когда лебедь рак и щука .
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принцип правильный и разделять оккупированные территории на мелкие шматочки и за каждый
из них чтото выторговывать это кремлядская стратегия, в наших интересах объединение санк-
ций за все оккупированные территории то есть Крым и часть Донбасса и заставить расисю или
подтвердить ну пусть даже принципы будапештского меморандума или его прилюдно официаль
но денонсировать то есть зафиксировать себя как государство-кидалу которое надо гнать из
всех международных институтов
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как заставить? Это их танки на Донбассе, или наши под Белгородом?
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как именно заставить я не знаю в вышах международных отношений не обучался, возможно
какойто арбитраж который константирует факт денонсации международных договоров в одно
стороннем порядке
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Що Барига, що Зєля хліба народу давати не збираються. Одна банда. в двох іпостасях.
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"Поэтому Украина подписывала этот договор ни с кем. И на самом деле не перед кем его выполнять" на почве национализма совсем мозги растеряли???? Какой Договор подписан, кто подписал о чем он лепечет. Кто нить хоть назовите о каком Договоре речь?
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Проснулся .... во время выборов президента, Билецкий срывал выступления Порошенко на митингах , давая зеленую улицу для избрания Зеленского .... Билецкий добился, Зеленский стал президентом.
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А зараз білецький так обережно: "...повинен був...". І ніяких тобі щоденних смолоскипних маршів...
Повинен був, але він, блаЗЕнський, срав на думку білецького. So what?
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вот не знала, что Билецкий такой идиот.
Будапештский договор? как ново и многообещающе. У Украины ведь такие супервозможности что-то требовать, да?
и нам это столько даст.. мы ведь уже подписали одну бумажку, и как раз в Будапеште.
Или я ошибаюсь?
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Назви бодай одного мужа державного в УКраїні не ідіота. Чомусьз авжди одна нечисть потрапляє до влади.
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Олигархи плотно контролируют этот вопрос. Вы думаете это случайно, что мы выбирали между Зеленским и Вальцманом ? А куда делся Мишель Терещенко из Глухова ? Пока хвоста не прижали олигархам, мы всегда будем выбирать между двумя их ставленниками.
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Конфликт Якова Дов Блая и Мойши Реувена Асмана на самом деле намного глубже , чем про по поводу пришел или нет Клоун на поминальные мероприятия в Бабином Яру

Если кто еще не знает, то Моше (Мойша) Реувен Асман , который является еще и действующим раввином армии Израиля (аналог "военных капелланов"), а соответственно практически кадровым сотрудником Цахал : прибыл в Украину после работы в ..... вуаля ... Санкт Петербурге

Еще интересней становится, если мы копнем время прибытия Реувен Асмана в Украину : разгар Майдана (инетересно, зачем раввин из неофициальной столицы Раши прибывает в Украину во время антикремлевского по-сути восстания ?)

И самое интересное и главное : ДО прибытия Реувен Асмана, Главным Реббе Украины всегда назывался Дов Блай ...

После прибытия через некоторое время, синагога Бродского, главным раввином которой стал Реувен Асман, начала получать значительные донации через Асмана, но есть подозрение, что дотации эти осуществлялись не от украинских иудеев (да и от иудеев ли вообще? а может напрямую из Санкт-Петербурга ? или кремля ?)

Так вот через некоторое непродолжительное время, главный раввин синагоги Бродского объявил себя Главным раввином Украины ... хотя никаких Конфедерации общин такого решения не принимали ...

далі буде ..........
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А хіба ви не робили ЦЕ разом? Чого це тепер раптом Білецький всполошився? Всі ж вибори "свинарчуків запускав" (між іншим, що там як зі свинарчуками, вже не заважають?)
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Всі хто кричить про мир під час війни є зрадники,закінчити війну можна тільки Перемогою над ***********.
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Почему г-н Билецкий не озвучит этот "новый формат" который его устраивает ?
И готов ли он лично участвовать в этом формате ? Я так понимаю формат Билецкого это прямая война с рф.
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Влада нікому нічого не повинна. То пдвладні повинні їй.
Папєрєдня за п'ять років не зробила нічого, щоб зміцнити Україну настільки, аби та могла добитися "врегулювання" на своїх умовах. А якщо бути вже зовсім відвертим - на умовах "добудапештських".
Хто, як хто, а Білецький мав би знати, що війну, якщо вона вже почалася, неможливо "припинити" інакше, як здобувши перемогу. Або зазнавши поразки, якщо нічого "поважнєє чєм мір" вже не залишилось.
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Общество должно реагировать на измену и колаборантство.
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Международный не международный, да какая разница. Кто сильнее тот и прав, что мы сейчас и видим. Так было и будет всегда. В генах уже заложено Homo sapiens.
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Иди уже в жопу, "правильный патриот".
Шо ж ты так не волал при порохе? Или не видел всей той мутни шо в стране творилась?
Оно и понятно, бо это чудо от пороховни кормилось. А щас видно порох опять копейку подкинул, раз это говно снова забулькало.
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Билецкий,видимо,сидел под столом и слышал всё,что требовал или не требовал Зеленский?...))
А если серьёзно,то шанс другого формата упущен (или всё же продан? )Порошенко ещё в 14 году.тогда можно было настоять не только на спец. заседании Совбеза ООН по оккупации Украины,но и зашевелить будапештских подписантов...Но вместо этого ООН и "Будапешт" был отклонён (на радость тех) и избран тупиковый по сути и исполнению,но очень отвлекающий "минский договор".Все эти 5 лет играли им кто как хотел,поскольку было всё размыто по содержанию и полузаконно по исполнению.Но теперь и ООН и "Будапешт" мёртвой хваткой вцепились в Украину-полезли.что-то там подписали?-исполняйте...
То,что озвучил Зеленский (а хочется надеяться,что он понимает,что за искажение правды ему грозит после президентства уголовное преследование как минимум за гос. измену) по подписанным пунктам-не потери для Украины,а просто выход из того тупика,в который втянул Порошенко.А время работает против Украины-гибнут украинские граждане.а не только российское отребье.приехавшее пострелять по украинцам.
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******* цей Бєлєцькій...Де ж вонро торбилося зі своїми "патріотами" стільки часу, коли ЗєлєМоніка почала відверто чхати на закони і Конституцію! Коли почала витрачати шалені кошти то на "переселення" своєї будки ОП, то на заправку своїх 20 авто охорони, на купу "мандєлєй"(місс то України, то ще якихось мальованих красунь...), яки понабирали собі "слугі" в якості буцімто "помічниць"..Шо, Аваков не дав команду "фас", бо пнеться зі шкіри, щоб його бєня залишив на посаді ? Це не двір Пороха файєрами закидати...Аніка-воїн...
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сомневают что какой то будапештский меморандум поможет ... Зеля отлуп получил от Макрона и Меркель а Трамп его просто ногами отпинал .... и на кого щас облокачиваться ??? осталось немного Сороса и демпартии но в след году там такая вакханалия будет
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За шо живёт это чудо? Оно где-то работает, бо для пенсионного возраста оно слишком сопливое? А на шо ж оно живёт?
А живёт оно за счёт нас с вами. Получает из бюджета сладкие суммы и булькает по заказу.
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