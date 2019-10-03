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 Політика України
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Все про:ВР (5837) Пласт (19)

 Рада підтримала пропозиції президента щодо законопроєкту про "Пласт"

Верховна Рада повторно розглянула законопроєкт №0976 "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" з пропозиціями президента України доопрацювати законопроєкт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 313 народних депутатів.

У пропозиціях президента зазначається, що "Пласт" не може бути визнаний єдиною скаутською організацією, якій надано державне фінансування, оскільки в реєстрі існує низка інших скаутських організацій.

Також читайте: Зеленський знехтував шансом увійти в історію, ставши першим президентом, який відкрив держпідтримку "Пласту", - "Євросолідарність"

"Водночас, беручи до уваги вагомий внесок українського пластового (скаутського) руху в отриманні та становленні української державності, в громадянській освіті та національно-патріотичному вихованні дітей і молоді, пропоную доопрацювати згаданий закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового (скаутського ) руху", - йдеться в документі з пропозиціями президента.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт" 30 травня. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".

3 вересня президент Зеленський ветував законопроєкт про державну підтримку Національної скаутської організації України "Пласт". Він повернув документ до Ради на доопрацювання з власними правками. Зокрема, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку "Пласту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151951
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, пластунам потрібно на пам'ять вивчати прізвища всіх депутатів, які голосують проти народу.
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Зелепуп и рада беззаговорочно поддержит юных захаровцев.
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>нашвидкоруч прийнятий

кто бы говорил

и зеле главное завалить было все что от папередников (мания), а не улучшать что-то
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Ну, пластунам потрібно на пам'ять вивчати прізвища всіх депутатів, які голосують проти народу.
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Вау! Мабуть через це щось в лісі велике здохло... Рада поддержала предложения президента по законопроекту о "Пласте" - Цензор.НЕТ 4771
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А як натужно репетували петіні прихильники , коли Володимир ветував той нашвидкоруч прийнятий витвір парубія..
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>нашвидкоруч прийнятий

кто бы говорил

и зеле главное завалить было все что от папередников (мания), а не улучшать что-то
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Ні, це Піаніст із другом НавухоДоносор-ом, бОгданом Сен-Трупе.
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Вы имели ввиду известного Роялиста ? Рада поддержала предложения президента по законопроекту о "Пласте" - Цензор.НЕТ 8493

рояль инструмент скользкий, на нем можно и Моникой стать....
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Дурачoчек, а ты хоть в курсе, что Барыга сам профинансирует Пласт в этом году?
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Зелепуп и рада беззаговорочно поддержит юных захаровцев.
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не знаю, ти мені скажи на кого ти дрочиш.
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Отож...
В предложениях президента отмечается, что "Пласт" не может быть признан единственной скаутской организацией, которой предоставлено государственное финансирование, поскольку в реестре существует ряд других скаутских организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3151951
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"Национальной скаутской организации"

Це не зовсім так. Ця організація не є національною, оскільки її ідеологічний та організаційний центр знаходиться за кордоном. Заснована вона була британським алкоголіком-кегебістом за підсумками англо-бурської війни. І так далі.
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"Заснована вона була британським алкоголіком-кегебістом за підсумками англо-бурської війни" -

о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.....
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Да, и этим алкоголиком был Альберт Эйнштейн.
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Та "Пласт" пережив і не таке - переживе й цих нікчем...
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Стыдоба . Украинцы упрашивали слугу народа Коломойского барыгу Разумкова выделить деньги из бюджета на Пласт.Гражданин Израиля Коломойский как бы заработал 8 млрд. долл. Но не в Израиле. А в Украине.
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Вчиш українську? Молодець, Ваня. Можу тобі ще шось написати, перепишеш.
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За великим рахунком національна скаутська організація "Пласт" мала десь в ... носі всі хотєлкі тої запорєбрікої курви Монікі Зелінскі та всіх "слуг урода".
"Пласт" був, є і буде незалежно від викрутасів тєла тої продажної шушери. А от чи довго пробуде в Україні ця зелена нечисть - це ще велике запитання 😃
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Зе дав заднього ходу. Бо його вето було відвертим українофобським актом. А так, немов би, і не проти українських скаутів в Україні, та й іншим, неукраїнським, дає простір і Україні.
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Вєто було тому, що закон не доробили. Пласт з цим погодився і закон прийняли після доопрацювання. В чому проблєма, дебіл?
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Что значит «Пласт з цим погодився»? Что, Зеля спросил их мнения перед тем, как ветировать? Или Пласт мог отменить вето позже?
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Мне одному смешно читать «Рада поддержала предложения президента...»? Это как «левая нога поддержала ваш выбор кинофильма».
Эдак можно ненароком подумать, что Рада она такая, строптивая, может и не поддержать президента.
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