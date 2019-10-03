 Рада підтримала пропозиції президента щодо законопроєкту про "Пласт"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 313 народних депутатів.
У пропозиціях президента зазначається, що "Пласт" не може бути визнаний єдиною скаутською організацією, якій надано державне фінансування, оскільки в реєстрі існує низка інших скаутських організацій.
"Водночас, беручи до уваги вагомий внесок українського пластового (скаутського) руху в отриманні та становленні української державності, в громадянській освіті та національно-патріотичному вихованні дітей і молоді, пропоную доопрацювати згаданий закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового (скаутського ) руху", - йдеться в документі з пропозиціями президента.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт" 30 травня. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".
3 вересня президент Зеленський ветував законопроєкт про державну підтримку Національної скаутської організації України "Пласт". Він повернув документ до Ради на доопрацювання з власними правками. Зокрема, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку "Пласту".
кто бы говорил
и зеле главное завалить было все что от папередников (мания), а не улучшать что-то
рояль инструмент скользкий, на нем можно и Моникой стать....
В предложениях президента отмечается, что "Пласт" не может быть признан единственной скаутской организацией, которой предоставлено государственное финансирование, поскольку в реестре существует ряд других скаутских организаций.
Источник: https://censor.net.ua/n3151951
Це не зовсім так. Ця організація не є національною, оскільки її ідеологічний та організаційний центр знаходиться за кордоном. Заснована вона була британським алкоголіком-кегебістом за підсумками англо-бурської війни. І так далі.
о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.....
"Пласт" був, є і буде незалежно від викрутасів тєла тої продажної шушери. А от чи довго пробуде в Україні ця зелена нечисть - це ще велике запитання 😃
Эдак можно ненароком подумать, что Рада она такая, строптивая, может и не поддержать президента.