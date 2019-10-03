 Я пішов з РНБО, оскільки виник конфлікт інтересів після націоналізації Приватбанку, - Данилюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю українській службі BBC

Данилюк зазначив: "Було кілька факторів, але останньою краплею були події навколо "ПриватБанку". Впродовж останніх тижнів відбулися події, які викликали величезний резонанс. Це стосується і обшуків у "ПриватБанку", і підпалу машини невістки і будинку Валерії Гонтаревої.

Тобто була така концентрація подій, яка послала дуже негативний сигнал. І я як людина, яка поставила на кін свою репутацію під час передвиборчої кампанії, коли заявляв, що буду робити все, щоб вплив Коломойського в Україні був обмеженим, звичайно, я не міг на це не реагувати.

Це було питання не тільки репутації, це було питання цінностей. І тому це стало останньою краплею".

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Відповідаючи на запитання чи говорив він про це з президентом Володимиром Зеленським, Данилюк зазначив, що мав із ним розмову навіть під час передвиборчої кампанії.

"Коли конкретні люди, які під час націоналізації представляли інтереси олігарха (Ігоря Коломойського - ред.), намагалися формувати позицію президента (тоді ще кандидата) щодо цього процесу. І моя позиція проста, я навіть озвучив її публічно. Тому що ми були по різні боки барикад. І ми все одно маємо конфлікт інтересів. ми не можемо втягувати президента в це питання, взагалі ніяк", - зазначив Данилюк.