 Я пішов з РНБО, оскільки виник конфлікт інтересів після націоналізації Приватбанку, - Данилюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю українській службі BBC
Данилюк зазначив: "Було кілька факторів, але останньою краплею були події навколо "ПриватБанку". Впродовж останніх тижнів відбулися події, які викликали величезний резонанс. Це стосується і обшуків у "ПриватБанку", і підпалу машини невістки і будинку Валерії Гонтаревої.
Тобто була така концентрація подій, яка послала дуже негативний сигнал. І я як людина, яка поставила на кін свою репутацію під час передвиборчої кампанії, коли заявляв, що буду робити все, щоб вплив Коломойського в Україні був обмеженим, звичайно, я не міг на це не реагувати.
Це було питання не тільки репутації, це було питання цінностей. І тому це стало останньою краплею".
Відповідаючи на запитання чи говорив він про це з президентом Володимиром Зеленським, Данилюк зазначив, що мав із ним розмову навіть під час передвиборчої кампанії.
"Коли конкретні люди, які під час націоналізації представляли інтереси олігарха (Ігоря Коломойського - ред.), намагалися формувати позицію президента (тоді ще кандидата) щодо цього процесу. І моя позиція проста, я навіть озвучив її публічно. Тому що ми були по різні боки барикад. І ми все одно маємо конфлікт інтересів. ми не можемо втягувати президента в це питання, взагалі ніяк", - зазначив Данилюк.
Так, а за, что тогда голосовали моники зеБЕНИНЫ.
Буду ржать если он опять выведет бабки в офшоры перед побегом Зеленского.
А що у цієї людини була репутція?
Головні тепер маланські, українці у звичній дупі...
Вже тоді можна було здогадатись, що його уйдут.
Почему у вас постоянно на всех должностях "конфликт интересов"?????
Может быть все таки дело в вас???
Кстати будьте мужчиной....НЕ размазывайте сопли по морде,можно было обойтись и без комментов по ситуации.
Одним словом, ти гандон, чувачок. Тебе просто використали для того, щоб добратись до влади. Тепер просто викинули. Ти тепер ноль без палички. Одним словом, ти дебіл. Йди на смітник історії, там тепер твоє місце.
Естественно государственная измена и капитуляция страны, которую совершает, так называемый "президент" и его команда, не решается за один день! Все у них было согласовано, и запланировано. После того, как Данилюк побывал на линии разграничения, увидел все своими глазами, услышал позицию АТОшников и армии - не захотел принимать в этом участия, и быть соучастником преступления, презираемый своим народом.
А ПриватБанк - это отговорка для лохов. Но так как, ЗЕ в обмен на поддержку на президентских выборах, вернет в том или ином виде банк Коломойскому, то у Данилюка будет железная "отмазка" - но я же говорил.