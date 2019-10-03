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Все про:РНБО (575) Данилюк Олександр (348)

 Я пішов з РНБО, оскільки виник конфлікт інтересів після націоналізації Приватбанку, - Данилюк

Олександр Данилюк вирішив написати заяву про звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони після підпалу машини невістки і будинку Валерії Гонтаревої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю українській службі BBC

Данилюк зазначив: "Було кілька факторів, але останньою краплею були події навколо "ПриватБанку". Впродовж останніх тижнів відбулися події, які викликали величезний резонанс. Це стосується і обшуків у "ПриватБанку", і підпалу машини невістки і будинку Валерії Гонтаревої.

Тобто була така концентрація подій, яка послала дуже негативний сигнал. І я як людина, яка поставила на кін свою репутацію під час передвиборчої кампанії, коли заявляв, що буду робити все, щоб вплив Коломойського в Україні був обмеженим, звичайно, я не міг на це не реагувати.

Це було питання не тільки репутації, це було питання цінностей. І тому це стало останньою краплею".

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Відповідаючи на запитання чи говорив він про це з президентом Володимиром Зеленським, Данилюк зазначив, що мав із ним розмову навіть під час передвиборчої кампанії.

"Коли конкретні люди, які під час націоналізації представляли інтереси олігарха (Ігоря Коломойського - ред.), намагалися формувати позицію президента (тоді ще кандидата) щодо цього процесу. І моя позиція проста, я навіть озвучив її публічно. Тому що ми були по різні боки барикад. І ми все одно маємо конфлікт інтересів. ми не можемо втягувати президента в це питання, взагалі ніяк", - зазначив Данилюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151949
 
 
 Топ коментарі
 
Перед вторым туром выборов ,на программе "свобода слова " , его об этом предупреждал Порошенко.
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не для того квитка розцвила, що б заяву на звильнення писать!
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Понятно. Приватбанк уже практически Коломойского.
Буду ржать если он опять выведет бабки в офшоры перед побегом Зеленского.
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не для того квитка розцвила, що б заяву на звильнення писать!
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Перед вторым туром выборов ,на программе "свобода слова " , его об этом предупреждал Порошенко.
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говори прямо - что у тебя с невесткой: любовь или конфликт интересов?
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Какой конфликт???, ты должен был стоять на позиции государства или в чем твой интерес был??
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не бреши, коли була націоналізація, і коли тебе призначили на посаду ? зїздив на лугандонію і зрозумів що обісрався
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Дуже це вже стара та тривіальна політтехнологічна постанова. Десь в стилі путін contra "опозиціонер" Касьянов.
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То ти будеш писати заву на звільнення чи ні?
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На кого мені писати заяву, на самого себе?
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Я від яника пішов,я від петі пішов і від тебе зеля піду,бо власні інтереси важливіші
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Именно? Поясни, где и как он крадет?
Так, а за, что тогда голосовали моники зеБЕНИНЫ.
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Как-то нелогично. Обычно идут во власть чтобы воровать, а этот по логике зебилов идет из власти чтобы воровать, потому что у него личные интересы важнее. Из этого по логике БЕНЕботов те кого из власти выковырять сложнее всего больше всего озабочены интересами государства? Ну например Богдан.
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крадет везде и руками !За что голосовали 30 % за ЗЕ . я не знаю мож кино понравилось и еще 43 % против той власти . Сам ведь знаешь .Памперсы нужно менять , вот и поменяли обосранный на другой .другой тоже начинает чудить . улетит тоже .Выберем Шария или Рыгов .Пока не обьединимся и будем выбирать националистов .
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Какая то глупость. В чем конфликт интерсов? Помогал Гонатреовй пилить Приват? Причем тут беня и сгревший дом? Если убирать всех кто когда то работал с Коломойсикм, то Украины не хватит. Я думал что Данилю умней, а он капризная баба. Не зря его Гнойсман выгнал.
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В Приваті після Бені не лишилось нічого, що можна було попиляти.
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да бог с ним этим Приватом, пусть суды разбираются. Ненужно им спекулировать.
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суди міцно прихопив портнов, якого БЕ привіз в Україну.
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невыдумывай, тем более что мы говорим о европейских судах.
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Понятно. Приватбанк уже практически Коломойского.
Буду ржать если он опять выведет бабки в офшоры перед побегом Зеленского.
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Зачем ждать побега зеМоники, выводить надо сразу.
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Хоть один адекватный человек был в команде Моники ЗеБЕНИНОЙ.
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"И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании" Источник: https://censor.net.ua/n3151949

А що у цієї людини була репутція?
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ну хрен с тобой... ушел и ушел... что на похвалу напрашиваешься?
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Если Данилюк обеспокоин судьбой Гонграевой, то на свом месте никто ему не мешал конроллировать расследование! Если бы кто-то вробе Богдана заперил ему это делать, тогда другое дело, конфликт интересов.
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Если есть конфликт, нужно кому-то уйти. Но почему не ушел Коломойский с Богданом? Все верно. Они не уйдут, потому что только пришли. Кто же так рано уходит? Все самое интересное будет чуть позже. Ну а после "чуть позже" можно и уходить. И они таки уйдут. А вот с чем останемся мы?
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Доборолась Україна до самого краю.
Головні тепер маланські, українці у звичній дупі...
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Брешет. От начала и до конца...Никакого "конфликта интересов" там не было, меньше сливать инфу нужно было. Это ж как надо было достать Зелю, чтоб он его собственноручно вычеркнул из списка делегации в США.
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Моника панически боялась, что все узнают, что она не шикса, а фейг?
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С самого начала Данилюк не был доволен своим назначеием, видно было по его кислой роже. Хотел нппугать Зелю своим заяленем, что бы подискать другое место, а фокус неуладся. Поэтому мы слышим невняноное ******.
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Всі бачили Шустера і розмову Данилюка і Бені ?
Вже тоді можна було здогадатись, що його уйдут.
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....если бы его ушли, то другое дало. Так он ушел САМ!
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никто ему не мешает это сказать СЕЙЧАС! А не нести пургу.
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Данилюку!!!
Почему у вас постоянно на всех должностях "конфликт интересов"?????
Может быть все таки дело в вас???
Кстати будьте мужчиной....НЕ размазывайте сопли по морде,можно было обойтись и без комментов по ситуации.
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Сейчас вылезет,что с приватом Беню хотели и дербанили.Суд это докажет и всё гамно польётся на нацбанк,министра финансов и ещё кое кого.
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Бреше, схоже... Там інші мотиви і причини, видать... ПБ та Гонтарєва - лише привід, схоже... І все-одно, правда скоро - як голка з мішка - наззовні вилізе.
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какие такие скрытые мотивы и причины конспиролог деревенский?
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"...И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать.Источник: https://censor.net.ua/n3151949..."

Одним словом, ти гандон, чувачок. Тебе просто використали для того, щоб добратись до влади. Тепер просто викинули. Ти тепер ноль без палички. Одним словом, ти дебіл. Йди на смітник історії, там тепер твоє місце.
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Врет и не краснеет! Все проще. Секретарь СНБОУ конечно же знал, что так называемый "президент", готовится совершить преступления, предусмотрено ст.111 Уголовного кодекса Украины. Он не мог, на такой должности не знать об этом.
Естественно государственная измена и капитуляция страны, которую совершает, так называемый "президент" и его команда, не решается за один день! Все у них было согласовано, и запланировано. После того, как Данилюк побывал на линии разграничения, увидел все своими глазами, услышал позицию АТОшников и армии - не захотел принимать в этом участия, и быть соучастником преступления, презираемый своим народом.

А ПриватБанк - это отговорка для лохов. Но так как, ЗЕ в обмен на поддержку на президентских выборах, вернет в том или ином виде банк Коломойскому, то у Данилюка будет железная "отмазка" - но я же говорил.
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Тому що тебе взяли за шкірку,й викинули,як шкодливого,непотрібного кота.
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це добре! добре що відсіюється непотріб, ну абсолютний непотріб. взагалі дивно як він там опинився?
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