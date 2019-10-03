 Рябошапка виніс догану Луценкові. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в наказі, копія якого є в розпорядженні "Українських Новин".

Документ підписано на виконання рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) від 13 вересня.

Наказ про догану Рябошапка підписав 19 вересня. Догану Луценкові було оголошено як прокурору ГПУ.

Як повідомлялося, КДКП вирішила оголосити догану Луценкові за несвоєчасне застосування дисциплінарного стягнення до заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Також Держбюро розслідувань почало розслідувати можливі зловживання Луценка.

29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначено Руслана Рябошапку.

Тим часом Луценко виїхав до Великої Британії на курси з англійської.