 Рябошапка виніс догану Луценкові. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в наказі, копія якого є в розпорядженні "Українських Новин".
Документ підписано на виконання рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) від 13 вересня.
Наказ про догану Рябошапка підписав 19 вересня. Догану Луценкові було оголошено як прокурору ГПУ.
Як повідомлялося, КДКП вирішила оголосити догану Луценкові за несвоєчасне застосування дисциплінарного стягнення до заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Також Держбюро розслідувань почало розслідувати можливі зловживання Луценка.
29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначено Руслана Рябошапку.
Тим часом Луценко виїхав до Великої Британії на курси з англійської.
там видимо быть дебилом это тренд Зеболотной швали.. он же МОЙ прокурор Зеликлоуна...
Рябошапка "свой прокурор" на 100% ? Получается Зеленский попросил наказать Луценко выговором после увольнения ?
Для квартала 95 сошло бы за сценку. Но это реальность а не квартал.
І ребеШапка минеться.
А помилка в господареві кабінету президента.
По моему Рябошапка или поц, или он просто саботирует обещанные посадки и подыгрывает порошенковской своре.
Он не может даже убийцу стерненко привлечь к ответственности, не то шо посадить одиозных личностей. На шо можно рассчитывать от такого ген прокурора?
На что расчитывает этот полоумный?
Документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября. Источник: https://censor.net.ua/n3151943
уволил... и оформил выговор? это что-то новое в КЗоТе... ноу-хау...
было бы смешно...если бы это было в другой стране...а так... печально
(страшный пример...но однохерственный)
Едет крыша не спеша..."
Девиз новой власти в Украине.
у генпрокуратурі після двох доган відразу розстріл