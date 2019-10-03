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Все про:догана (15) Луценко (2663) Рябошапка Руслан (128)

 Рябошапка виніс догану Луценкові. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про догану колишньому генпрокурору Юрію Луценку після того, як звільнив його з посади прокурора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в наказі, копія якого є в розпорядженні "Українських Новин".

Документ підписано на виконання рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) від 13 вересня.

Рябошапка виніс догану Луценкові 01

Наказ про догану Рябошапка підписав 19 вересня. Догану Луценкові було оголошено як прокурору ГПУ.

Як повідомлялося, КДКП вирішила оголосити догану Луценкові за несвоєчасне застосування дисциплінарного стягнення до заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Також Держбюро розслідувань почало розслідувати можливі зловживання Луценка.

29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначено Руслана Рябошапку.

Тим часом Луценко виїхав до Великої Британії на курси з англійської.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151943
 
 
 Топ коментарі
 
Рябошапка вынес выговор Луценко - Цензор.НЕТ 4579 Юрік, мабуть, аж розплакався
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Какой смысл? Типа импичмента по прокурорски?
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рябошапка продемонстрував свою безглуздість - а бідний луценко з тим папірцем навіть до туалету не сходить
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покрутил пальцем Рябой да без шапки явно какой то чмурной прокулоллллллллл
там видимо быть дебилом это тренд Зеболотной швали.. он же МОЙ прокурор Зеликлоуна... Рябошапка вынес выговор Луценко - Цензор.НЕТ 1529
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"Коли мене немає, то можете мене навіть бити!" (с) Рябошапка виніс догану Луценкові - Цензор.НЕТ 8476
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"свій 100%-ий" зєлєбєнін прокурор "працює"...
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Вот один из представителей Зеко-Манды Рябошапка вынес выговор Луценко - Цензор.НЕТ 1178
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а луцик знай собі закріплює черговий урок з англійської.... , шо з алконавта взяти.
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Заспокойся, ніхто Луцика не захищає, але якось по дитячому виходить, замість справ по корупції попередників винесли догану.
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А Рябошапка ещё не вынес выговор зелёной телогрейке
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Тому що послідовний! Виговор звільненому співробітнику це щось за межами здорового глузду. Вони там медобстеження хоч раз в рік проводять?
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Зєлєбєня ж казав- свой чалавєк! От рябаШаввка зразу "приколовся" але виглядає на прикол над лохторатом котрий два рази наступив на зелені граблі! Рябошапка виніс догану Луценкові - Цензор.НЕТ 2781
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Чёрт, я второпях прочитал Приговор. Ну нельзя же так, чуть не побежал за коньяком.
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Приговор будет в отношении зебобика и его гопкомпании...так что коньяк покупай...пригодится..
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Какой приговор ? Зеленскому рассказали примету, типа сам не сажаешь и тебя не посадят, типа делай что хочешь, но сажать не надо. Ну он и поверил....
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да, а ты грамотный... у тебя прокуроры приговоры выносят )))))))))))))
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Вот это напрасно. В скором времени Рябошапке придется выговор в рамках раскаяния публично схавать.
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Скоро йому Шокін виговор в грудну клітину занесе.
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Клоунада.
Рябошапка "свой прокурор" на 100% ? Получается Зеленский попросил наказать Луценко выговором после увольнения ?
Для квартала 95 сошло бы за сценку. Но это реальность а не квартал.
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На основании чего Луценко теперь просто прокурор? Документа об образовании нет...А решение ВР не действенно...
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На аснаваніі тово, чьто баканов тєпєр "літінант". бєз дакумєнта аб абразаваніі. І навіть без рішення ВР. ))))))))))))))
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А казали що британці з доганами не пускають в країну.
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это все равно что выговор птицам воробьям и т.п. за то что небо голубое
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"дисциплінарне стягнення у виді догани" - это точно в украинской генпрокуратуре написано и подписано выпускником университета Соломона?
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Дык университет соломона имел акредитацию уровня ПТУ, которую потом тоже аннулировали.
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...і це минулося... (с), перстень Соломона.
І ребеШапка минеться.
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у генеральній прокуратурі всі документи, що подаються на підпис генерального прокурора чи заступника проходять обов'язкову перевірку коректором ( філологом), крім цього у чому помилка?
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ото ж, мабуть, коректор і філолог так само знають державну мову, як і єврейський хлопчик, якого Бєня витяг "із грязі в князі" .
А помилка в господареві кабінету президента.
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Продолжается практика подвешивания "попередників" на крючок уголовных и прочих преследований, ни к чему хорошему это не приведёт, разве что потешит кровожадных шариковых которые привели Зеленского к власти, вот он Луценке задал перцу, выговор задним числом объявил, теперь конечно в прокуратуре восторжествуют порядок и законность.
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рябошапкин верещав шо кожен тиждень по посадці топ злодіїв.. а це якійсь пшик
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И как этот "выговор" отразится на картавом луцике? Он должен застеснятся такого "наказания"?
По моему Рябошапка или поц, или он просто саботирует обещанные посадки и подыгрывает порошенковской своре.
Он не может даже убийцу стерненко привлечь к ответственности, не то шо посадить одиозных личностей. На шо можно рассчитывать от такого ген прокурора?
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Даже тупые зебилы на это не ведутся.
На что расчитывает этот полоумный?
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это типа все наказание - вместо обещаний сажать по весне? да уж... как бы теперь не вышло, что б мародер их всех в следующем году не пересажал
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Компромату мало не буває. Папірець до папірця і буде папорчка. Якщо Луценко захоче знову очолити ГП, то йому все згадають.
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ПО ХОДУ ОНИ И В ПРАВЕ, ТАК ЖЕ РАЗБИРАЮТСЯ, КАК В ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ,А УЖЕ ЗА МЕДИЦИНУ МОЛЧУ - НАРОД НАД НАМИ ПРОВОДЯТ ЭКСПЕРИМЕНТ - ВОПРОС ОДНИ - МЫ СОГЛАСНЫ С ТАКОЙ ПОСТАНОВКОЙ ИЛИ НЕТ
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"Жесткие посадки папередников" начались,как и рассчитывали полоумные зелебаны? Что-то пошло не так? Ну,звыняйте.
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Рябошапка подписал приказ о выговоре Луценко после того как уволил его с должности прокурора. /Так Рябошапку научили в университете Соломона: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?.
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Я было тоже так подумал, но в натуре чуток иначе...Все вопросы к доблестной комиссии! Что там курят или что та пьют?

Документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября. Источник: https://censor.net.ua/n3151943
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Все что смог выговор Рябошапка виніс догану Луценкові - Цензор.НЕТ 4075 да Рябошапка великий прокурор пересадил всех и так будет далее какие они хилые
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...поржал))))...у прокурорских может законы свои?...или туда священника нужно в кабинет, бесов погонять... Рябошапка виніс догану Луценкові - Цензор.НЕТ 4564
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Невже ця Рябошапка не розуміє, що дріб'язковості не має бути в Генерального прокурора? Зебанда ганьбить Україну. але це не їх провина, а так званого українського народу.
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Це те страшне покарання яким лякали Луценка після виборів?
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Лишається ще тільки Порошенкові оголосити зауваження і на цьому боротьбу з корупцією припинити...Бо таких ударів вона не перенесе...
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Як крок самоствердження для нікчеми-чому й ні!Малинова мантія й імераторський вінець будуть продовженням!
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На дату гляньте п'ятниця 13, ууууууууууу😁
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это как?
уволил... и оформил выговор? это что-то новое в КЗоТе... ноу-хау...
было бы смешно...если бы это было в другой стране...а так... печально
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Наказ якось по зєбільному написаний... І в якому ж то цирковому училищі для розумово відсталих осіб таких "прокурорів" вчать виносити догани своїм керівникам?😕
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похоронил и выписал больничный
(страшный пример...но однохерственный)
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Подпись у Рябой шапки козырная. Похоже, детское увлечение фильмом "Зорро" у него так и не прошло.
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Кожний психографолог після побаченого такого "підпису" щонайменше впав би в ступор. Бо перше, що може прийти на думку то чи афтор цього підпису взагалі вміє писати. А друге - що це за животноє по паперу хвостом майнуло? 😃
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Оригинально, т.е уже после того, как Луценко перестал в ГПУ работать.
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Влада ипанута, тільки Майдан врятує Україну.
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" Тихо шифиром шурша
Едет крыша не спеша..."
Девиз новой власти в Украине.
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Это так мелко и низко, хотя они о чем это я...
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А що, так можна було ? Мій колишній працівник вісім років тому п"яний на роботу прийшов. Треба йому догану вліпити, щоб знав...
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Наверное Луценко послал на ху. Рябошапку из Лондона!!! А вообще понабирали таких же идиотов опять.
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нічого ви не розумієте

у генпрокуратурі після двох доган відразу розстріл Рябошапка виніс догану Луценкові - Цензор.НЕТ 4712
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Выговор и посетить 10 концертов квартала.
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