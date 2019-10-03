 Ми почнемо будувати автодороги із застосуванням цементобетону за прикладом Білорусі, - Криклій

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час спільного брифінгу з міністром транспорту і комунікацій Республіки Білорусь Олексієм Авраменком у рамках Другого форуму регіонів у Житомирі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Досвід Білорусі ми переймаємо. У нас навіть є організація "Білавтодор", яка нарощує свій потенціал, підвищуючи конкуренцію. Раніше дороги не будувалися не тільки через відсутність політичної волі та інші пріоритети, але також через відсутність дорожнього фонду. У цьому році він буде рекордним і може отримати майже 75 мдрд грн, не враховуючи підтримки міжнародних фінансових організацій. У програмі дій уряду ми поставили дуже амбітну мету щодо 24 тис. км доріг упродовж 4,5-5 років. Там передбачено використання новітніх технологій, серед яких - цементобетонні дороги", - розповів Криклій.
За його словами, цементобетонні дороги не є панацеєю, адже все залежить від кожної конкретної ділянки.
Білоруський міністр у свою чергу зазначив, що в Білорусі модернізовано цементні заводи і ведеться активне будівництво цементобетонних доріг з гарантією експлуатації на 25 і більше років.
"У нас в рамках державної програми прийнято рішення про порівняльний аналіз будівництва автомобільних доріг з асфальтобетону і цементобетону. Ми модернізували свої цементні заводи і впродовж останніх років ведемо активне будівництво цементобетонних доріг з гарантією експлуатації на 25 і більше років. Практично все нове будівництво – це цементобетонні дороги, і в майбутньому будемо продовжувати таку практику", - додав Авраменко.
Обидва міністри візьмуть участь у круглому столі щодо поліпшення судноплавства на річках Дніпро та Прип’ять.
А цементобетон - искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из цемента, вяжущего вещества (например, цемент), крупных и мелких заполнителей, воды.
Что не понятно???
Так уже строят. Грося начал.
Вы иудей?
А на полотне так не наваришься, померяют ширину и длину и глубину.
А потом будут и дороги, и гиперлупы, и санитары, и дефицит уколов.
Вы кричите, тов. Криклий, оно вам воздастся галоперидолом.
Дороги сделай, дурак!
Я так думаю, шобы быть успешными, надо ориентироваться и дружить с успешными. А Лукоморье в качестве примера...сомнительно...
А уж после про гиперлуп было! Но эти явно еще не доросли до этого.
чує, воно
ги
Вот и 4000 уе учителя уже получают 😀😀😀
Мер срочно одолжил клетчатое одеяло, и лег в реанимацию.
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Если уберут Порошенко о чем вам тогда говорить целыми днями.
В: Это ты все понимаешь. А они просто осваивают бюджет.
И там четко было написано, что это будет подневольный приоритет, ибо товарисч беня начал скупать цементные заводы... По статье сейчас наступит интересный момент - создадут искусственный дефицит цемента - и профит налицо
Сегодня только у Нас Хитровымаханые Высасывают Технологии из Прошлого
Не говоря о том что как и любая государственная организация беларуси белавтодор это стиральная машина для денег лукаша.