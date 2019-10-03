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 Економіка, Суспільство
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Все про:Білорусь (839) дороги (783) Криклій (25)

 Ми почнемо будувати автодороги із застосуванням цементобетону за прикладом Білорусі, - Криклій

У найближчі 5 років в Україні будуватимуть автодороги із застосуванням сучасних технологій, серед яких і цементобетонні дороги за прикладом Білорусі.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час спільного брифінгу з міністром транспорту і комунікацій Республіки Білорусь Олексієм Авраменком у рамках Другого форуму регіонів у Житомирі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Досвід Білорусі ми переймаємо. У нас навіть є організація "Білавтодор", яка нарощує свій потенціал, підвищуючи конкуренцію. Раніше дороги не будувалися не тільки через відсутність політичної волі та інші пріоритети, але також через відсутність дорожнього фонду. У цьому році він буде рекордним і може отримати майже 75 мдрд грн, не враховуючи підтримки міжнародних фінансових організацій. У програмі дій уряду ми поставили дуже амбітну мету щодо 24 тис. км доріг упродовж 4,5-5 років. Там передбачено використання новітніх технологій, серед яких - цементобетонні дороги", - розповів Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій

За його словами, цементобетонні дороги не є панацеєю, адже все залежить від кожної конкретної ділянки.

Білоруський міністр у свою чергу зазначив, що в Білорусі модернізовано цементні заводи і ведеться активне будівництво цементобетонних доріг з гарантією експлуатації на 25 і більше років.

"У нас в рамках державної програми прийнято рішення про порівняльний аналіз будівництва автомобільних доріг з асфальтобетону і цементобетону. Ми модернізували свої цементні заводи і впродовж останніх років ведемо активне будівництво цементобетонних доріг з гарантією експлуатації на 25 і більше років. Практично все нове будівництво – це цементобетонні дороги, і в майбутньому будемо продовжувати таку практику", - додав Авраменко.

Обидва міністри візьмуть участь у круглому столі щодо поліпшення судноплавства на річках Дніпро та Прип’ять.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151939
 
 
 Топ коментарі
 
Да мы уже и в политике на Беларусь равняемся.
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другу половину 2019 ви успішно просрали..... а по формулі штангенциркуля, дороги ви тепер будете тільки в луганді відновлювати за кошти українців Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий - Цензор.НЕТ 551
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Да мы уже и в политике на Беларусь равняемся.
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Ну бетон есть бетон.А ыементобетон это ,как,по научнтому?
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Бето́н (от фр. béton) - искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (например, цемент), крупных и мелких заполнителей, воды.

А цементобетон - искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из цемента, вяжущего вещества (например, цемент), крупных и мелких заполнителей, воды.
Что не понятно??? Ми почнемо будувати автодороги із застосуванням цементобетону за прикладом Білорусі, - Криклій - Цензор.НЕТ 2071
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Та не чіпай ідіота, воно тобі треба?
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Так Грося же с наших, он сдал фермы Пороха с потрохами "Десятки тисяч порохоботів": Гройсман розказав про "ботоферму" Порошенка
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А шо,по флажку не видно откуда? Он из секты " во всем виноват Порошенко",мышебрат.
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25 лет гарантии? Да ну нафиг, а что тогда ремонтировать, куда бабло сливать?
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Ремонт это золотое дно, можно сделать ямочный ремонт на тысячу квадратов, а записать пять, и через год снова тоже самое.
А на полотне так не наваришься, померяют ширину и длину и глубину.
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другу половину 2019 ви успішно просрали..... а по формулі штангенциркуля, дороги ви тепер будете тільки в луганді відновлювати за кошти українців Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий - Цензор.НЕТ 551
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Так зебилы просто наконец-то прислушались к Петру, он же плохого не посоветует 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/
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Специально для тупых Безсмертный уже сегодня рассказал разницу в содержании в 15 году и сейчас.
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кацапе Иванов, не кажи, що мені робити, а я не скажу, куди тобі іти
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С начала постройте дорогк "Новая-Рудня" = "Выступовичи", между Беларусью и Украиной.
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Это украинский участок.Согласен,яма на яме.С Овруча до Коростеня можно колёса згубіць.
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Главное кричать.
А потом будут и дороги, и гиперлупы, и санитары, и дефицит уколов.
Вы кричите, тов. Криклий, оно вам воздастся галоперидолом.
Дороги сделай, дурак!
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наведите порядок на дорогах сначала. в южных областях по дорогам хреначат зерновозы с огромным перегрузом. по 100 тонн на один трак. никакие дороги такого беспредела не вынесут.
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Это не реальность а байки, и самый простой способ спихнуть проблему на других. Я много лет возил зерно и знаю этот рынок, стандартная загрузка до недавнего времени была в пределах 40 тонн НЕТТО, на сцепки до полтинника, сейчас в основном по норме. Есть один придурок кировоградский который пытался возить под 100 тонн, но из этого ничего не вышло. А главная проблема не зерновозы, а дороги построенные 40 лет назад, потому как есть примеры относительно новых трасс где полотно выдерживает перегрузы по десятку лет без проблем.
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По 300 ещё нет,но в прошлом году в Одесской области,проходила такая инфра по СМИ,на контрольных весах фиксировали что-то вроде 204 тонны.А сто тонн,это вообще реально.Сегодня был на зернотоке в агрофирма,так на сканию без малого шестьдесят тонн кукурузы грузили мужики,сколько там тара,не поинтересовался,но думаю брутто тонн за восемьдесят будет.
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Так в Украине семьи дорожных строителей пусть сидят голодными- тому що украинцы. А ВОТ ИЗ НАЛОГОВ ЭТИХ ЖЕ УКРАИНЦЕВ ВЛАСТЬ ПЛАТИТ зарплату БЕЛОРУСАМ. Дожили 😀😀😀😂
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Он як твій комент оперативно видалили, про це ніхто знати не має, бо ж вони то обіцяють, ідіоти.
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Пілять, та вже тисячі кілометрів таких доріг за останні роки збудовано. Полотно зрізали до основи, щебеневий шар, потім бетонний, а зверху асфальтобетон. Вже кілька років по таких дорогах їздимо. Ті ідіоти до нас, напевно з марсу впали, чи з мокшанії звалились.
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тю... а других авторитетов нема? Взять, например, Финляндию. Морозы стоят зимой лютые. Летом мошкара об асфальт головой лупится, сознание теряет, а дорогам все ни по чем. Правда, узковаты. И сетка по обочине, сетка, сетка, сетка. Шобы лоси и руская падаль через дорогу не бегала. Нет, скорее, шобы лоси. Кацапы - то так, задавил и дальше поехал...
Я так думаю, шобы быть успешными, надо ориентироваться и дружить с успешными. А Лукоморье в качестве примера...сомнительно...
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У них и тепломагистали если идут . то под дорогами, так сказать дороги с подгревом .
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а я видел, как периферийные дороги обдували авиадвигателем на тягаче. Вот идет дорога лесом, а там всё - лесом, от, скажем, Хельсинки, до Пори, и снегом обросла накатанным. Двигатель дунул - и весь лед нахер снесло... точнее, процесс не видел, но видел тягач, двигатель и результат. Я тогда отоваривался в фермерском гипермаркете на съезде сельских дорог...
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А почему не по примеру ФРГ? Стройте уже "дороги" по примеру мокшандии.
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"Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона" слышно с 2014-го года...
А уж после про гиперлуп было! Но эти явно еще не доросли до этого.
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"Геній", я регулярно їзджу дорогою Н-14, котру щ 2014-го року в асфальтобетоні будують. Язиком. Хоча в цьому році вже пару км бетонної дороги нарешті зробили із80 км.
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как не доросли...ну что ты такое говоришь...бостууга... мне шо, премию с тобой делить придется? Переметнулся к порохоботам?
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Конечно. Беня что, зря цементные заводы покупал Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий - Цензор.НЕТ 847
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Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!
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75 млрд. гривен, это 3 млрд долларов (курс 25). Берём среднюю стоимость 1 км бетонной дороги 3,5 млн. долларов и получаем 857,143 км новой дороги в год. Пойду работать в Мин. инфраструктуры экономистом, а то у них с математикой совсем плохо.
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Держат украинцев за лохов .
Вот и 4000 уе учителя уже получают 😀😀😀
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Где то читал , кого то из этой власти . то они вели просчет 2.5 млн долл -1 км .-1200 км обещали .
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Не суть важно. Стоимость 1 км дороги зависит от ширины и толщины пирога полотна. Можно построить дешёвую дорогу, но она будет узкой и быстро прийдёт в негодность. Похоже такие и собрались строить.
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Скептически настроен к Белоруси. Это не образец.
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*****-боли, словоблуди!!! А буває бетон без цементу?!
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Вообще то это называется асфальтобетон. Цензор опять на высоте.
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А у нас в Измаиле,мер только пару лет назад асфальтовый заводик отгрохал,теперь куды девать гудрон? Правда украсть денег таки успел, когда Порох приехал и взял его за фаберже , сказал что одеской области выделял больше всего,как своей родине,де деньги Андруша?Тыж мне свои выложишь ,из кармана! Так и шо вы думаете?
Мер срочно одолжил клетчатое одеяло, и лег в реанимацию.
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находчивый...и кудой его потом? В Татарбунары? Тудой?
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Та ви шо? Еврея в Татарбунары?Там, наверное, в Израиле уже прикуплена хатынка со ставком. Не надо баловаться!
.
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Та у вас там тех проблем ...на Болград, крюк, на Оанцею, и уже договариваешься с румынскими сигуранца ... ой, родные места...
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Какой пороз! Что бы научиться строить дороги как блорусы, нужно было убирать Порошенко, который даже этому мешал.
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Вообще то ваш диагноз называется навзчивая идея.
Если уберут Порошенко о чем вам тогда говорить целыми днями.
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НУ ЕСЛИ НА РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА НА НАШЕМ ДНЕПРОГЭСЕ НА НЕСЧАСТНЫХ 2-3 КИЛОМЕТРА (ВЗЯЛ С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ, ИБО ДЛИНА ПЛОТИНЫ ВООБЩЕ 760 МЕТРОВ) ПОТРАТИЛИ 100 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН (ЭТО ТОЛЬКО НА ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ!!!) Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий - Цензор.НЕТ 4448 , ТО 74 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН ДОРОЖНОГО ФОНДА - ЭТО СМЕХ И СЛЁЗЫ.
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А: Полный идиотизм! Ну кто же кладет еще раз цемент в бетон, если там уже есть цемент?
В: Это ты все понимаешь. А они просто осваивают бюджет.
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мы начнем, мы будем, мы сделаем.... лучше партию переименуйте в "Пи*да народу". так будет точнее(((
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Ну ясно. До з бєлавтодором попиляєш. А "по прімєру" дойчавтодору нікєра не вийде ))) Наші чиновники як діти. Обов'язково проговориться. До речі, ще тиждень тому казали, що нема у нас ніякого досвіду і взяти ніде )))
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І зерновози по 70 тон та по новим автострадам... Яка там вже Білорусь. Фінляндія.. Наші вантажівки усе дибки піднімуть. І срать їм на ті штрафи.
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Прогресивна технологія, але як таке міцне покриття різати та знімати, щоби прокласти нові труби, кабельні канали та ремонтувати старі?
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еще пол года назад была статья по поводу бетонных дорог...
И там четко было написано, что это будет подневольный приоритет, ибо товарисч беня начал скупать цементные заводы... По статье сейчас наступит интересный момент - создадут искусственный дефицит цемента - и профит налицо Ми почнемо будувати автодороги із застосуванням цементобетону за прикладом Білорусі, - Криклій - Цензор.НЕТ 488
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Пройденный Этап. в савке эти дороги делали в Средней Азии.

Сегодня только у Нас Хитровымаханые Высасывают Технологии из Прошлого Ми почнемо будувати автодороги із застосуванням цементобетону за прикладом Білорусі, - Криклій - Цензор.НЕТ 1212
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,,сябры законодатели рашистского дорожного строительства будут делится опытом....идем тавагисчи в совок...ать два ,левой
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Белавтодор вам построит красивые ,удобные ,ровненькие автобаны для российских танков прямо от границы и до Киева.
Не говоря о том что как и любая государственная организация беларуси белавтодор это стиральная машина для денег лукаша.
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