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 Суспільство
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Все про:будівництво (418) Держархбудінспекція (27)

 Кадрові зміни дали можливість впорядкувати роботу ДАБІ з реєстрації дозвільних документів на будівництво, - Строкач

Кадрові зміни у Дозвільному департаменті ДАБІ дозволили налагодити нормальний процес відпрацювання дозвільних документів на будівництво. Це стосується роботи як посадових осіб в самому Департаменті, так і в регіонах.

"Сьогодні відновлено нормальну робочу комунікацію між Дозвільним департаментом та нашими територіальними органами. Взаємодія відбувається повністю з дотриманням вимог законодавства. Наприклад, якщо територіальний орган надсилає позитивне рішення про видачу дозвільного документа на об’єкт будівництва, то ця інформація вчасно вноситься Дозвільним департаментом до Єдиного реєстру – без-будь яких необґрунтованих заперечень", – відзначив в.о. Голови Держархбудінспекції Олександр Строкач, повідомляється на сайті ДАБІ.

За його словами, на сьогодні всі управлінські рішення спрямовані на відновлення прозорості дозвільних процедур, забезпечення об’єктивного, неупередженого розгляду документів з дотриманням встановлених строків.

"Необхідно навести порядок у існуючій дозвільній системі, забезпечити вже сьогодні законне право суб’єктів містобудування отримувати адміністративні послуги у будівництві вчасно та без штучних перешкод", – наголосив Олександр Строкач.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151938
 
 
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ГАСК для выдачи ДОЗВОЛУ будівництво берет определенную сумму с каждого квадратного метра. Это уже норма и они не стесняются об жтом говорить
Садить всех надо.
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