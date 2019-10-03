 Кадрові зміни дали можливість впорядкувати роботу ДАБІ з реєстрації дозвільних документів на будівництво, - Строкач

"Сьогодні відновлено нормальну робочу комунікацію між Дозвільним департаментом та нашими територіальними органами. Взаємодія відбувається повністю з дотриманням вимог законодавства. Наприклад, якщо територіальний орган надсилає позитивне рішення про видачу дозвільного документа на об’єкт будівництва, то ця інформація вчасно вноситься Дозвільним департаментом до Єдиного реєстру – без-будь яких необґрунтованих заперечень", – відзначив в.о. Голови Держархбудінспекції Олександр Строкач, повідомляється на сайті ДАБІ.

За його словами, на сьогодні всі управлінські рішення спрямовані на відновлення прозорості дозвільних процедур, забезпечення об’єктивного, неупередженого розгляду документів з дотриманням встановлених строків.

"Необхідно навести порядок у існуючій дозвільній системі, забезпечити вже сьогодні законне право суб’єктів містобудування отримувати адміністративні послуги у будівництві вчасно та без штучних перешкод", – наголосив Олександр Строкач.

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