EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1262  17
Все про:допит (527) СБУ (4770) Козак (7) Гітлянська (121) 112_Україна (46) Newsone (63) ZIK (11)

 Власника телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK" Козака допитали, але підозри йому не висували, - СБУ

Служба безпеки України спростувала повідомлення про висунення власникові низки телеканалів Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука, звинувачення в тероризмі і легалізації нажитих незаконним шляхом коштів.

Про це речниця СБУ Олена Гітлянська заявила в коментарі виданню "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фейк. Він (Тарас Козак. - Ред.) народний депутат України, і для притягнення його до кримінальної відповідальності потрібна згода парламенту", - сказала Гітлянська.

Як раніше передавав Цензор.НЕТ, Козак у четвер, 3 жовтня повідомив, що його допитували "за трьома статтями" - тероризм, фінансування тероризму та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

"Це для мене сьогодні було новиною. Питали про телеміст, різні запитання ставили. Відповідали, все нормально. Хочу сказати, що влада не зупиняється", - сказав Козак.

Читайте також: Соратник Медведчука Тарас Козак купив телеканал ZIK

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151937
 
 
 Топ коментарі
 
Та нічого йому і тим чорноротим не буде.
Продовжуватимуть свою агітацію за руцкій мир.
 показати весь коментар
 
в любой непонятной ситуации нужно бить Шухрича. Власника телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK" Козака допитали, але підозри йому не висували, - СБУ - Цензор.НЕТ 9367
 показати весь коментар
 
Это наезд на свободу слова и честную, независимою журналистику. Я не понимаю, почему Шуфрич еще не побитый Собственника телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" Козака допросили, но подозрения ему не выдвигали, - СБУ - Цензор.НЕТ 9005
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тепер Моніка виконає соло на шкіряній сопілці Мертвечука
 показати весь коментар
 
 
Полякають, полякають зрадникаУкраїни, тай розпочнуть сажати хрін зна за що патріотів України.
 показати весь коментар
 
 
Та нічого йому і тим чорноротим не буде.
Продовжуватимуть свою агітацію за руцкій мир.
 показати весь коментар
 
 
Это наезд на свободу слова и честную, независимою журналистику. Я не понимаю, почему Шуфрич еще не побитый Собственника телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" Козака допросили, но подозрения ему не выдвигали, - СБУ - Цензор.НЕТ 9005
 показати весь коментар
 
 
в любой непонятной ситуации нужно бить Шухрича. Власника телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK" Козака допитали, але підозри йому не висували, - СБУ - Цензор.НЕТ 9367
 показати весь коментар
 
 
Шуфрич, конечно, пид.рас сепарский, но что не говори... не бежал с заявой когда получал по морде... Держал удар достойно...и в этом смысле - достоин уважения... (но только за это !)
 показати весь коментар
 
Он недоторканый и с немеряной наличкой Собственника телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" Козака допросили, но подозрения ему не выдвигали, - СБУ - Цензор.НЕТ 3947
 показати весь коментар
 
Та как они могут выдвинуть обвинения подельнику Зебила?
Странно, что вообще потревожили.
Не забудьте извиниться.
Зебилы, *****!
 показати весь коментар
 
Так что там с неприкосновенностью депутатской? В лужу перднули? Эта гитлянская так оправдывается,как будто Папу Римского взяли ни за что ни про что.
 показати весь коментар
 
за это все обман! не верю больше не одному слову Зеленского! Это все брехуны! Они никого не посадят! Каналы не заберут у Медведчука! Это все брехня и показуха! Они все одна ОПГ с рыгами!
 показати весь коментар
 
 
Зассали..а то куйло накажет.это вам не Пороху как гбрская помойка клепает уг.дела.а кацапским мразям вопросов нету...зеЛя подонок и предатель.
 показати весь коментар
 
 
кроме 112 и ньюс one смотреть нечего. Не галичанские же народные песни и телешопы смотреть..
 показати весь коментар
 
 
Так було...Частково так і є...Але час від часу там з"являється фізіономія Медведчука і нівелює всю оту "свободу слова і незалежність думки"...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору