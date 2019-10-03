 Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний

Про це в ефірі "Прямого" заявив колишній представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу констатувати, що команда президента дезорієнтована, вона не розуміє ситуації, в якій вона знаходиться. В іншому випадку, в жодному разі не було б схвалено в Тристоронній контактній групі в Мінську те, що називається зараз "формулою Штайнмаєра". Я би пропонував зараз вести в Париж концепцію реінтеграції Донбасу і Криму, тим самим запропонувати і Парижі, і Берліні абсолютно конструктивні речі. Якщо не знаєте, що робити, в матеріалах Мінського процесу Тристоронньої контактної групи є концепція, яка доповідалася, в тому числі і мною, влітку 2015 року. Там є всі відповіді на питання, перед якими сьогодні постав президент та його абсолютно не фахова команда в питаннях зовнішньої політики", - сказав політик.

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Він також зазначив, що сьогодні дії президента Зеленського у сфері зовнішньої політики контролює людина, яка ще недавно працювала у кіноіндустрії.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ відсторонено від цього процесу. Функція міністра Пристайка – лише пояснювати те, що робить президент. Очевидно, що на вухах у президента в питаннях зовнішньої політики сидить пан Єрмак - людина, яка займалася до вчорашнього дня зйомками кіно, а сьогодні стала асом в питаннях зовнішньої політики. Взагалі більш парадоксальної ситуації допустити важко. Людина, яка ні дня не працювала ні в системі зовнішньої політики сьогодні не просто вибудовує, реалізовує, контролює зовнішню політику, а й контролює дії президента у цій сфері. На мою думку, в нормальній цивілізованій державі вже давним-давно підняли би питання про те, що президент передав свої повноваження у питаннях зовнішньої політики людині, яка не володіє фахом у питаннях зовнішньої політики", - наголосив Безсмертний.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".