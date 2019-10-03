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 Політика України
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 Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний

Команда діючого президента України Володимира Зеленського наразі дезорієнтована у питаннях зовнішньої політики.

Про це в ефірі "Прямого" заявив колишній представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу констатувати, що команда президента дезорієнтована, вона не розуміє ситуації, в якій вона знаходиться. В іншому випадку, в жодному разі не було б схвалено в Тристоронній контактній групі в Мінську те, що називається зараз "формулою Штайнмаєра". Я би пропонував зараз вести в Париж концепцію реінтеграції Донбасу і Криму, тим самим запропонувати і Парижі, і Берліні абсолютно конструктивні речі. Якщо не знаєте, що робити, в матеріалах Мінського процесу Тристоронньої контактної групи є концепція, яка доповідалася, в тому числі і мною, влітку 2015 року. Там є всі відповіді на питання, перед якими сьогодні постав президент та його абсолютно не фахова команда в питаннях зовнішньої політики", - сказав політик.

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Він також зазначив, що сьогодні дії президента Зеленського у сфері зовнішньої політики контролює людина, яка ще недавно працювала у кіноіндустрії.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ відсторонено від цього процесу. Функція міністра Пристайка – лише пояснювати те, що робить президент. Очевидно, що на вухах у президента в питаннях зовнішньої політики сидить пан Єрмак - людина, яка займалася до вчорашнього дня зйомками кіно, а сьогодні стала асом в питаннях зовнішньої політики. Взагалі більш парадоксальної ситуації допустити важко. Людина, яка ні дня не працювала ні в системі зовнішньої політики сьогодні не просто вибудовує, реалізовує, контролює зовнішню політику, а й контролює дії президента у цій сфері. На мою думку, в нормальній цивілізованій державі вже давним-давно підняли би питання про те, що президент передав свої повноваження у питаннях зовнішньої політики людині, яка не володіє фахом у питаннях зовнішньої політики", - наголосив Безсмертний.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151936
 
   
 Топ коментарі
 
За киношного президента голосовали, такой уровень и получайте.
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Потужний міжнародний блок від зекоманди... Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9522

Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2856
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."....едут дилетанты
Все они актеры, все они таланты !"

почти как у Окуджавы
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Фабрика грёз. Зеля зачем то Тома Круза приглашал. Надо было Сталлоне Рембо послушать он бы рассказал как воевать надо
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ГрИша - Безсмертний НАЙКРАЩИЙ спеціаліст по Мінскому процесу і головне він ПАТРІОТ України ! А твій зебіл таких людей тільки звільняє ! Ну звичайно ж у вас зебілів інші кумири - членограї , та " буряти !
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из-за таких как твой любимый гриша тот минский процесс вообще возник.
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Непрофессионализм- теперь кредо Украины! Хоть в чём-то впереди планеты всей(
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Да. При Порошенко профессионализм был, поэтому и трахали )(уйла вашего по всем фронтам.
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Безсмертный напоминает отца Фёдора.Тот настойчиво просил продать ему 12 стульев инженера БрунсаДії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3311 .ТЫ его в дверь ,он в окно...
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Іванов - твій "гумор ну дуже " видає " в тобі зебіла !
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тов. Иванову рекомендуется обратится к проф.Фрейду Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3535
Эдипов комплекс - преследуют какие-то "ОТЦЫ"
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нам настойчиво предлагают выбрать, какой сорт говна предпочтительнее.
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"По моему мнению, в нормальной цивилизованной стране уже давным-давно подняли бы вопрос о том, что президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, который не обладает профессией в вопросах внешней политики", - подчеркнул Безсмертный." - президент правильно сделал, президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, который хоть когда-то, где-то слыхал, что ещё существует и внешняя политика.
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да посадить их всех на кол!
чтобы лет 300 ни одна гнида не лезла к корыту
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Какие "абсолютно конструктивные вещи" предлагает Безсмертный? Надо было раньше предлагать, а не выполнять тупиковые,безнадежные и ошибочные приказы "сидевшего на ушах" бывшего президента и Главнокомандующего Порошенко, приводившие к тяжелым ситуациям на фронте и гибели украинских военнослужащих и преследовавшие исключительно личную выгоду Клептомана и Ко.
Безсмертный таки уныл и безысходен.
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,,что ужо перестали гибнуть ,али уголь сепарский не возют в Украину. нонешние? Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7293
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А роман бесмертный занимался межд политикой как снимал кино
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Бесмертный кусок обиженного камна, решил, что он бессмертный. Глупый подсвинок уймись лучше.
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предвзятое мнение. там полно грамотных людей.
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