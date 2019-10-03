 Тіла жінки і її 7-річної дочки з ножовими пораненнями знайшли в колодязі в Чернівецькій області

У місті Кіцмань (Чернівецька область) знайдено з ножовими пораненнями жінку і її 7-річну дочку.
Про це повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах.
Зазначається, що тіла жінки і її дочки виявили сьогодні о 16.00 в криниці на території господарства.
На тілах видно сліди ножових поранень.
За даними поліції, жінка 1979 р.н., її доньці 7 років.
Деталі встановлюються.
Теперь на закупляных вертолётах летают, а сверху хреново видно кто кого режет и убивают.
Шо мусарня, шо пракуратура, шо суды... всё вокруг "реформировано", токо толку от этого ноль.
Може и не надо было их рехформировать? К старым мусорам все уже привыкли, даёшь им мзду и отмазываешься от преступления. А новые мусара (рехвормированные) порой даже преступлений не видят, но взятки продолжают брать исправно.