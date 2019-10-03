 Тіла жінки і її 7-річної дочки з ножовими пораненнями знайшли в колодязі в Чернівецькій області

У місті Кіцмань (Чернівецька область) знайдено з ножовими пораненнями жінку і її 7-річну дочку.

Про це повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що тіла жінки і її дочки виявили сьогодні о 16.00 в криниці на території господарства.

На тілах видно сліди ножових поранень.

За даними поліції, жінка 1979 р.н., її доньці 7 років.

Деталі встановлюються.