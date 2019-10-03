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 Тіла жінки і її 7-річної дочки з ножовими пораненнями знайшли в колодязі в Чернівецькій області

В городе Кицмань (Черновицкая область) найдена с ножевыми ранениями женщина и ее 7-летняя дочь.

У місті Кіцмань (Чернівецька область) знайдено з ножовими пораненнями жінку і її 7-річну дочку.

Про це повідомили Цензор.НЕТ джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що тіла жінки і її дочки виявили сьогодні о 16.00 в криниці на території господарства.

На тілах видно сліди ножових поранень.

За даними поліції, жінка 1979 р.н., її доньці 7 років.

Деталі встановлюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151933
 
 
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новостной мусор щомінути - якусь подлость задумали Зє!льониє
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Аваковская мусарня, по их словам, почти одолела преступность.
Теперь на закупляных вертолётах летают, а сверху хреново видно кто кого режет и убивают.

Шо мусарня, шо пракуратура, шо суды... всё вокруг "реформировано", токо толку от этого ноль.
Може и не надо было их рехформировать? К старым мусорам все уже привыкли, даёшь им мзду и отмазываешься от преступления. А новые мусара (рехвормированные) порой даже преступлений не видят, но взятки продолжают брать исправно.
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скорее всего ишите сожителя, которого она сама же впустила и приютила!
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