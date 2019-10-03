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 Україна представила докази російської агресії на Варшавському безпековому форумі. ФОТО

Представники Міноборони поінформували західних союзників про ситуацію в зоні ООС і роль Росії в тому, що відбувається на непідконтрольній частині Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укринформ".

"Під час своєї презентації я особливо хотів звернути увагу партнерів на те, що на окупованих територіях активно діє Росія, і це зовсім не громадянський конфлікт", - сказав начальник центру цивільно-військового співробітництва ООС ЗСУ полковник Віктор Кевлюк.

Як поінформував український офіцер під час презентації, все військове командування так званих армійських корпусів "ЛНР" та "ДНР"– це чинні російські офіцери та генерали. Він наголосив, що в лавах незаконних військових формувань так званих "республік" є дуже багато громадян Росії, які під час перебування на окупованих територіях тимчасово отримують документи фейкових республік. На підтвердження цього він представив присутнім на брифінгу західним партнерам документи однієї й тієї ж особи, які було захоплено в зоні дій ООС: паспорт громадянина РФ і військове посвідчення "ЛНР". Учасники брифінгу активно цікавилися представленими доказами, фотографуючи ці документи.

Україна представила докази російської агресії на Варшавському безпековому форумі 01Україна представила докази російської агресії на Варшавському безпековому форумі 02

Кевлюк поінформував, що російські підрозділи продовжують активно використовувати засоби розвідки та РЕБ проти українських військ. З початку 2019 року зафіксовано понад 500 випадків застосування російських безпілотників у зоні ООС.

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Україна представила докази російської агресії на Варшавському безпековому форумі 03

За його словами, в зоні ООС противник продовжує обстрілювати українські позиції, зокрема із заборонених видів озброєння.

Україна представила докази російської агресії на Варшавському безпековому форумі 04

Офіцер зауважив, що росіяни під приводом захисту моста через Керченську протоку продовжують блокувати українські порти в Азовському морі.

Відповідаючи на питання західних партнерів, Кевлюк повідомив, що в зоні ООС на сьогодні перебуває 30 тис. українських військовослужбовців

Він також зауважив, що співпраця зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в регіоні ЗСУ є нормальною.

На брифінгу були присутні представники Польщі, США, Грузії, інших країн Заходу.

Україна представила докази російської агресії на Варшавському безпековому форумі 05Україна представила докази російської агресії на Варшавському безпековому форумі 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151925
 
 
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После раздачи ****** паспортов лугандонцам будет сложнее доказывать - действительно ли там граждане паРаши или лугандонцы с паспортами паРаши...
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какая такая агрессия России ?-"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", Коломойский о войне на Донбассе./Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" .Российский "Яндекс приобрел права на показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины /Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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Да кому Украина нужна с её проблемами насущными и вездеснущими...
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Бывший руководитель ОБСЕ - Александр Хуг в 2016г. выдал следующую инфу: "Наши наблюдатели зафиксировали колонну бронетехники пересекающей российско-украинскую границу. Но определить какому государству принадлежит техника точно определить невозможно???"
Так и хотелось ему подсказать - бронетехника принадлежит Гондурасу
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А они нужны , эти доказательства , там , на Западе ? Им хоть живую обезьяну ихтамнетную приведи , всё равно будут делать круглые глаза и отрицать очевидное .
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Это примерно как скрутить душевную дулю в небо.
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Украина представила доказательства российской агрессии на Варшавском форуме безопасности****************

А нащо ? Який у тому сенс ? та заходу до дупи це все, GB вже частину санкцій зняла, макаронники і жабоєди на низькому старті,рудий блазень лізе лобиозати ***** в зазос ,мріє про міцну дружбу, вони що усi не знають правду досі?
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Их спрашивают: почему от 100 000-й армии вы нашли, два обосаных паспорта? А на обмене меняете украинцев на украинцев, где пилять пленные из армии рф?
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