 Портовики проти призначення Лавренюка першим заступником міністра інфраструктури. ДОКУМЕНТ

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф" в матеріалі під заголовком "Контроль над українським морем: чому портовики проти призначення Лавренюка", пишуть Українські новини.

"Портовики і морські перевізники все ще сподіваються достукатися до влади і не допустити призначення Юрія Лавренюка заступником міністра інфраструктури, так як вважають, що за чиновником міцно закріпилося прізвисько "зам по корупції", - йдеться в статті.

Журналісти нагадали, що колишній заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер звернувся з цього приводу до прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Крім того, стивідори та інші учасники ринку написали 2 колективні листи Президенту Володимиру Зеленському, де назвали Лавренюка "уособленням та автором буквально всіх корупційних схем, які досі працюють на українському ринку морських вантажних перевезень".

У матеріалі наводиться кілька прикладів корупційних схем за участю Лавренюка. Це, зокрема, махінації з тепловозами в порту "Південний", нав'язування невиправдано дорогих буксирних послуг компанії "Портосервіс-Україна", створення власного днопоглиблювального флоту АМПУ, хабарництво при дипломування моряків.

"Корупційна складова простежується й у фінансовому плані АМПУ на 2019 рік. Витрати на зарплати зросли у порівнянні з 2018 роком на 42%, до 2,5 млрд гривень. При цьому кількість співробітників зменшилася. Службові машини обходяться на 31% дорожче, виросли і витрати на відрядження та зв'язок", - зазначив" Апостроф.

За даними видання, зазначені корупційні схеми покриває Адміністрація морських портів України (АМПУ), яка при Лавренюкові перетворилася на "годівницю" для причетних до неї чиновників. "Схеми покрили практично всі сфери, так чи інакше пов'язані з морем", - констатували автори статті.

Журналісти нагадали, що Президент Володимир Зеленський влітку приїжджав до Одеси та запам'ятався жорсткою критикою на адресу злодійкуватих чиновників. "Одесити чекають продовження - але поки нічого не відбувається. Якщо в результаті кулуарних домовленостей Юрій Лавренюк збереже контроль над українським морем, бюджет продовжить втрачати мільйони гривень, а країна - міжнародну репутацію морської держави", - резюмувало видання "Апостроф".

Лавренюк працює заступником міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Курирує залізничний, морський і річковий транспорт, поштовий зв'язок, підприємства Міністерства інфраструктури України, а також питання внутрішнього контролю та безпеки на транспорті. Раніше він займав оперативні та керівні посади в підрозділах СБУ і МВС, а також був помічником у двох народних депутатів Блоку Юлії Тимошенко (ВО "Батьківщина") - Олександра Рябеки та Івана Кириленка.