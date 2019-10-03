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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (611) Єлизавета Ясько (6)

 Рішення про затвердження нової делегації України в ПАРЄ ухвалюватимемо в листопаді, - Ясько

Голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ України Єлизавета Ясько заявила, що в листопаді відбудеться велика зустріч із представниками ПАРЄ, де ухвалюватиметься рішення про затвердження нової делегації України до Парламентської асамблеї.

Про це повідомила Ясько в кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, коли очікувати, що Україна подасть нову делегацію в ПАРЄ.

"Ми ухвалюватимемо це рішення, як результат консультацій, які відбуватимуться в наступні тижні. І в листопаді буде величезна зустріч, де ми чекаємо наших партнерів тут у Києві і вже будемо приймати рішення після цього" - зазначила вона.

Нагадаємо, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня. "Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - пояснила Єлизавета Ясько.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151923
 
 
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