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 Економіка
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 Ухвалення законопроєкту №1210 загрожує знищенням всієї гірничовидобувної промисловості, - нардеп

Ухвалення законопроєкту №1210, який підвищує плату за видобуток залізної руди, загрожує країні не просто зупинкою росту економіки і ВВП, а й знищенням усієї гірничовидобувної промисловості.

Як розповів OBOZREVATEL позафракційний депутат Дмитро Шпенов, підвищення ренти на видобуток залізної руди критикують всі відомі міжнародні організації. За його словами, Україна може стати країною з найвищою рентою.

"Це популістським підхід щодо даного законопроекту. Усі міжнародні організації, як, наприклад, PricewaterhouseCoopers, зробили висновок, що у нас будуть найдорожчі рентні платежі у світі за всіма гірничовидобувними компаніями. Собівартість нашого видобутку ніяк не зрівняється, наприклад, з рудою, яка видобувається в Австралії. Укрметалургпром і Федерація металургів України також виступили категорично проти", – сказав Шпенов.

Він зазначив, що зупинка навіть одного ГЗК загрожує неймовірними втратами української економіки. Більш того, може зупиниться весь Кривий Ріг, який, фактично, існує завдяки гірничодобувній галузі.

"Це не просто втрата конкурентноздатності нашої країни з експортної позиції. З тих населених пунктів, де знаходяться гірничовидобувні підприємства просто люди роз'їдуться. Їх не залишиться на території України. Наприклад, у Кривбасі і так дуже важка ситуація з приводу робочих місць, а так буде взагалі катастрофа. Величезне місто перетвориться у населений пункт, тому що без ГЗК не існує таких міст, як Кривий Ріг. Це місто гірників і металургів. Це катастрофа, цього не можна допустити", – зазначив Шпенов.

Він додав, що від підвищення ставок постраждає не тільки гірничодобувна галузь, але і вся економіка країни.

"Ні про яке зростання економіки, який прогнозує прем'єр-міністр, не може бути й мови. Якщо закриють два-три ГЗК – це буде катастрофа", – підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище ніж в Австралії , Бразилії та Китаї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151922
 
 
 Топ коментарі
 
там это, ахметов цензор не купил? первые 50 раз интересно читать, как бедные олигархи пострадают, но может хватит ?
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Катастрофааа...кукарекуууу... Олигархам 300% прибыль пополам делят.
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Президент Украины Коломойский ясно дал понять в интервью на Цензоре, что рента будет по любому, все что он говорил в интервью почти все уже сбылось, осталось добить горнорудную и вернуть Притват группе Приват и все будети ок , для Бени. Правда можно так и Украину похоронить, но то издержки бизнеса.
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Дмитрий Шпенов =
В 2007-2012 годах - был избран в ВР по спискам Партии регионов под № 142
Дальше эту галиматью можно не читать...
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там это, ахметов цензор не купил? первые 50 раз интересно читать, как бедные олигархи пострадают, но может хватит ?
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Так они каждый день по несколько раз об этом пишут, уже бы добавляли в заголовок "на правах рекламы" или "статья заказная".
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ну ты и дебил етим законом банкротят предприятия а потом беня их купит даром
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Президент Украины Коломойский ясно дал понять в интервью на Цензоре, что рента будет по любому, все что он говорил в интервью почти все уже сбылось, осталось добить горнорудную и вернуть Притват группе Приват и все будети ок , для Бени. Правда можно так и Украину похоронить, но то издержки бизнеса.
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***** ничего не решает и не решал, это кукла порося, шоб пугать барыг другим барыгой
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Сегодня звание имбицил дня безоговорочно твое 😁
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Голосуй за Шоколапки, а то Приватбанк Беня забере.
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а где тут связь - у власти предатели Украины и ее грабители - факт
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Ну и хватит добывать, пора уже что-то производить не из каменного и бронзового века. Хватит в мире и одной бензоколонки
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Без металу будеш "праизвадиць"? З китайського аліекспреса?
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а шо проізводім? весь метал без обработки йде на експорт - вертаєця тими аліекспресами
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Скажу більше, навіть "95-й квартал" і той імпортний, правда для його виробництва метал зовсім не потрібен.
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Звичайно, навіщо експорт, ще грошей за нього дадуть, потім проблема куди їх дівати...
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вони пишуть собі рентабельность 14% та платять налог на показане "добуте" 8% - то тих грошей не вистачить шоп в государстві бухгалтерію утримувати
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Так наш славетний премєрміністр вже оприлюднив свій план на розвиток економіки України, ні яких промислових підприємств кабмін будувати не збирається. Землю розпродати, а населення... утилізувати, тому що для функціонування сільского господарства достатньо 1% населення.
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Для с/х недостаточно даже текущего населения
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С/х нельзя автоматизировать, только механизировать
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Точно, замість бригади тіток з сапками один тракторист з культиваторм.
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Тракторист это тоже механизация, но не автоматизация.
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не народ на колиму отправят по формуле штейнмаэра
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Консервы ахметовские протухли уже за долгие годы, но все равно продолжают открываться и вонять.
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Та и хрен с ней ,той промышленностью ...Белов то!Тут Моника Украину хоронит,а туи какая-то промышленность.Да шут с ней!
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Так переживаю, как там немецкие брюргеры без Украинского сырья(((
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Катастрофааа...кукарекуууу... Олигархам 300% прибыль пополам делят.
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Та да, там кілька тисяч замурзаних олігархів рудокопів з дружинами і дітьми засратими без роботи залишаться. Ура зєбєням!
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Ось так прямо і "без роботи", бо якийсь баригівський плакальник вчинив чергову істерику. Всі ці "ахметки" і про кінець світу розкажуть,якщо хтось їхні непомірні апетити надумає трохи вгамувати.
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А Петруччіо тільки недавно віджав відсотки у Ахмєтова, а тут така невдача.
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стесняюсь спросити, згідно конституції, кому належать у нас надра?правильно олігархам. так невже за їх використання вони ще й платити повинні?
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ах, цей чарівний закон 1210!
це ж який в зюзіків економічний талант: одним законом покласти всю економіку!
браво!
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Всю экономику. Ни одно промышленное предприятие Украины не входит даже в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. Зато бодро докладывают о миллиардах долларов экспорта. Получается что они работают на карман владельца.
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Тут країні *******!!! А вони про якусь промисловість не мають спокою.
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Думаєте їх хвилює незалежність від Мацкви?
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Та и фиг с ней! Сгорел сарай, гори и хата!
Зеленский будет снимать кино с Крузом и продавать его в Голливуд!
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В 2007-2012 годах - народный депутат Украины шестого созыва (избран по спискам Партии регионов под № 142).

На досрочных парламентских выборах 2014 года повторно избран как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу № 37 (Днепропетровская область), набрав 39,2% голосов. Вошёл во фракцию Оппозиционного блока.

Независимый ыксперд!
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Затрахали олигархи уже свистеть тут . Примут повышение ренты , утретесь и будете работать, не подохните . .
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Та нічого страшного з ахметовим та жеваго не станется,десятиляттями були в них привілеї,поставали в найбіднішій країні мільярдерами,якщо скотятся до мультимільонерів це не смертельно,переживуть
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досить скиглити, зелєбобіки краще знають що робити
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А що. Я ось за цей закон. Хай буде як тут зебіли оруть. "Барьба с алігархімі!!! Мєньшє в апшорьі вьівадіть будут!!"
Ну викинуть потім пару лямів зебнів на мороз. Ну і туди й дорога. Мають же вони нести хочь якусь відповідальність за свій вибір.
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яким чином добування руди пов'язано з генерацією тепла?
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То, Ахмєтов поїде копати в Австралію? Щось вони перестали порівнювати з Рашкою де, їм так подобається.
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ЗІ: крім ренти важливо ще пам'ятати, які в тій же Австралії вимоги до екології добуваючої промисловості. Може тому вони всі сидять тут, а не їдуть в австралії.
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