 ЄС затвердив правила видачі віз для жителів окупованого Донбасу, зокрема з російськими паспортами

Європейський Союз затвердив правила видачі віз жителям непідконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Документ, що розробила Європейська комісія та Європейська Служба зовнішньої діяльності, містить перелік критеріїв, які допоможуть консульствам розрізняти звичайні паспорти громадян Росії і ті, які Москва від квітня видає мешканцям окупованої частини Донбасу.
Згідно з новими правилами, будь-які візові заяви від мешканців окупованої частини Донбасу мають подаватися тільки у консульства на території України не залежно від громадянства.
Нові правила видачі віз Єврокомісія вже надіслала країнам Європейського союзу та Шенгенської зони.
Як зазначають у пресслужбі Європейської комісії, правила базуються на висновках Європейської ради від 20 червня 2019 року, які визначили, що Європейський союз не визнаватиме російські паспорти, видані на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу.
"Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - говорится в сообщении"(с).
Прочитал только название, а ты его опередил на целую минуту...
Что-то підлога тормозит...
умный, в любом гуане способен найти мегаперемогу.
То есть ЕС признала террористов?
Зебилы вы это сделали разом!
Асиль прочесть статью, у тебя получится, будь уверен в своих силах!!
Любые заявления на получение визы жители оккупированных районов могут подавать только на подконтрольной Украине территории.Источник: https://censor.net.ua/n3151919
А в Украине одно гражданство или можно иметь еще одно?