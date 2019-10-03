 ЄС затвердив правила видачі віз для жителів окупованого Донбасу, зокрема з російськими паспортами

Європейський Союз затвердив правила видачі віз жителям непідконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Документ, що розробила Європейська комісія та Європейська Служба зовнішньої діяльності, містить перелік критеріїв, які допоможуть консульствам розрізняти звичайні паспорти громадян Росії і ті, які Москва від квітня видає мешканцям окупованої частини Донбасу.

Згідно з новими правилами, будь-які візові заяви від мешканців окупованої частини Донбасу мають подаватися тільки у консульства на території України не залежно від громадянства.

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Нові правила видачі віз Єврокомісія вже надіслала країнам Європейського союзу та Шенгенської зони.

Як зазначають у пресслужбі Європейської комісії, правила базуються на висновках Європейської ради від 20 червня 2019 року, які визначили, що Європейський союз не визнаватиме російські паспорти, видані на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу.