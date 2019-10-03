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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (611) Єлизавета Ясько (9)

 Ми хочемо, щоб існував механізм притягнення до відповідальності країн, які порушують правила роботи ПАРЄ, - глава української делегації Ясько

Глава української делегації в ПАРЄ Ясько провела понад 30 зустрічей в Асамблеї щодо української позиції.

Про це повідомила в кулуарах парламенту голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ України Єлизавета Ясько, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили не їхати, а проводити консультації. І останні три дні я провела більш ніж 30-40 зустрічей у двосторонньому і багатосторонньому форматах з різними делегаціями, з різними політичними групами, де була проговорена українська позиція, я дуже чітко вказувала, чому у нас зараз така позиція і що ми взагалі очікуємо від парламентської асамблеї. Ми хочемо, щоб існував певний механізм притягнення до відповідальності тих країн, які порушують правила роботи ПАРЄ, і зараз працюємо над тим, щоб такий механізм і наші пропозиції були враховані", - зазначила Ясько.

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У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення жодних санкцій.

У відповідь на повернення делегації РФ в ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151916
 
 
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странно, хотим, а делегацию сформируем к новому году. может лучше покинуть официально, громко хлопнув дверью,
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в пасе уже предупредили - уйдёте, не будете выполнять регламент, не пустим новую делегацию. вот и страдают фигнёй вместо того чтоб работать
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Да что она,черт побери,такое хочет?! Рашка платит деньги-рашка в пасе. Вот и все дела.
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В туалете было много людей, выходили\заходили.
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