 Ми хочемо, щоб існував механізм притягнення до відповідальності країн, які порушують правила роботи ПАРЄ, - глава української делегації Ясько

Про це повідомила в кулуарах парламенту голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ України Єлизавета Ясько, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили не їхати, а проводити консультації. І останні три дні я провела більш ніж 30-40 зустрічей у двосторонньому і багатосторонньому форматах з різними делегаціями, з різними політичними групами, де була проговорена українська позиція, я дуже чітко вказувала, чому у нас зараз така позиція і що ми взагалі очікуємо від парламентської асамблеї. Ми хочемо, щоб існував певний механізм притягнення до відповідальності тих країн, які порушують правила роботи ПАРЄ, і зараз працюємо над тим, щоб такий механізм і наші пропозиції були враховані", - зазначила Ясько.

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У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення жодних санкцій.

У відповідь на повернення делегації РФ в ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+".