 У нас маленька перемога, - Ясько про створення в ПАРЄ групи "Балтік+"

Про це повідомила в кулуарах парламенту голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ України Єлизавета Ясько, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас маленька перемога. У вівторок, разом з країнами Балтії - Латвія, Литва, Естонія, а також Грузія та Україна підписали заяву про те, що ми створюємо групу "Балтік +", яка на постійній основі буде працювати, проводити консультації для того, щоб виробити рішення і залучати ширше коло держав і парламентаріїв для обговорення, для знаходження шляхів, для повернення довіри до інституту Ради Європи", - розповіла Ясько.

Наступна зустріч групи відбудеться в листопаді.

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У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення яких-небудь санкцій.

У відповідь на повернення делегації РФ в ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+".