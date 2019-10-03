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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (611) Єлизавета Ясько (6)

 У нас маленька перемога, - Ясько про створення в ПАРЄ групи "Балтік+"

Україна в ПАРЄ створила спільну групу з країнами Балтії для повернення довіри до інституції.

Про це повідомила в кулуарах парламенту голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ України Єлизавета Ясько, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас маленька перемога. У вівторок, разом з країнами Балтії - Латвія, Литва, Естонія, а також Грузія та Україна підписали заяву про те, що ми створюємо групу "Балтік +", яка на постійній основі буде працювати, проводити консультації для того, щоб виробити рішення і залучати ширше коло держав і парламентаріїв для обговорення, для знаходження шляхів, для повернення довіри до інституту Ради Європи", - розповіла Ясько.

Наступна зустріч групи відбудеться в листопаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення яких-небудь санкцій.

У відповідь на повернення делегації РФ в ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151914
 
   
 Топ коментарі
 
нехай там рашистскі свині відпочивають.
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Еще надо создать кружок по вязанию крючком - уже две "маленькие победы" будет.
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пасе россию обратно приняло, а украинцы группу создали по возвращению доверия пасе У нас маленькая победа, - Ясько о создании в ПАСЕ группы "Балтик+" - Цензор.НЕТ 4146
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Балтика 7 вообще легко, нужно только Польшу и Англию принять.))
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Еще надо создать кружок по вязанию крючком - уже две "маленькие победы" будет.
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пасе россию обратно приняло, а украинцы группу создали по возвращению доверия пасе У нас маленькая победа, - Ясько о создании в ПАСЕ группы "Балтик+" - Цензор.НЕТ 4146
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хуже. Поколение инстаграмма и фейсбука.
Она не в курсе что политика - это не создать группу "кто сильенй выпятит жопу" и собрать в ней кучу лайков.
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Мой муж -очень мудрый и опытный руководитель
Он сказал- К ВЛАСТИ ПРИШЛИ ЛЮДИ С КУПЛЕННЫМИ ДИПЛОМАМИ В 90 годах
Полная некомпетентность
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Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду?
Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
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львы, тигры и одна гиена -це страшная и авторитетная организация, вся европа плюс рашка мысленно содрогнулись и пишут планы по капитуляции
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нехай там рашистскі свині відпочивають.
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правильно, мы в знак протеста в других отелях засядем.
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москалики вирішили загидити собою всю Європу ?
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Украину дикредитируют по всем фронтам. И одерживают победки.. нажаль.
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Я бачу в цій темі три тролячих комента від різних ніків, плюс три таких самих лацкаря.
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лично меня интересует тематика, а поиск троллей - это удел не очень морально здоровых людей. имхо ))
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так і мене цікавить "тематика" дописувачів.
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Треба було створювати групу "росія -"
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это не у вас "маленькая победа"...это еще идет по-накатанной прошлой контактной группой...
а у вас маленькая победа - в кулуарах сигареты стрелять чтобы пагаварить с пробегающими мимо в туалет...
(извините)
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В росії ?
Замість православія секта *****.
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Шановна пані, якщо ви хочете розмовляти зі мною, будь ласка, перейдіть на нормативну лексику. Якщо немає, вибачте, що потурбував.
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Я в рамках нормативної лексики.
Чи ви соромитесь прізвища президента РФ ?
Да, цікаве.. але що поробиш, якщо він ****** народився.
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в рамках нормативної лексики-Вова пенис У нас маленька перемога, - Ясько про створення в ПАРЄ групи "Балтік+" - Цензор.НЕТ 4342
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а може це прибалти створили? можливо так чесніше сказати?
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Ясько тупая.... если честно, это у меня от души идёт. Я не люблю порохоботов и всю их камарилью, но Ясько - это продолжение порохоботской камарильи. Только вчитайтесь в текст и ощутите размер этого "ни о чём"....
"Латвия, Литва, Эстония, а также Грузия и Украина подписали заявление о том, что мы создаем группу "Балтик+", которая на постоянной основе будет работать, проводить консультации для того, чтобы выработать решение и привлекать более широкий круг государств и парламентариев для обсуждения, для нахождения путей, для возвращения доверия к институту Совета Европы"
Вспомнился текст из прошлого и песни....
"На седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на укрепление процесса интеграции в Европе.
Выступали главы делегаций и члены правительств.
А я не похал... я взял удочки и пошёл на рыбалку...."
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это пока в пасе сидит старый состав делегации. как только состав сменится в новом году так и привет
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Соседи по несчастью. Вот только каким боком Грузия и Украина к Прибалтике?
Или канал к морю строить задумали?
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Этой дуре, когда подписывали заявление о приеме на работу, забыли сказать что ее цель - работать, общаться вживую с другими людьми, а не создавать группки как в фейсбуке и собирать лайки.
"Пабеда", блдь. Стыдобище.
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