 У нас маленька перемога, - Ясько про створення в ПАРЄ групи "Балтік+"

Про це повідомила в кулуарах парламенту голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ України Єлизавета Ясько, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас маленька перемога. У вівторок, разом з країнами Балтії - Латвія, Литва, Естонія, а також Грузія та Україна підписали заяву про те, що ми створюємо групу "Балтік +", яка на постійній основі буде працювати, проводити консультації для того, щоб виробити рішення і залучати ширше коло держав і парламентаріїв для обговорення, для знаходження шляхів, для повернення довіри до інституту Ради Європи", - розповіла Ясько.
Наступна зустріч групи відбудеться в листопаді.
У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без введення яких-небудь санкцій.
У відповідь на повернення делегації РФ в ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+".
Она не в курсе что политика - это не создать группу "кто сильенй выпятит жопу" и собрать в ней кучу лайков.
Он сказал- К ВЛАСТИ ПРИШЛИ ЛЮДИ С КУПЛЕННЫМИ ДИПЛОМАМИ В 90 годах
Полная некомпетентность
Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
а у вас маленькая победа - в кулуарах сигареты стрелять чтобы пагаварить с пробегающими мимо в туалет...
(извините)
Замість православія секта *****.
Чи ви соромитесь прізвища президента РФ ?
Да, цікаве.. але що поробиш, якщо він ****** народився.
"Латвия, Литва, Эстония, а также Грузия и Украина подписали заявление о том, что мы создаем группу "Балтик+", которая на постоянной основе будет работать, проводить консультации для того, чтобы выработать решение и привлекать более широкий круг государств и парламентариев для обсуждения, для нахождения путей, для возвращения доверия к институту Совета Европы"
Вспомнился текст из прошлого и песни....
"На седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на укрепление процесса интеграции в Европе.
Выступали главы делегаций и члены правительств.
А я не похал... я взял удочки и пошёл на рыбалку...."
Или канал к морю строить задумали?
"Пабеда", блдь. Стыдобище.