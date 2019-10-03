 Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.
"У нас є спроба порушити місцеве самоврядування, є спроба відсторонити від влади киян, є спроба порушити Конституцію. Бо єдиним джерелом влади в Україні є народ", – сказав Порошенко.
Він додав, що в основі місцевого самоврядування є повноваження громадян обирати міського голову, включно з виконавчою владою.
"Це є наступ на одну з найуспішніших реформ, яка була проведена моєю командою, реформа децентралізації", – зазначив він.
"І незалежно від того, про яке місто ми говоримо, Київ, Львів, Дніпро чи будь-яке інше, ми маємо захищати інтереси територіальних громад", – підкреслив п’ятий президент України.
Порошенко зауважив, що завдяки децентралізації місцеві громади отримали кошти і повноваження, отримали право самостійно визначати напрямки розвитку громад та ефективно використовувати наявні у них ресурси.
"Це точно буде наступ на демократію і це точно великий крок назад. Це буде руйнація реформ", – сказав Порошенко.
Петро Порошенко також нагадав, що реформу децентралізації допомагали впроваджувати наші європейські партнери. У нас були радники з Польщі, Німеччини.
"У нас були всі, хто чітко висловився, що це реформа, яка довела свою ефективність", – зауважив він.
Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю. Законопроєкт поділяє функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.
Расскажи-ка, якобы адвокат, создание Антикоррупционный суд это была реформа при Порошенко или Зелемойского, которую новый мессия сделал 5 сентября?
https://www.youtube.com/watch?v=UFUtDdgEYwk
Что тебе ещё дать? Вроде бы начальные знания насчёт реформы я тебе дал... Может тебе ещё надо дать знания насчёт того - что такое система?
ПЕС сделал заявление.
Отец нации, ночей не спит, как там простой народ думает этот миллиардер.
Народ дал кредит доверия зеленскому именно для урегулирования данных вопросов. Именно народ не хочет ни видеть , ни слышать твои мантры , басни и сказки.
Но , однако, очень хочет , чтобы ты и твои подельники свинарчуки , гонтаревы и бойки - были наказаным по справедливости за содеянные преступления во время войны, названные ещё до нас - мародерством.
Но вот, "думаю", это - перебор.
А що робити лишається Зєєєєлє? Крім обсирання Порошенка за душею ж нішиша!
Это ж сколько вам его вылизывать....
1 октября впервые с 2015 года в Украину начался коммерческий импорт российской электроэнергии. Первой стала фирма, связанная с бизнесменом Игорем Коломойским. По данным LIGA.net, всего в октябре импортировать электроэнергию из РФ планируют пять украинских компаний.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/v-oktyabre-importirovat-rossiyskuyu-***************-namereny-pyat-ukrainskih-kompaniy-smi-1319275.html
МОНИКУ - ГЕТЬ
на городіна засіданні.