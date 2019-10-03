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 Політика України
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Все про:Порошенко (9745) децентралізація (247) територіальна громада (74)

 Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко

Бачимо спроби порушити принципи місцевого самоврядування та відсторонити від влади громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"У нас є спроба порушити місцеве самоврядування, є спроба відсторонити від влади киян, є спроба порушити Конституцію. Бо єдиним джерелом влади в Україні є народ", – сказав Порошенко.

Він додав, що в основі місцевого самоврядування є повноваження громадян обирати міського голову, включно з виконавчою владою.

"Це є наступ на одну з найуспішніших реформ, яка була проведена моєю командою, реформа децентралізації", – зазначив він.

"І незалежно від того, про яке місто ми говоримо, Київ, Львів, Дніпро чи будь-яке інше, ми маємо захищати інтереси територіальних громад", – підкреслив п’ятий президент України.

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Порошенко зауважив, що завдяки децентралізації місцеві громади отримали кошти і повноваження, отримали право самостійно визначати напрямки розвитку громад та ефективно використовувати наявні у них ресурси.

"Це точно буде наступ на демократію і це точно великий крок назад. Це буде руйнація реформ", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко також нагадав, що реформу децентралізації допомагали впроваджувати наші європейські партнери. У нас були радники з Польщі, Німеччини.

"У нас були всі, хто чітко висловився, що це реформа, яка довела свою ефективність", – зауважив він.

Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю. Законопроєкт поділяє функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151913
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко все ще думає, що він реформатор?
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Народ для Петра Олексійовича-це збіговисько лохів Попытки нарушить принципы местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4203
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Брехло шоколадное, так это народ тебя заставил возглавил коррупцию в Украине?
Народ дал кредит доверия зеленскому именно для урегулирования данных вопросов. Именно народ не хочет ни видеть , ни слышать твои мантры , басни и сказки.
Но , однако, очень хочет , чтобы ты и твои подельники свинарчуки , гонтаревы и бойки - были наказаным по справедливости за содеянные преступления во время войны, названные ещё до нас - мародерством.
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Попытки заменить людей Порошенко с местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко
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Кого хотим того и ставим. Хотим - людей порошенко. Хотим - людей зеленского, хотим - мертветчука. На то оно и децентрализация.
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Хочеш сказати, що гроші вже нічого не вирішують? Тобі самому не смішно?
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Порошенко все ще думає, що він реформатор?
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А может это ты думаешь, что всё ещё адвокат, если не понимаешь простой вещи, что реформа это изменение законов с последующим претворением их в жизнь, а не волшебная палочка?
Расскажи-ка, якобы адвокат, создание Антикоррупционный суд это была реформа при Порошенко или Зелемойского, которую новый мессия сделал 5 сентября?
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На - "до свидания".
Что тебе ещё дать? Вроде бы начальные знания насчёт реформы я тебе дал... Может тебе ещё надо дать знания насчёт того - что такое система?
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петя - виголошуй полум'яні промови на допитах в ДБР.. Чесна людина не буде бігати і ухилятися від допитів в ДБР.
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Вылезло это чучело на этой недели из запоя...
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Устарелая картинка, вас теперь только 8% (и 4% если считать со всего числа избирателей)
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и постоянно количество зебилов уменьшаеться - они всех приводят в чувство - своей глупостью и безумием
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Засцыка, с кем "з нами", если ты - воен боевого дивана, спрятавшийся за "белым билетом" откосившего от армии?
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Устаревший плакатик.
ПЕС сделал заявление.
Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3097
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Народ для Петра Олексійовича-це збіговисько лохів Попытки нарушить принципы местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4203
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Может наличие лохов это не заслуга Петра Алексеевича, а заслуга наличия 73%?
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Лучше бы ты "бульбаш" произнёс, меня бы это очень сильно расстроило, до слёз
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Я шаную пам'ять Михайла Жизневського і поважаю нескорених білорусів.
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Беспредел шкодить країні - таке коротке резюме.
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Петя своего подельника решил защитить и как всегда прикрывается заботой о народе Попытки нарушить принципы местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5161
Отец нации, ночей не спит, как там простой народ думает этот миллиардер.
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Брехло шоколадное, так это народ тебя заставил возглавил коррупцию в Украине?
Народ дал кредит доверия зеленскому именно для урегулирования данных вопросов. Именно народ не хочет ни видеть , ни слышать твои мантры , басни и сказки.
Но , однако, очень хочет , чтобы ты и твои подельники свинарчуки , гонтаревы и бойки - были наказаным по справедливости за содеянные преступления во время войны, названные ещё до нас - мародерством.
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вот читаю я вас и думаю - революция была в 1917 году - к власти пришли такие как вы - Гандоны фантасты и заставили жить 250 миллионов людей в зазеркалье - а весь мир жил без революций и по факту как живет - а у вас опять - революционная необходимость - все забрать и поделить ,у нас свой путь - нам не кто не указ - одним словом - зебилы нищебродные
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"читаю" - уж куда ни шло....
Но вот, "думаю", это - перебор.
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Зеб, и не старайся, у тебя "думать" в голову не вместится.
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в часи каденції був пасивним гомі..., а зараз показує, шо він активний голубок
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Есть мэр и есть руководитель ОГА. Везде такое, только в Киеве Кличко совмещает получается. И что, это Порошенко подаёт как свою реформу?
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Що ти несеш? Ти хоч знаєш що таке ОГА і яким вона боком до мера? Не дивно що тебе лайкають такі ж неучі як і ти сам. Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1744Корочше - повний трускавець.
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Он показал себя безпринципным вором. Грабящий как это можно, страну. Человек ссср- вырожденец,априори. Для него нет ни Отчизны ,ни Родины. Оно только грабило то,что оказалось без присмотра. А потом грабило то,что позволяла его власть. Мразь.
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Да заберите у него надувную булаву, он уже всех достал своей глупостью.
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приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко/власть не слышит-она занята самоудовлетворением. Коломойский со слугами -землёй и заводами , причём обманывая, вешая лапшу на уши народу и его презирая : Зеленский не будет отчитываться в Раде Честно, на виду у Верховной Рады и всего народа самоудовлетворяется один Кива-депутат.
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На кожну згадку про Порошенка набігають боти з ботоферми "Зє!Люді" і серуть.
А що робити лишається Зєєєєлє? Крім обсирання Порошенка за душею ж нішиша!
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В 17.00 в них закінчиться робочий день Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1622
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Я вам не завидую.
Это ж сколько вам его вылизывать....
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не хочется в тюрьме сидеть реформатору соевому ... по любому поводу негодует , оппозицию из себя корчит , а между тем 12 подозрений у этого крикуна
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ЗЕБИЛЫ ПОЗОРНЫЕ - КОМУ ВОЙНА А КОМУ ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ - В октябре импортировать российскую электроэнергию намерены пять украинских компаний - СМИ
1 октября впервые с 2015 года в Украину начался коммерческий импорт российской электроэнергии. Первой стала фирма, связанная с бизнесменом Игорем Коломойским. По данным LIGA.net, всего в октябре импортировать электроэнергию из РФ планируют пять украинских компаний.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/v-oktyabre-importirovat-rossiyskuyu-***************-namereny-pyat-ukrainskih-kompaniy-smi-1319275.html
МОНИКУ - ГЕТЬ
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Раньше был шантаж от козломордых газовым вентелем (обычно под Новый Год). Теперь беня хочет подсадить всех на электрический рубильник.
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А свин все не унимается) Вот же падла шоколадная))
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Петя, після драки кулаками не махають. У тебе було 5 років довіри народу.
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Скоро на Майдане ветераны будут стоять рядом с ФОПами.


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Якщо так буде, то до вас буде приходити сантехнік - він буде надавати вам послуги, але в 2 рази дорожче. Але є вихід - кран можна відремонтувати самостійно. Успіхів! Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4020
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Петя иди- ка лучше в тюрьму и жди в гости Зеленского , если не отпустит голову .
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Ерунда, наместников надо реформировать, их методы модернизировать
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