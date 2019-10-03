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Все про:Зеленський (3025) США (5557) Трамп (2104) Волкер Курт (482)

 Волкер намагався переконати Трампа в надійності Зеленського, - Bloomberg

Курт Волкер, який обіймав посаду спецпредставника Держдепу з питань України, намагався переконати президента США Трампа, що український лідер Володимир Зеленський є надійним партнером.

Про це з посиланням на поінформоване джерело повідомляє видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Волкер прагнув спочатку змінити враження Трампа і Джуліані про те, що новий президент України Володимир Зеленський є ненадійним союзником", - пише видання.

За даними Bloomberg, Волкер був одним з тих, хто виступав за розмову між Трампом і Зеленським в рамках більш широких зусиль Держдепартаменту з організації візиту для Президента України в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані

Зазначається, що сьогодні Волкер виступить у Палаті представників на спільному засіданні комітетів з питань розвідки, закордонних справ і нагляду, які ведуть перевірку в рамках розслідування імпічменту Трампа.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151911
 
   
 Топ коментарі
 
Курт просто добра людина і йому сподобався чорт Вова, особливо його концертмейкерскі здібності. Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3925
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Это что наш родной Волкер тоже зебилом оказался ? Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6704
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Курт просто добра людина і йому сподобався чорт Вова, особливо його концертмейкерскі здібності. Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3925
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Курт Волкер просто заробляв гроші, ************ в Україну американські Javelin.
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Он не Зеленского, он Украину отстаивал. Ну вот представь себе, Трамп говорит: "Зеленский-говнюк, нехрен с ним иметь дело". Как ты думаешь, можно было бы рассчитывать на помощь США в таком случае?
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Ви праві. Волкер переконував би Трампа стосовно будь-кого в якості президента України. Ми вже надто перейнялися поділом асередині країни, що переносимо мимоволі цей поділ назовні. Насправді зарубіжні партнери не надто вникають у наші міжсобойчики. Тому, коли насміхаються з твого президента, їм до одного місця, чи ти зебіл, чи ні. Ось у чому проблема. І за Зєлю отримуватимемо всі. На жаль.
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"Будь-кто" вже був , намутил кондитер изрядно...
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Так Джуллиани же сказал, что Богдан "решала" и может кинуть, а он второе лицо в государстве. Значит с Зе! тоже делов лучше не иметь ибо будет скандал Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3966
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ипанутца берцы гнутца. секретарша - второе лицо парламентско-прездентского государства, где первым должен быть премьер...
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Интересно, а у Зели есть диплом о высшем образование, он наверное как и Янукович имеет проФФесорскую степень...https://www.youtube.com/watch?v=bI4zfQeeV8E
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А Волкера кто убедил что он надежный, сериал "Слуга народа"?
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Беда в том, что сейчас он сидит в кресле президента. Теперь и его, и его "искусство" ассоциируют с Украиной, а не просто с хохмачом Вовочкой из Кривого Рога.
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сам Волкер за цього клоуна гарантував.....це ж треба так обісратися, пані Моніка Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8020
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Не переживай, зебилы все увидели и на местных выборах отдадут почти все места людям Пороха
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Людям не свойственно признавать собственные ошибки, тем более столь умственноограниченным, как ЗеЭлекторат.
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В ЗеЛохторату ситуація неправоти викликає єдину реакцію - "шо тьі сказал? Я - неправ?! Ану пошли вьійдем, один на один!!!111!1"
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Видимо убедил. Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 9488 Теперь Трампу светит импичмент, а Волкер уволен.
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цие равносильно тому, шо путена убедить в надежности, христолюбии и милосердии святого пети Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8186
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а нашо нам той ***** ?
віднесіть його де-інде.
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Кац, Пети давно уже нет. Хорошо он вам на хвост перцу насыпал, что вы его до сих пор вспоминаете Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2072
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З якою ж повагою і пієтетом ти висловився про ботоксне *****.
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Та это кацап из-за поребрика. С ним давно все ясно.
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я ж казав, що саловейчик то кацапський Волкер намагався переконати Трампа в надійності Зеленського, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2361
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Де Зеленський, а де надійність...
Це ПАРАЛЕЛІ.
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Ясно что вооружавшие Сралина, то же самое говорили - что "это тракторная промышленность"

Тут миллионами подыхали, а эти "друзья" заверяли всех вокруг что это просто "индустриализация".
Спасиб*, "братья" за Будапешт.
Твари, жаль что Сралин вам не успел показать с чем именно вы заигрывали......
Путин пару раз показал уже, с "новичком", гниды.
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Я не скажу, ибо Путин - результат политики тварей.
Кричалок не хочу повторять.
Но если Путин против Украины, то скажу. Завтра. Мне неохота идти на поводку популистов.
Цитирую Дещицу - Путин - *****. И поддерживаю.
Еще что требуется то?
Кричалками на танке в Кремль не заедешь.
Задумайся.
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Отмазка не засчитана. Никто в кремль (пишется с маленькой буквы) на танке заезжать не собирается. А отказ называть диктатора Лаптестана )(уйлом выдает в тебе работника спецслужб страны - агрессора, гадящего на украинском форуме.
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Слушай:
1) Я ненавижу попов
2) Я ненавижу совок
Сподіваюсь, тобі вистачить цих двох тез, щоб не сратись тут?
Путін ворог - напав на нас. А кричалки - я вже "виріс" щоб чмо(це ще розшифровку теба для тебе) назвати ******. Ну так, *****, але воно не винне в ситуації. В ситуації винна:
а. доля
б. кацапи.

просто я прийшов до висновку шо не марно наші предки навіть "ознаки війни" знали.
так що я навіть Сраліна не особливо критикую. Це, як вірунам..... було "боше наказаніє".
і особливо німцям - не потрібно прикриватись Бетменом, ой, Яхве, якщо щось робиш. Прикриття має бути - можливості це ЩОСЬ зробити.
ОК?
давай
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Не всем это позволено, а только тем, кто дослужился до лахтантерфюрера...
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т.е ...Трамп и Джулиани...с самого начала...как бы...как бы..не совсем поверили в... это... украинское чудо-юдо.... и Волкеру пришлось даже их (зачем то) переубеждать? )))
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фраза "чудо юдо" віддає антисємітізмом Волкер намагався переконати Трампа в надійності Зеленського, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2769
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А ВОТ КТО У НАС НЕ НАДЕЖНЫЙ КОРРУПЦИОНЕР ПО ФАКТУ - ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УКРАИНЕ ЗАМОРОЗИЛИ ПОМОЩЬ - ВОТ ОНО КАК))))))
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ага, то есть Трамп друг порохоботов, а Волкер враг порохоботов...
во расклады...
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Вот оно чо, Михалич... Ти лише від перенапруги не зламай свою останню мозгову звивину бо вона тобі ще згодиться 😃
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Хотілося б почути, а що з цього приводу скаже безпосередньо сам Курт Волкер. Бо як показує досвід таке джерело інформації, як "ОБС" (Одна баба сказала) не викликає жодної довіри.
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Без кредита МВФ, Украина протянет пол года,а потом начнет питаться президентами и депутатами
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Моника надежна, стабильна и не устает....сосать
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