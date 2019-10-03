 Закликаю бойкотувати готель, у якому відбувався "Турецько-Кримський економічний форум", - посол України Сибіга

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Надавши майданчик для проведення так званого кримського економічного форуму готель Polat Renaissance Hotel у Стамбулі солідаризувався з російським окупантом. Відтепер в готелі не будуть зупинятися делегації з України. Сподіваємося українські туристи теж зроблять такі висновки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, посольство України в Туреччині викрило чергову провокацію РФ - спробу легітимізувати окупацію Криму, провівши в Стамбулі "Турецько-Кримський економічний форум".

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Як стало відомо Укрінформу, "Турецько-Кримський економічний форум" був запланований до проведення в Стамбулі 1 жовтня. Заявлений напрямок спілкування на форумі - розвиток співпраці Туреччини і Криму в різних сферах логістики, сільського господарства, туризму, будівництва та енергетики, можливості експорту, імпорту та інвестицій. Участь у форумі не безкоштовна. Вартість - 3000 лір (близько 15 тисяч гривень). В анонсі заходу також зазначено, що його мета - розвиток "турецько-кримсько-російських відносин" і створення нових можливостей для бізнесу.