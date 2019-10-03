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 Політика України
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Все про:ВР (5837) Зеленський (3025) ЦВК (835) Гончаренко (209)

 Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК. СПИСОК

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на новий склад Центральної виборчої комісії.

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський пропонує Раді призначити на посади членів ЦВК такі кандидатури:

Боярчук Оксани Борисівни ("Слуга народу"),

Буглака Юрія Олександровича ("Голос"),

Гатаулліної Олени Аухатівни ("Слуга народу"),

Гевка Андрія Євгеновича ("Європейська Солідарність"),

Глущенко Вікторії Анатоліївни ("Батьківщина"),

Греня Віталія Вячеславовича ("Слуга народу"),

Діденка Олега Миколайовича ("Слуга народу"),

Дубовика Сергія Олеговича ("Опозиційна платформа – За життя"),

Євстігнєєва Андрія Сергійовича ("Слуга народу"),

Єфремової Ірини Олексіївни ("Слуга народу"),

Кармази Олександри Олександрівни ("Слуга народу"),

Любченка Павла Миколайовича ("Слуга народу"),

Мірошниченка Юрія Романовича ("Опозиційна платформа – За життя"),

Перепелюка Володимира Григоровича ("Слуга народу"),

Плукаря Віталія Володимировича ("Слуга народу"),

Постівого Сергія Олександровича ("Слуга народу"),

Фрицького Юрія Олеговича ("Слуга народу").

Діденко, Євстигнєєв, Єфремова і Плукар були членами попереднього складу ЦВК.

Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур до складу ЦВК. ПЕРЕЛІК

За даними LIGA.net, голосування за новий склад ЦВК планується завтра, 4 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151905
 
 
 Топ коментарі
 
внизу підпис Моніки Зєлєнськи чи Вови Левінські?
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їм би коломойського запідозрити та в дурості своїй покаятись, але ні, знову винних шукають
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внизу підпис Моніки Зєлєнськи чи Вови Левінські?
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Ківу за рукоблудство в ВР,навіть в російському МК обговорюють сьогодні) Мертвечук і Ківа братья навек Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 1230
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найголовніше - якщо ківа завтра опиниться в слузі народу, а тіщенко - в опзж, то ні в слузі народу ні в опзж нічого не поміняється (Поярков) Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 2847
https://www.youtube.com/watch?v=LFkwEfLwLnk&feature=push-u-sub&attr_tag=f8wtwucjtalSDKms%3A6
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Собацюра, ти ще дуже пояркова, той хоть картини пише
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Я також пишу картини,а ще написав багато композицій в думному українському ладі.
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їм би коломойського запідозрити та в дурості своїй покаятись, але ні, знову винних шукають
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100%, Порох доказал это на парламентских выборах, все увидели как плохо при зебилы и проголосовали за Пороха на парламентских, также будет и на местных выборах и люди Пороха выиграют почти все местные выборы Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 4672
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ЄС його чомусь не подала від своєї партії
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Там же где и Охендовский
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Так и Петя разогнал тот состав, который его утвердил. И шо . он не легитимный?
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Пока только шутам мародера украинцы показали .!. Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 8405
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нє! шуты гороховые сейчас у власти. да и показать вам нечего, кроме своей тупости.
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...и плачущий синежопый уже при деле Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК - Цензор.НЕТ 2660... видать именьицо достроить напросился, самому то никак......правильной дорогой идет таварисч...)))
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а где в.в.ху..ло?
Не внес - точно нападет Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК - Цензор.НЕТ 2221
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чтобы порохоботов -коррупционеров - патриотов там и духу не было.
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эти люди и устроят цирк под названием выборы в ОРДЛО = "особый статус" выборов, ОРДЛО, пацанчика и его хозяев
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Швиденько. Скоро ж "вибори" в ОРДЛО, а потім, разом з "путінвведі" і референдум про ЄС і НАТО
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Т.е. теперь и ЦИК полностью подконтролен Коломойскому.
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Для рішення, на скільки я пам'ятаю, потрібно рівно 12 голосів?
Поправте мене, або норму скиньте, хто точно знає...
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Что за бред... Зелемойский назначил ЦИК, вот так будет верно...
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а фатіру переписати на Коломойського зюзя не хоче, нє?
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Отчество третьей в списке красноречиво говорит о состоянии от всего происходщего в стране.
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ему самое время писать заявление о сложении полномочий президента и явку с повинной Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК - Цензор.НЕТ 6420
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Народ,кто в курсе ,по списку , кто там чей водитель,парикмахер или фотограф?
Что это за люди?
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чостина кварталівців, частина бенівців.
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Та ЗЕ потрібна нова ЦІК для того, щоб просто без усіляких проблем провести вибори на окупованих теріторіях, які будуть проводити москалі. А ця ЦІК просто повинна закрити очі на все це і потім сказати що все було ок. На цьому буде поставлена крапка, в легалізації терортстів в укоаінському середовищі.
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А где же Лукаш? Порохоботы клялись и лобом в стенку бились что будет Лукаш.
Опять набрехали что-ли?
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