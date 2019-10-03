 Мінські угоди вважатимуться виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих територіях Донбасу, - ФРН

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Німеччини у відповідь на запит Радіо Свобода.
"На думку уряду Німеччини, Мінські угоди залишаються дорожньою картою для політичного вирішення ситуації на сході України. Погодити "формулу Штайнмаєра" було важливим кроком для Тристоронньої контактної групи. Тепер настав час імплементувати інші пункти Мінських угод. На нашу думку, Мінські угоди не вважатимуться виконаними, поки повний територіальний суверенітет і цілісність України не будуть відновлені у Луганському і Донецькому регіонах", – повідомили у МЗС Німеччини.
Раніше у Європейському Союзі висловили сподівання, що реалізація так званої "формули Штайнмаєра" приведе до імплементації Мінських домовленостей.
Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану "формулу Штайнмаєра". Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Опять же приведу пример Киева, вот тут киевлянин пинкертон разумно отвечает:
Alexey Yakovlev 9adaf76a
В киеве живет 4 млн человек . 2 тыс это 0,05% народанаселения ...
даже не те кто проголосовал за пороха ...
может хватит ? может пора научится уважать выбор народа ?
pinkerton
4 млн - это включая детей, инвалидов, стариков, больных и тех, кто на транспорте, дежурствах, командировках, за границей.. остается 1,5-2 млн. и потом не все могут прийти, многие на форумах и сайтах поддерживают. так что твоя арихметика - мимо.
Золотой теленок" - цитаты и высказывания, мудрые афоризмы, статусы со смыслом, ... Остап Бендер никогда никого не убивал.
По найпоширеніших українських інтернет ресурсах знову активізуються боти. Зеботи як перед виборами. Аналізуйте самі, що робилося до виборів як увесь укрнет зелений був, а після виборів згас.
Формула штанмаєра не прийнятна для суверенної держави.
Змінюйте свідомість. Не ставайте два рази на граблі.
В ботів основні тези - " протест проплачений", " хто проти формули той хоче війни", " ідіть на передову, а не майдан", "формулу проштовхував Порошенко".
Це все є маніпуляції як перед виборами- "ротердам, свинарчуки, тарифи, торгівля з РФ" і тд. По факту нічого не змінилося.
About this websiteINFOPOLE.PP.UAТільки стіна! Нікого в «ДНР» і «ЛНР» ви не перевиховаєте. 100 років йшов негативний відбір, - Суворов
- чтобы эта война рассматривалась "внутренним конфликтом", а не иностранной агрессией;
- и чтобы Украина восстанавливала ОРДЛО за свой счёт.
Тіпа не бійтесь, ми вас не боляче вбємо.
Без суверенітету , без свободи, без волі , але це вже ваш вибір./ В.Черчиль/
Вот единственно правильная формула.
Где они столько столько государственной символики возьмут, чтобы было по закону, ведь ещё вчера за неё сажали на подвал, стреляли и вспарывали животы.
отсюда