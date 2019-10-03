EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3865  150
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1291) МЗС (1904) мінські угоди (1628) Формула Штайнмаєра (34)

 Мінські угоди вважатимуться виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих територіях Донбасу, - ФРН

Уряд Німеччини вітає узгодження Тристоронньою контактною групою "формули Штайнмаєра" і заявляє, що Мінські угоди вважатимуться виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих нині територіях Луганщини та Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Німеччини у відповідь на запит Радіо Свобода.

"На думку уряду Німеччини, Мінські угоди залишаються дорожньою картою для політичного вирішення ситуації на сході України. Погодити "формулу Штайнмаєра" було важливим кроком для Тристоронньої контактної групи. Тепер настав час імплементувати інші пункти Мінських угод. На нашу думку, Мінські угоди не вважатимуться виконаними, поки повний територіальний суверенітет і цілісність України не будуть відновлені у Луганському і Донецькому регіонах", – повідомили у МЗС Німеччини.

Раніше у Європейському Союзі висловили сподівання, що реалізація так званої "формули Штайнмаєра" приведе до імплементації Мінських домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Євросолідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО через підписання "формули Штайнмаєра", - Ар'єв

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану "формулу Штайнмаєра". Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151900
 
   
 Топ коментарі
 
Якби мародер проліз на другий термін, то зараз розповідав би про доцільність формули штанмаєра, а порохоскот би дякував йому за цю формулу.
 показати весь коментар
 
Ага «суверенитет» это когда горстка тупорылых домбасяней будет решать идти Украине в НАТО или нет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
І тих вистачило підсмажити шашлички на 2-ге травня.
 показати весь коментар
 
 
Ну и что!? Акция по всем городам!!! В Днепре тоже 100 человек пришло!!!
Опять же приведу пример Киева, вот тут киевлянин пинкертон разумно отвечает:
Мінські угоди вважатимуться виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих територіях Донбасу, - ФРН - Цензор.НЕТ 7443 Alexey Yakovlev 9adaf76a

В киеве живет 4 млн человек . 2 тыс это 0,05% народанаселения ...
даже не те кто проголосовал за пороха ...
может хватит ? может пора научится уважать выбор народа ?

pinkerton

4 млн - это включая детей, инвалидов, стариков, больных и тех, кто на транспорте, дежурствах, командировках, за границей.. остается 1,5-2 млн. и потом не все могут прийти, многие на форумах и сайтах поддерживают. так что твоя арихметика - мимо.
 показати весь коментар
 
Можно подумать что кто-то адекватный надеется что нам просто так отдадут Крым?
 показати весь коментар
 
 
люблю немецкий юмор,загадочный, но практичный Минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Донбасса, - ФРГ - Цензор.НЕТ 2500
 показати весь коментар
 
 
Надо создать новые соглашения в которых будут все оккупированные территории - Крым и Донбасс! Не нужно разделать оккупированные территории потому что и Крым и Донбасс захваченные Россией! И санкции можно будет снимать, только тогда, когда все захваченные территории Россией не будут освобождены и территориальная целостность Украины не будет восстановленна!
 показати весь коментар
 
 
А так же Грузии , Молдовы, Финляндии, Японии, Китая........ Я так думаю что пора всем вместе об этом озаботится
 показати весь коментар
 
Никогда это не будет, цель кремля там подконтрольный анклав оставить, пытаются запихнуть их в Украину, а это уже не восстановление суверенитета, похоже, Европе оно надоело, их вполне устраивает
 показати весь коментар
 
ага!! после нескольких лет "самообстрелов"!!!
 показати весь коментар
 
Крым пан президент забыл включить в Минские соглашения.
 показати весь коментар
 
 
"Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая Ваша слезинка - это молекула в космосе".

Золотой теленок" - цитаты и высказывания, мудрые афоризмы, статусы со смыслом, ... Остап Бендер никогда никого не убивал.
 показати весь коментар
 
Якби мародер проліз на другий термін, то зараз розповідав би про доцільність формули штанмаєра, а порохоскот би дякував йому за цю формулу.
 показати весь коментар
 
 
А там приходиться блазню віддуватися на антрепризі...
 показати весь коментар
 
 
слава Богу, шо не пролез... А то б х..йло напал и тебя загребли в окопопы. А так - лежи и дрочи, как кива Мінські угоди вважатимуться виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих територіях Донбасу, - ФРН - Цензор.НЕТ 1799
 показати весь коментар
 
 
не будет там никакого суверинитета до развала раши...
 показати весь коментар
 
 
соевые маразматики, а чего ваш сыньоносый вошдь крым забыл в минских упоминуть, а？
 показати весь коментар
 
 
ну, теперь вам, ху..пианистическим маразматикам и карты в руки - упоминайте, посылайте, воюйте Мінські угоди вважатимуться виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих територіях Донбасу, - ФРН - Цензор.НЕТ 1840
 показати весь коментар
 
 
да-да, і пісюном нехай протокол з кримом підпише
 показати весь коментар
 
 
Про Зелеботів

По найпоширеніших українських інтернет ресурсах знову активізуються боти. Зеботи як перед виборами. Аналізуйте самі, що робилося до виборів як увесь укрнет зелений був, а після виборів згас.
Формула штанмаєра не прийнятна для суверенної держави.
Змінюйте свідомість. Не ставайте два рази на граблі.
В ботів основні тези - " протест проплачений", " хто проти формули той хоче війни", " ідіть на передову, а не майдан", "формулу проштовхував Порошенко".
Це все є маніпуляції як перед виборами- "ротердам, свинарчуки, тарифи, торгівля з РФ" і тд. По факту нічого не змінилося.
 показати весь коментар
 
 
Давай по факту. У нас в Украине война или не война??? У нас Россия Крым окуппировала или взяла аренду ???? Почему Порошенко с июня 2014 года не ввел военное положение в стране или чрезвычайное положение. Поэтому закрой "**........ло"
 показати весь коментар
 
 
Если бы Порошкно сдеал как все нормальные страны в подобных случаях, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, мы бы сегодня не долбались с его минским разводянком.
 показати весь коментар
 
 
А чего это вы тут все, истерички, за Крым ухватились, если в результате действий вашего любимого шута Украины не будет?
 показати весь коментар
 
 
Специально для поохоботов напоминаю, что они обновили свои методички и записли, что в Минских соглашениях нет Крыма! Санкуции за него пропиисаны отдельно!
 показати весь коментар
 
 
еврокрысы говорят правильные вещи и одновременно дают гитлеру миллиарды евро на ведение им войны и одновременно строя трубы в обход суверенитета Украины
 показати весь коментар
 
 
Донбасс не нужен властям РФ. Они его легко скинут на Украину. А вот что им нужно:
- чтобы эта война рассматривалась "внутренним конфликтом", а не иностранной агрессией;
- и чтобы Украина восстанавливала ОРДЛО за свой счёт.
 показати весь коментар
 
 
отдельно только котлеты прописаны и то не всем Мінські угоди вважатимуться виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих територіях Донбасу, - ФРН - Цензор.НЕТ 2800
 показати весь коментар
 
В Мінських домовленостях чітко вказано, спочатку вибори, потім суверинітет. А ляпати язиком можна звісно все що завгодно, це ж не німецькі землі.

Тіпа не бійтесь, ми вас не боляче вбємо.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, им хочется быстрее засунуть эту хрень в Украину.
 показати весь коментар
 
 
Ні, вони хочуть узаконити нове Придністров'я і зняти з себе санкції.
 показати весь коментар
 
 
Хочете миру - здавайтеся, і у Вас за 2 години буде мир …
Без суверенітету , без свободи, без волі , але це вже ваш вибір./ В.Черчиль/
 показати весь коментар
 
 
Але справжнього суверенітету, а не аби чого.
 показати весь коментар
 
 
Порох тварь подписал и продавил со своими друзьями рыговцами особый статус,а Зеленский виноват
 показати весь коментар
 
 
Какие кацапы всё таки примитивы-строчат точно по указке одно и тоже.
 показати весь коментар
 
 
Утром деньги, - вечером стулья, вечером деньги, - утром стулья.
Вот единственно правильная формула.

Где они столько столько государственной символики возьмут, чтобы было по закону, ведь ещё вчера за неё сажали на подвал, стреляли и вспарывали животы.
 показати весь коментар
 
 
Та начхати тоді вже буде москалям на ті домовленості, коли ЗЕ легалізує терортстів у нас. Вони скажуть що ми там провели вибори, ось і домовляйьесь с той владою, яку туди поставлять москалі.
 показати весь коментар
 
"Нариду не нравились барыги и тарифный геноцид. У нарида дом подожгли, а он предпочел сесть печеньки пересчитывать, а вдруг ему недодали. Увы, но спасать взрослых людей против их воли - дурное занятие."

отсюда
 показати весь коментар
 
 
Минские соглашения будут считаться выполненными после всех пунктов обоими государствами. Без поправок и исключений.
 показати весь коментар
 
Если действительно "формула Штайнмайера" приведет к "автономизации", не важно какие слова, главное - "шось не те шо вся остальная Україна",, это приедет к "формуле Крылова", доступно изложенной им в басне - "Лебедь (Украина), Щука (ЛНР) и Рак (ДНР)" ! И тогда эта "тройка" нас точно приведет в "цивилизацию". Правда, в мордоровскую с Верховным "Саруманом".
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору