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 Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу адвокатів ексглави Міненерго Насалика

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги, поданої адвокатами колишнього глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, про скасування підозри в кримінальному провадженні щодо внесення недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що колегія суддів Апеляційної палати залишила чинним рішення суду першої інстанції, який погодився з доводами прокурора САП і відмовив у задоволенні скарги адвокатів ексміністра, не виявивши жодних доказів порушення порядку повідомлення про підозру колишнім високопоставленим чиновникам.

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Як вже повідомлялося, 9 липня 2019 року за погодженням прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру за ст. 366-1 КК України Міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.


Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу адвокатів ексглави Міненерго Насалика 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151896
 
 
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вот и не поймешь. что он такое сделал - то ли насолил, то ли нассолял Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу адвокатів ексглави Міненерго Насалика - Цензор.НЕТ 6231
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