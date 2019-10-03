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Все про:податкова (230) податкова міліція (1297) спрощенка (8) Южаніна (74)

 Податкова не готова до адміністрування такої великої кількості розрахункових операцій, - Южаніна щодо законів про "кешбек" і касові апарати

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна пояснює, що пропонувала повернутися до розгляду в другому читанні двох законопроєктів №1073 і №1053-1 про розрахунки в сфері торгівлі та послуг, оскільки вони потребують доопрацювання. Крім того, за її словами, податкова служба зараз не готова обробляти таку кількість розрахункових операцій, які спричинить набуття законопроектами чинності.

Про це Южаніна розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Необхідність у тому, щоб ці законопроєкти повернути на повторне друге читання і підготувати їх прийнятними для підприємців. Я маю на увазі тих мікропідприємців, які торгують, зокрема, на речових ринках - їх 500 000. Насправді це правильна цифра, тому що перша група, яка торгує прямо на ринках, вона не підпадає під дію закону, а друга вже підпадає", - зазначила Южаніна.

За її словами, зокрема, із законопроєктів потрібно прибрати відповідальність підприємців за всі дії, крім відображення операцій продажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася скасовувати ухвалення законів про "кешбек" і касові апарати

"Якщо дійсно запрацює новий вид реєстраторів розрахункових операцій, куди буде дійсно входити програмне забезпечення, типу Приват-24, то треба розуміти, що підприємець відповідатиме тільки за те, щоб кожен свій продаж він відображав через цю програму. Наприклад, продав штани, вартість , за скільки продав, написав і відправив цю інформацію на фіскальний сервер ДФС, де засвоюється фіскальний номер такої інформації, повертається до підприємця і вже є документ, за який підприємець несе відповідальність, підписуючи електронним підписом, і може видати його комусь. Але за все інше, якщо це спрощена система оподаткування, підприємець не має відповідати", - зазначила нардепка.

За її словами, в законопроєктах залишилися класичні штрафні санкції, які існують ще з 90-х.

"У цьому ж законі залишилися всі класичні штрафні санкції для класичних розрахункових операцій, так само вони ж застосовуються до новітніх можливостей відображення продажу", - зазначила Южаніна.

Крім того, введена нова норма щодо ведення обліку запасів товарів.

"Відповідно до стандарту бухгалтерського обліку, запаси мають застосовувати виключно юридичні особи. Не вносячи зміни туди, не розуміючи наслідки таких змін, які були зроблені через народного депутата від "Слуги народу", вони впроваджують, я вважаю, змінюють або навіть відміняють спрощену систему оподаткування. Бачите, яким шляхом можна підійти з іншого боку. Не безпосередньо сказати, що крім спрощеної системи формування самої суми податку, ми все решта ліквідуємо. Це б викликало загальне обурення. А так це тихо зроблена ця процедура ", - сказала Южаніна.

За її словами, впровадження нової системи реєстраторів розрахункових операцій потрібно робити поступово, як це було раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт 1210 спричинить тотальне закриття великого і середнього бізнесу до кінця року, - Южаніна

"За міністерки фінансів Яресько та її заступника комітету вносили цю пропозицію, і ми дуже наполегливо боролися за те, щоб поступово, знайти компроміс з людьми, які не вимагають від держави нічого. І тоді були знайдені такі рішення. Ми говорили про те, що якщо сума реалізації до одного мільйона, то касовий апарат не застосовується, ми говорили, що треба застосовувати до деяких видів діяльності, це побутової техніки, яка має гарантійний термін обслуговування, потім з часом ми ввели, що стосується реалізації медичних виробів. Тобто поступово готували і підприємців і, найголовніше, податковий орган до того великомасштабного адміністрування, до якого вони сьогодні взагалі не готові. Я це професійно стверджую, що податкова не готова до адміністрування такої великої кількості таких розрахункових операцій", - вважає Южаніна.

Нагадаємо, законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних реєстраторів розрахункових операцій, тобто впровадження електронних чеків. Законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151891
 
 
 Топ коментарі
 
Так в цьому ж і є основна ідея! Це як з реєстрацією податкових накладних. Сервер не відповідає, а штраф платити все одно прийдеться!
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Ідіоте, її не влаштовує, що все робиться по дебільному. І, головне, що сотні тисяч завтра залишаться без роботи, бо податкова їх замордує штрафами і не тому, що вони там щось приховали, а через тупість і дебільність самої податкової і вас придурків. Ну а далі чекайте, що ті, які вас вибрали, вас скотів і лінчують. А це буде, і то незадовго, враховуючи швидкість вашого скаженого принтера.
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Права рука, тобто найбільша скотиняка Петра Олексійовича в попередньому парламенті.
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Права рука, тобто найбільша скотиняка Петра Олексійовича в попередньому парламенті.
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А если легализируют проституцию, то будет кеш-бек от проституток? Налоговая не готова к администрированию такой большой численности расчетных операций, - Южанина о законах о "кэшбеке" и кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 4019 Налоговая не готова к администрированию такой большой численности расчетных операций, - Южанина о законах о "кэшбеке" и кассовых аппаратах - Цензор.НЕТ 9796
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Опытный ты. Шо, нормальные не дают？
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Ківа в ВР розказував. Ще ******** вичухував на камеру.
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Так в цьому ж і є основна ідея! Це як з реєстрацією податкових накладних. Сервер не відповідає, а штраф платити все одно прийдеться!
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т.е. южанину, от партии сыньоносого, устраивает неуплата налогов.
Хавайте, пэидиоты
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Ідіоте, її не влаштовує, що все робиться по дебільному. І, головне, що сотні тисяч завтра залишаться без роботи, бо податкова їх замордує штрафами і не тому, що вони там щось приховали, а через тупість і дебільність самої податкової і вас придурків. Ну а далі чекайте, що ті, які вас вибрали, вас скотів і лінчують. А це буде, і то незадовго, враховуючи швидкість вашого скаженого принтера.
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Якщо зєбілів полінчують. значить така воля божа. Однак і із Южаніною повинні розібратися принаймні правоохоронні органи. Ця мадамс скільки накрала.
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За Южаніну, то до правоохоронців, це однозначно. А от хто тих ідіотів судити буде? І як, головне?
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Щоб підприємець сплачував податки йому треба:
1. Придбати касовий апарат наприклад МИНИ Т400МЕ - 6500 грн.
2.Зареєструвати в податковій. 1-2 дні, купити журнали, чекові книжки тощо 200-300 грн
3.Фіскалізувати, опломбувати в сервісному центрі - 500 грн
4.Платити щомісячно від 200 грн (включаючи еквайрінг і при необхідності моб.GPRS, касову стрічку)
Тобто ФОП повинен заплатити мінімум 8000 грн зразу і потратити біля тижня на реєстрацію.
Потім від 200 грн щомісяця та штрафи при лажі обладнання і людей.
Оскільки для масового впровадження РРО потужностей еквайрінга не вистачить, то треба буде відкривати нових операторів (майже всі вони працюють на оффшори) та нарощувати серверне обладнання податкової.
З гаджетами може й було б простіше, але треба створювати надійну систему. Це нормальні бабки. Я думаю велика частина ФОПів закриється, відкриваючи нові можливості для "великого бізнесу" - для цього передбачено зміни в трудовому кодексі - хворим, відпускникам і вагітним можна давати під зад без попереджень.
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ты забыл сказать, что это при обороте (по новому закону) свыше 2,5 млн. в год.
При обороте 2,5 млн.грн. в год купить кассовый аппарат за 6500 грн. - не проблема. И платить 200 грн. в месяц тоже.
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Так это клондайк эльдорадо, глюки будут у налоговой а платить за все будут ФОПы, ну или точнее клиенты ФОПов потому что все расходы автоматом ложатся в цену товара или услуги!!
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Раз податкова не готова до такої кількості розрахункових операцій - то потрібно розширити штат податкової ! А тому " штату потрібна зарплата , приміщення , керівники ! А на це потрібно КОШТИ ! То де та вигода від такої реХФОРМИ - га зебіли ???
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Как де переквалифицируют фотографов, парикмахеров ,участниц конкурса мисс Украина, любовников,и любовниц ,личных водителей, вейзажитов , друзья ,подружки, "своих" -к корыту!
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в этом вопросе тормозить низя-отпечатать. принять и подписать, а разбираться будем потом
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Скоро нема будет где деньги скадывать !
только на зарплаты дармоедам сколько уйдет...
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Штрафовать-то нужно за что-то? Вот то-то и оно. Вот и будут штрафовать за то, что налоговая не готова. А еще за то, что Земля вращается вокруг Солнца. ФОПы, гады, виноваты. Вот и будут платить за кругооборот Земли в природе.
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Да, тётенька, это тебе не евробляхеров прессовать!
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А когось вже запресували? прєзєлент всім простив.
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Не простил, а отложил вопрос на время в сторонку. Это не считая тех 7 млрд грн, которые пополнили бюджет.
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https://censor.net.ua/news/3122504/ekonomicheskie_shagi_predlojennye_zelenoyi_komandoyi_napominayut_ploho_spisannye_realnye_deyistviya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_69849044
А , что эта Южанина ( шавка пети) до
сих пор не в СИЗО (вопрос).
.
16.04.19 13:02 "Экономические шаги, предложенные "зеленой" командой,
напоминают плохо списанные реальные действия команды Порошенко,
которые уже воплощаются в жизнь", - Южанина
https://censor.net.ua/news/354778/ves_benzin_na_azs_budet_oblagatsya_5nym_aktsizom_glava_nalogovogo_komiteta_vr_yujanina
04.10.15 18:46 Весь бензин на АЗС будет облагаться 5%-ным акцизом, -
глава налогового комитета ВР Южанина.
http://argumentua.com/stati/dengi-i-tainye-skhemy-borisa-lozhkina-chast-2-kidok-gosudarstva

Податкова не готова до адміністрування такої великої кількості розрахункових операцій, - Южаніна щодо законів про "кешбек" і касові апарати - Цензор.НЕТ 7532
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Податкова була, є і залишається лохотроном. І це навіть не дивно - гопота, яка в 90-х катала кульки в стаканах сьогодні в більшості і керує тою податковою. І ось такі подарунки від слуг їм тільки на руку. Маємо ще один цвях в економіку держави. Якщо ще півроку тому підприємці відверто говорили, що за останні 5 років працювати стало набагато легше, сьогодні тупо згортаються. А далі буде ще більше. Ну нічого, хотіли, щоб весело і по-приколу, буде і весело і прикольно.
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ФОП не ведет (официально) складского учета, у него нет лимита кассы, не ведет бухгалтерии!
Налог платит не от оборота.
Что проконтролирует кассовый аппарат?
В торговле - правильность посчитанной суммы за товар. В большинстве стран кассовые аппараты контролируют продавца перед хозяином магазина! В США в чеке указывается налог, в этом случае целесообразно подключать ГНИ.
Давайте и мы введем расшифровку цены по налогам и услугам.
Например:
Сейчас в чеке: "Колбаса ***грамм = 10 грн."
В новом чеке:
- НДС - 20 грн.
- ЕСВ - 22грн.
- ВС - 1,5 грн.
- НДФЛ - 18 грн.
- Транспортные расходы - 10 грн.
- Мясо+прибыль+развитие производства = 28 грн.
Итого:
Налоги : 62 грн.
Производство: 38грн.
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І зараз в кожному чеку виділений 20% ПДВ. І ні кого та націнка чомусь не цікавить, а товар то міг бути на 20% дешевше!
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Есть выделение, но нет разделения, на сумму товара и НДС с покупателя.
Все считают, что НДС платит продавец! Так ему барыге и нужно.
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В Беларуси Лукаш давно ввел кассовые аппараты.И все тоже возмущались,кричали,что разорятся,но никто что-то свои точки не закрыл,а даже с точностью наоборот
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Тільки всі чомусь дуууже здивувались, коли ціни раптово виросли.
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ну выросли, и ничего страшного. Цена должна включать налог, иначе будет Сомали а не государство.
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а в северной корее все вообще за еду работают ну и давай равнятся на северную корею!!
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А посему учителя,врачи и прочие бюджнтники платят налоги,а торговцы на рынках,в киосках нет?? С ка кого им такие льготы???
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бюджетники не могут платить налоги, потому что они получают свои доходы из моих налогов!! это все равно что мне мой сын на деньги которые я ему дал купил подарок! вопрос кто купил я или мой сын!! так что иди с бюджетниками в одно место! я не буду платить налоги из своих доходов то и твои бюджетники нихера не смогут платить!!
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Вы там что, на счетах, как предки завещали работаете?
Давайте я вам программу учета напишу на SQL, бестолочи. Штат налоговой можно будет сократить за ненадобностью. Во всех нормальных странах это делается автоматически, инспектора проводят переучет, точнее пролистывают сводку за последние годы, лишь по ключевым факторам, выявленным самой программой, ну или рандомно. Иначе туда и лазить своими мохнатыми рученками не нужно. Я видел как выглядит здание налоговой в Лондоне, по сравнению с нашими дворцами, это скромное маленькое здание и то посетителей там встречают для регистрации, по остальным вопросам, за дополнительной информацией, инспектор сам свяжется. Процесс проверки на конвейере, кому-то что-то отстегивать просто бессмысленно.
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сравнил цивилизованный мир с Украиной!!
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до сих пор нормально не раелизован электронный кабинет фопа, все через жопу зато надо аппараты срочно ввести. а как же борьба с офшорами контробасом, конвертцентрами и прочим?
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налоговая у нас не готова даже за базар отвечать, а вообще кто у нас к чему то готов? из госорганов? прокуратура--дерьмо, судьі --такое же, ментьі и того хуже.
но идут реформьі в виде обїединения громад. шоб чувак в район поехал не за 50 км, как сейчас, а покатался, отдохнул км за 300.
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Не продолжайте! А то так дойдёте до мысли, что наше государство дерьмовое...
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Не готова - ну так пусть готовится!
В США налоговая админстрирует, в Европе тоже, а в Украине видите ли "не готова".
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