 Податкова не готова до адміністрування такої великої кількості розрахункових операцій, - Южаніна щодо законів про "кешбек" і касові апарати

Про це Южаніна розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.
"Необхідність у тому, щоб ці законопроєкти повернути на повторне друге читання і підготувати їх прийнятними для підприємців. Я маю на увазі тих мікропідприємців, які торгують, зокрема, на речових ринках - їх 500 000. Насправді це правильна цифра, тому що перша група, яка торгує прямо на ринках, вона не підпадає під дію закону, а друга вже підпадає", - зазначила Южаніна.
За її словами, зокрема, із законопроєктів потрібно прибрати відповідальність підприємців за всі дії, крім відображення операцій продажу.
"Якщо дійсно запрацює новий вид реєстраторів розрахункових операцій, куди буде дійсно входити програмне забезпечення, типу Приват-24, то треба розуміти, що підприємець відповідатиме тільки за те, щоб кожен свій продаж він відображав через цю програму. Наприклад, продав штани, вартість , за скільки продав, написав і відправив цю інформацію на фіскальний сервер ДФС, де засвоюється фіскальний номер такої інформації, повертається до підприємця і вже є документ, за який підприємець несе відповідальність, підписуючи електронним підписом, і може видати його комусь. Але за все інше, якщо це спрощена система оподаткування, підприємець не має відповідати", - зазначила нардепка.
За її словами, в законопроєктах залишилися класичні штрафні санкції, які існують ще з 90-х.
"У цьому ж законі залишилися всі класичні штрафні санкції для класичних розрахункових операцій, так само вони ж застосовуються до новітніх можливостей відображення продажу", - зазначила Южаніна.
Крім того, введена нова норма щодо ведення обліку запасів товарів.
"Відповідно до стандарту бухгалтерського обліку, запаси мають застосовувати виключно юридичні особи. Не вносячи зміни туди, не розуміючи наслідки таких змін, які були зроблені через народного депутата від "Слуги народу", вони впроваджують, я вважаю, змінюють або навіть відміняють спрощену систему оподаткування. Бачите, яким шляхом можна підійти з іншого боку. Не безпосередньо сказати, що крім спрощеної системи формування самої суми податку, ми все решта ліквідуємо. Це б викликало загальне обурення. А так це тихо зроблена ця процедура ", - сказала Южаніна.
За її словами, впровадження нової системи реєстраторів розрахункових операцій потрібно робити поступово, як це було раніше.
"За міністерки фінансів Яресько та її заступника комітету вносили цю пропозицію, і ми дуже наполегливо боролися за те, щоб поступово, знайти компроміс з людьми, які не вимагають від держави нічого. І тоді були знайдені такі рішення. Ми говорили про те, що якщо сума реалізації до одного мільйона, то касовий апарат не застосовується, ми говорили, що треба застосовувати до деяких видів діяльності, це побутової техніки, яка має гарантійний термін обслуговування, потім з часом ми ввели, що стосується реалізації медичних виробів. Тобто поступово готували і підприємців і, найголовніше, податковий орган до того великомасштабного адміністрування, до якого вони сьогодні взагалі не готові. Я це професійно стверджую, що податкова не готова до адміністрування такої великої кількості таких розрахункових операцій", - вважає Южаніна.
Нагадаємо, законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних реєстраторів розрахункових операцій, тобто впровадження електронних чеків. Законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.
Хавайте, пэидиоты
1. Придбати касовий апарат наприклад МИНИ Т400МЕ - 6500 грн.
2.Зареєструвати в податковій. 1-2 дні, купити журнали, чекові книжки тощо 200-300 грн
3.Фіскалізувати, опломбувати в сервісному центрі - 500 грн
4.Платити щомісячно від 200 грн (включаючи еквайрінг і при необхідності моб.GPRS, касову стрічку)
Тобто ФОП повинен заплатити мінімум 8000 грн зразу і потратити біля тижня на реєстрацію.
Потім від 200 грн щомісяця та штрафи при лажі обладнання і людей.
Оскільки для масового впровадження РРО потужностей еквайрінга не вистачить, то треба буде відкривати нових операторів (майже всі вони працюють на оффшори) та нарощувати серверне обладнання податкової.
З гаджетами може й було б простіше, але треба створювати надійну систему. Це нормальні бабки. Я думаю велика частина ФОПів закриється, відкриваючи нові можливості для "великого бізнесу" - для цього передбачено зміни в трудовому кодексі - хворим, відпускникам і вагітним можна давати під зад без попереджень.
При обороте 2,5 млн.грн. в год купить кассовый аппарат за 6500 грн. - не проблема. И платить 200 грн. в месяц тоже.
только на зарплаты дармоедам сколько уйдет...
А , что эта Южанина ( шавка пети) до
сих пор не в СИЗО (вопрос).
.
16.04.19 13:02 "Экономические шаги, предложенные "зеленой" командой,
напоминают плохо списанные реальные действия команды Порошенко,
которые уже воплощаются в жизнь", - Южанина
https://censor.net.ua/news/354778/ves_benzin_na_azs_budet_oblagatsya_5nym_aktsizom_glava_nalogovogo_komiteta_vr_yujanina
04.10.15 18:46 Весь бензин на АЗС будет облагаться 5%-ным акцизом, -
глава налогового комитета ВР Южанина.
http://argumentua.com/stati/dengi-i-tainye-skhemy-borisa-lozhkina-chast-2-kidok-gosudarstva
Налог платит не от оборота.
Что проконтролирует кассовый аппарат?
В торговле - правильность посчитанной суммы за товар. В большинстве стран кассовые аппараты контролируют продавца перед хозяином магазина! В США в чеке указывается налог, в этом случае целесообразно подключать ГНИ.
Давайте и мы введем расшифровку цены по налогам и услугам.
Например:
Сейчас в чеке: "Колбаса ***грамм = 10 грн."
В новом чеке:
- НДС - 20 грн.
- ЕСВ - 22грн.
- ВС - 1,5 грн.
- НДФЛ - 18 грн.
- Транспортные расходы - 10 грн.
- Мясо+прибыль+развитие производства = 28 грн.
Итого:
Налоги : 62 грн.
Производство: 38грн.
Все считают, что НДС платит продавец! Так ему барыге и нужно.
Давайте я вам программу учета напишу на SQL, бестолочи. Штат налоговой можно будет сократить за ненадобностью. Во всех нормальных странах это делается автоматически, инспектора проводят переучет, точнее пролистывают сводку за последние годы, лишь по ключевым факторам, выявленным самой программой, ну или рандомно. Иначе туда и лазить своими мохнатыми рученками не нужно. Я видел как выглядит здание налоговой в Лондоне, по сравнению с нашими дворцами, это скромное маленькое здание и то посетителей там встречают для регистрации, по остальным вопросам, за дополнительной информацией, инспектор сам свяжется. Процесс проверки на конвейере, кому-то что-то отстегивать просто бессмысленно.
но идут реформьі в виде обїединения громад. шоб чувак в район поехал не за 50 км, как сейчас, а покатался, отдохнул км за 300.
В США налоговая админстрирует, в Европе тоже, а в Украине видите ли "не готова".