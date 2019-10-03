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 Політика України
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Все про:Данілов (4) Зеленський (3025) призначення (450) РНБО (573)

 Зеленський призначив Данілова Секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова Секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - свідчить текст указу.

23 липня президент Володимир Зеленський призначив Данілова заступником Секретаря РНБО.

Також читайте: Данилюк про свою відставку: Не хочу брати участі в підкилимних іграх, якими займаються деякі персонажі

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Данілов у 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію. Народний депутат України 5-го скликання (з травня 2006 по листопад 2007 року).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151889
 
   
 Топ коментарі
 
Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию

это наш человек, мышебрат почти Зеленский назначил Данилова секретарем СНБО - Цензор.НЕТ 3871
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это пиз...ц.. Он же реально бандит из 90-х. Лично людей закатывал а асфальт...
Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда, это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е еще надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет, - прокомментировал назначение президента волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в Facebook.
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Ото намаєш ! Сєпара на пост секретаря РНБО . Це фінал ...
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шось перепутали, назначає каламойша. а моніка дєлаєт мінєт.
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І тут кацап. Скільки їх повилазило з приходом ЗЕлупи.
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Очень прозрачно проходят назначения, кого уйло сказал, того и назначили, а по экономике назначения проходят через бенину квалификационную комиссию
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а был - кровавый пастор - оцените замену)))))
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такой кровавый, что целый Крым без единого боя Раше подарил. Пластырь он, а не стырь. Приклеился к владе и отдал огромный кусок тероитории Украины.
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единственный в 2014 из СНБО кто голосовал за введение военного положения, это он. я не верю что ты такое глупое животное, значит касаб свинособак
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https://zn.ua/ARCHIVE/27_prezidentskih_ochey_zn_prodolzhaet_predstavlyat_novye_litsa_v_regionalnoy_vlasti_strany-1.html
Теряюсь в догадках - в чем специалист Данилов (не экономист, не юрист, не военный, не спецслужбы,...)? Какова его миссия? "Договариваться" с ЛНР?
Немного стало тревожно по поводу этого назначения.
Каковы обязанности новоназначенного?
P.S.
Возможно поэтому за день до его назначения на должность еще зам секретаря СНБО - освободили Ефремова.
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Может он просто бесполезный идиот как большинство новых лиц. А может он талантливый управленец, которому сама судьба дала наконец возможность развернуться. Скорее первое конечно.
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Пишут что он дружбан кварталовца и не БЮТовец, а скорее человек Бродского. Бродский раньше поддерживал Юлю, вот он залетел к Юле тогда.
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БЮТовець Лозинський чи Олійник, Королевська - це добре чи погано?
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...В Госдепартаменте США советовали адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани «избегать» главы Офиса президента Андрея Богдана.Об этом Джулиани рассказал независимому журналисту Роджеру Солленбергеру, передает BuzzFeed.
Вместо этого, по словам экс-мэра Нью-Йорка, департамент предпочел, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком.
«Когда Госдеп спросил меня, могут ли они дать мой номер Ермаку, они сказали: «Ермак - настоящий адвокат, в отличие от «решалы» Богдана. Ермак прямой, Богдан - нет», - рассказал Джулиани.
Джулиани также рассказал, что во время встречи с Ермаком он поднял вопрос обеспокоенности администрации США тем, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может «негативно» влиять на того.
Адвокат американского лидера добавил, что он точно не помнит, кто из чиновников Госдепа рекомендовал ему избегать встречи с главой офиса Зеленского, предположив, что это мог быть бывший спецпредставитель Госдепа по делам Украины Курт Волкер.
Как сообщалось ранее, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что США «намекнули» ему остановить расследование против Байдена.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332281-**********************************************************
...
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Єрмак точно прямий: хто ще може сказати в обличчя преЗЕденту, що він найвеличніша постать в світовій політиці?
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жизнь станет лучше, жить станет веселей...))))...что разбухтелись то...)))
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Лава запасних довга, наприклад, можна ще Суркова - ефективний менеджер. Зараз модно закордонних призначати.
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это пиз...ц.. Он же реально бандит из 90-х. Лично людей закатывал а асфальт...
Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда, это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е еще надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет, - прокомментировал назначение президента волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в Facebook.
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Ну в принципе у этих бандюков хоть какие-то понятия были. Взять того же Ахметова. Если он бандюк, то он хотя бы не бесхребетная лживая скотина.
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это всё блатная лирика. Твой любимец Ахметка взорвал на стадионе своего же дальнего родственника Ахатя Брагина ("Алик Грек") чтобы переписать на себя его империю и клуб ШАхтёр. Именно оттуда чудным образом начался рост благосостояния Рината Линидыча. Гугли, читай. Какие понятия? Взорвать кореша чтобы скрысятничать? Ну-ну. Не слушай шансон.
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Он не взрывал Брагина. Брагина убил Кучма и киллеры Лужкова. Так как тот хотел независимость Донбасса.
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Брагин и Ахметов это патриоты Донбасса и чуть ли не самая нормальная групировка в регионе. Остальные бандюки были намного хуже. Вот после убийства Брагина поставили держать Донбасс Януковича, который имел связи с КГБ еще со времен СССР и его кандидатура была согласована в Кремле. Ахметову пришлось согласиться. После убийства Брагина в Ахметова стреляли из гранатомета в его машину, так что у него выбора особо не было.
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Там было трое - Брагин, Самсонов и Ахметов. Брагина и Самсонова убили, на Ахметова покушались несколько раз, но он выжил. Вот и получил всю эту империю.
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Ахметка в банде Брагина, был чем то вроде финансового директора и вел все его бизнесы... а когда Грека зажмурили (судя по способу - то вряд ли братки) - ушлый Ринат перетянул все на себя, благое дело оно и так было в его руках... там по другому не бывает...
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Именно так. Он был его правой рукой. Мало того по сведениям очевидцев Ахметов до убийства Брагина дважды спасал его во время покушений. Так он обладал дьявольской интуицией и осторожностью в отличии от Ахатя.
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а помните фразу ахметки - "мы начали бизнес и я заработал свой первый миллион"
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Напишите номер счёта, я Аркаше денег вышлю на папиросы
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Поправочка: прозвище у него теперь
- Моника Голобородько!

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короче, заказывайте билеты на Киев..не забудьте палатки и теплую одежду..похоже клоун во время Майдана писал сценарий сватам и немного не в курсе что тогда и почему случилось...
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Кожний наступний крок кадрових призначень Монікі Зелінскі лише приближає її до гіляки . Секс там звичайно ніякий, але робочий орган Монікі буде там видно у всій його красі
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Вообще чувак из ниоткуда по сути стал чуть ли вторым, а то и первым человеком в стране по могуществу и власти.
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Луганчани НЕ вибрали б своїм мером ПАТРІОТА України !
Отже це їхній , а значить СЕПАР ! Клаван поставив на вкрай відповідальну посаду СЕПАРА ! клован грається з вогнем !
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то есть, если Турчинов с Днепра, то он сепар? Поверь, в Днепре ваты не меньше.
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Ти своЇ ВАТНІ коменти комусь другому пиши ! Із Дніпра Дмитро Ярош ! І по Дніпру не бігали з
прапорами триколорами ! Справа не в тому ЗВІДКИ , а справа в тому що луганська сепарня його ВИБРАЛА мером !
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представь себе и по Днепру бегали с триколорами. Беня их быстро усмирил. А Ярош непонятный тип. Поговаривают, что он и с ФСБ хорошо знаком. А шо касается мера сепара, то обрати свои взоры на Харьков и Одессу.
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Ты дурак? Речь идет о 2005, тогда никого не делили на патриотов и сепаров.
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Ага, Северодонецький з'їзд і створення ПІСУАРА не рахується. Саме з 2005року ростуть ноги нинішньої сепарні. Якби тоді закрили років на 20 ворогів України, не було б 2014 року. Держава слабка і не вміє себе захищати.
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на його рилі написано що це за кадр, це ж пздц, зелений поїхав по ходу...
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Был украинец Данилюк,а стал кацап Данилов.
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Да, недоработка. Надо было ставить Мендель. И кровь правильная и агрессия есть...
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Менделей на все не вистачає, треба просити Бетаньяху, щоб направив до нас вагон патріотів на підмогу.
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данілофф із лугандона - я спакоєн за бєзопасность кримля
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Зелупа зливає Неньку
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Фсьо, мы в надежных руках луганского сепара.
Зебобики, вы ещё не устали нас делать разом?
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Отара ще не зрозуміла, що на білбордах обіцяли зробити в першу чергу їх.
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Вот это рожа, этот точно уже с Богданом договориться. Только один вопрос молодые, и перспективные уже закончились, или лифт сломался? Что начали уже всякий рыговский шлак из загашника доставать.
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Там були перспективні, в сенсі розумні і грамотні? В Трускавці чітко визначили хто вони: ніхто, просто зелені кнопки.
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Что-то будет. Не было еще такого, чтобы ничего не было.
Без Майдана тут уже точно не обойтись. Шмаркля, что ты творишь, тварь?
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Знищує Україну по наказу хабада. Пам'ятаєте, як Богдан йому сказав: До Нового року попрацюємо і фсьо.
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Данилов Алексей Мячеславович: бывший луганский мэр и губернатор. 10 августа 2019.- После службы в Советской Армии (1981-1983) работал до 1987 года ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда./Обогатит репертуар четырежды уклониста от армии солдатской строевой про русского медведя/ Мы е… медведя! Мы е…. медведя! Обому…..! Обому….! Мишка плакал и стонал! Мишка плакал и стонал! Ж.. сильно напрягал! Ж… сильно напрягал! Поделом ему теперь! Поделом ему теперь! Волосатый п….! Волосатый п…..! Раз, раз, раз, два, три! На месте стой раз, два!
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а мне кажется логичным, что человек с востока, он более в курсе что там и как и знает все изнутри.....
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Тоді краще Суркова з мацкви. Той точно все знає
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цей кацап випадково не на сранях-рязанях родився?
вже був один цап з капустою з Калуги -азіров...ця тварина також мабуть зайда...
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Значить висірок зайд. А як воно два місяці назад оправдовувало червонопикого єфремова- мішаніучомнєвінават...
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Ну надо же... А почему сразу Пушилину эту должность не отдали?
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Это ж надо, в одно и то же время окончил три Университета. Просто респект.
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Замечательно, Зебил!
Как не еврей - так паРашинец.
Жги дальше!!!
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Чего разорались, с каких пор рождение и работа в Луганской области делает человека априори сепаром, если больше про него зрады не нашли то идите нахрен.
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Скажи хто тівій товарищ і я скажу .хто ти є. Цей про клоуна призначає на посади всіх євреїв, 95 квартал,своїх друзів ну ще і вихідців із лугандонії.немає ні одного патріотично налаштованого і ідейного керівника Вже поцій ознаці--у влади гопникі, наперстникі і ворогі України. Чи він ідіот закончений, чи просто придурок--веде Україну до знищення і розколу.
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Вместо Пастора - вот этого ГРУшного бандита назначили.
Что такое Луганская область ? Это вотчина ГРУ ГШ МО СССР. Там ни один руководящий кадр не мог таковым стать, не будучи агентом ГРУ.

Режим Янука - это ангелы во плоти на фоне всей этой сволочи что дорвалась до власти.
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Та того Пастора давно пора на йолку за крымские дела. Хоть бы не вспоминал этого махрового предателя.
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Раз ничего не нарыли,значит порядочный человек. А это уже не мало. Для восстановления мира на Донбассе будет полезный.
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На Донбассе мир; разве ты не знал, лахтинский ?
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Он специально таких подбирает, Данилюк, Данилов?
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Не забудьте причину увольнения Данилюка = ДЕФОЛТ Украины
А этот, значит, любой дефолт и сдачу на фронте подмахнет
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Данилюк был, Данилов стал,а дальше приготовится Андрею Данилко?)
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по моим подсчётам, в команде Зеро 85% кацапов
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Алексей Мячеславович, поздравляю, удачи, крепитесь. Слава Украине!
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Він такий "кровавий", як " Кролик"- "моджахед",чи як Шоколадний Хряк-Лоліта - " патріот",а його брат ХРЯК-ростовський - "проффесор"!
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Зара починаю визнавати шо даремно обрали зелю.З іншого боку нема було за кого голосувати,а бо крадії,або нафталін.
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ок
но что дальше с этим счастьем делать будем ?
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Данилюка знали на Западе, а этот знакомец паРашки....курс на Европу?.... Зеленський призначив Данілова Секретарем РНБО - Цензор.НЕТ 8160 Или просто надо правильно поделить 28 лярдов?... Зеленський призначив Данілова Секретарем РНБО - Цензор.НЕТ 7447
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Гатовьтесь, скоро сеппратисты будут во Львове, Ривном, Черновцах и на Закарпатье! Будете "освобождать" территории от Украинцев! Вот же ж дебилы! Учи, учи - одни двойки!
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Круто
Был пастор главой СНБО, теперь сепар глава СНБО
Патриоты зебилы и сепары востока сделали это вместе
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Теперь точно Путин нэ нападэ, можно спать спокойно
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Ура!!! Я за развитие украинского футбола!!! Зеленський призначив Данілова Секретарем РНБО - Цензор.НЕТ 1585
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Данилов на луганщині підтримував і Помаранчеву революцію і дрцгий Майдан. Зеленський призначив Данілова Секретарем РНБО - Цензор.НЕТ 6875 Він завжди підтримував євроінтеграцію і курс на НАТО Зеленський призначив Данілова Секретарем РНБО - Цензор.НЕТ 6875 Але соєвій мразоті дали команду лити лайно... Зеленський призначив Данілова Секретарем РНБО - Цензор.НЕТ 5632
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Чувак, я не знаю про Евроинтеграцию - в 90-х это он был первым номером в ОПГ Доброслава - это тебе любой луганчанин подтвердит.
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Хаха, вот это поворот. Он же реальный бандюк -дружбан и последователь Доброславского. Даже есть дача, построенная в г.Счастье им в середине 90-х, так и называется дача имени Данилова, потому как занимает метров сто прибрежной территории местного пруда.
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вопросов нет,пацыки уже даже не шифруются...
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Когда-то в Камброде (район Луганска) сидел в ресторане за одним столом с Даниловым)) Дело было в далеком детстве и я не в коем случае не выступаю в роли его адвоката. Но...

Мало кто в курсе, что у него был продолжительный конфликт с местным рыгом Ефремовым, который в тот время уничтожал город и подминал под себя все финансовые потоки. По сути, Данилов и поплатился своей политической карьерой в то время из-за этого же Ефремова. Кто тут пишет что Данилов - бывший регионал - погуглите хотя бы. Он никогда не был в ПР.

Пара фактов о Ефремове. Во время его правления в Луганск пытался зайти крупный турецкий инвестор. На территории пустующей развалившейся фабрики должно было появиться крупное современное предприятие с сотней рабочих мест. Все юридические процедуры оформления собственности уже подходили к стадии завершения, но Ефремов *********, мол "а шо я буду с этого иметь? гоните мне бабки и тогда получите территорию.". Иностранные инвесторы, не привыкшие к подобному "подходу" решили что делать в этом городе нечего. На территории данной фабрики по сей день руины.

В 1998 году Ефремов со своим подельником Тихоновым организовали силовое подавление пикета местных шахтеров, вышедших с требованием погасить задолженность по зарплате. Впервые в истории Украины против мирных протестующих были применены дубинки и газ. Один горняк совершил акт самосожжения в знак протеста против действий власти.

Можно долго перечислять "заслуги" Ефремова. Но можно и охарактеризовать его одним понятным словом - "гандон". И если для Данилова Ефремов был заклятым врагом, то это уже говорит о многом. Враг моего врага мой друг, как говорится.

PS: Кто считает Луганчан ватниками - слепо верят в стереотипы. 80% моих друзей в Луганске не поддерживают лэнэрэ и изначально не поддерживали. Особенно шахтеры, которые, к слову сказать, при Украине получали зарплату до 2 тыс. уе. и с приходом этого говна остались без работы.
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