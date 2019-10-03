 Зеленський призначив Данілова Секретарем РНБО

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - свідчить текст указу.
23 липня президент Володимир Зеленський призначив Данілова заступником Секретаря РНБО.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, Данілов у 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію. Народний депутат України 5-го скликання (з травня 2006 по листопад 2007 року).
Теряюсь в догадках - в чем специалист Данилов (не экономист, не юрист, не военный, не спецслужбы,...)? Какова его миссия? "Договариваться" с ЛНР?
Немного стало тревожно по поводу этого назначения.
Каковы обязанности новоназначенного?
P.S.
Возможно поэтому за день до его назначения на должность еще зам секретаря СНБО - освободили Ефремова.
Вместо этого, по словам экс-мэра Нью-Йорка, департамент предпочел, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком.
«Когда Госдеп спросил меня, могут ли они дать мой номер Ермаку, они сказали: «Ермак - настоящий адвокат, в отличие от «решалы» Богдана. Ермак прямой, Богдан - нет», - рассказал Джулиани.
Джулиани также рассказал, что во время встречи с Ермаком он поднял вопрос обеспокоенности администрации США тем, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может «негативно» влиять на того.
Адвокат американского лидера добавил, что он точно не помнит, кто из чиновников Госдепа рекомендовал ему избегать встречи с главой офиса Зеленского, предположив, что это мог быть бывший спецпредставитель Госдепа по делам Украины Курт Волкер.
Как сообщалось ранее, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что США «намекнули» ему остановить расследование против Байдена.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332281-**********************************************************
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Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда, это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е еще надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет, - прокомментировал назначение президента волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в Facebook.
- Моника Голобородько!
Отже це їхній , а значить СЕПАР ! Клаван поставив на вкрай відповідальну посаду СЕПАРА ! клован грається з вогнем !
прапорами триколорами ! Справа не в тому ЗВІДКИ , а справа в тому що луганська сепарня його ВИБРАЛА мером !
Зебобики, вы ещё не устали нас делать разом?
Без Майдана тут уже точно не обойтись. Шмаркля, что ты творишь, тварь?
вже був один цап з капустою з Калуги -азіров...ця тварина також мабуть зайда...
Как не еврей - так паРашинец.
Жги дальше!!!
Что такое Луганская область ? Это вотчина ГРУ ГШ МО СССР. Там ни один руководящий кадр не мог таковым стать, не будучи агентом ГРУ.
Режим Янука - это ангелы во плоти на фоне всей этой сволочи что дорвалась до власти.
А этот, значит, любой дефолт и сдачу на фронте подмахнет
но что дальше с этим счастьем делать будем ?
Был пастор главой СНБО, теперь сепар глава СНБО
Патриоты зебилы и сепары востока сделали это вместе
Мало кто в курсе, что у него был продолжительный конфликт с местным рыгом Ефремовым, который в тот время уничтожал город и подминал под себя все финансовые потоки. По сути, Данилов и поплатился своей политической карьерой в то время из-за этого же Ефремова. Кто тут пишет что Данилов - бывший регионал - погуглите хотя бы. Он никогда не был в ПР.
Пара фактов о Ефремове. Во время его правления в Луганск пытался зайти крупный турецкий инвестор. На территории пустующей развалившейся фабрики должно было появиться крупное современное предприятие с сотней рабочих мест. Все юридические процедуры оформления собственности уже подходили к стадии завершения, но Ефремов *********, мол "а шо я буду с этого иметь? гоните мне бабки и тогда получите территорию.". Иностранные инвесторы, не привыкшие к подобному "подходу" решили что делать в этом городе нечего. На территории данной фабрики по сей день руины.
В 1998 году Ефремов со своим подельником Тихоновым организовали силовое подавление пикета местных шахтеров, вышедших с требованием погасить задолженность по зарплате. Впервые в истории Украины против мирных протестующих были применены дубинки и газ. Один горняк совершил акт самосожжения в знак протеста против действий власти.
Можно долго перечислять "заслуги" Ефремова. Но можно и охарактеризовать его одним понятным словом - "гандон". И если для Данилова Ефремов был заклятым врагом, то это уже говорит о многом. Враг моего врага мой друг, как говорится.
PS: Кто считает Луганчан ватниками - слепо верят в стереотипы. 80% моих друзей в Луганске не поддерживают лэнэрэ и изначально не поддерживали. Особенно шахтеры, которые, к слову сказать, при Украине получали зарплату до 2 тыс. уе. и с приходом этого говна остались без работы.