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 Політика України, За кордоном
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Все про:Конгрес США (290) допомога (891) США (5557)

 США надаватимуть підтримку Україні у військовому, політичному і фінансовому аспектах, стільки, скільки зможуть, - конгресмен Гараменді

США і надалі надаватимуть військову, фінансову та економічну допомогу Україні у світлі продовження російської агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в кулуарах Варшавського безпекового форуму у Варшаві заявив американський конгресмен, член комітету Палати представників США зі збройних сил, представник Демократичної партії США Джон Гараменді.

"Дискусія про збільшення військової допомоги перебуває на порядку денному, зараз є 400 млн доларів прямої фінансової та військової допомоги з боку США. Ми зараз будемо в Києві і дискутуватимемо з міністрами про майбутню підтримку. Це дуже важливо для українського уряду почути від нас, що ми можемо, а нам - якої фінансової, військової та економічної допомоги Україна потребує", - наголосив Гараменді.

Він додав, що делегація американського парламенту направляється сьогодні з Варшави до Києва для проведення таких переговорів з представниками української влади.

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Американський політик висловив думку, що інцидент, пов'язаний з нещодавньою телефонною розмовою президентів США та України, є "тимчасовою проблемою", а США як підтримували Україну у військовому, політичному та фінансовому аспектах упродовж останніх п’яти років, так і продовжуватимуть це робити й надалі.

Утім він підкреслив, що у США не спостерігається жодного втомлення від України.

"Насправді, Америка ще більше занепокоєна ситуацією в Україні, а факт агресії Росії проти України вказує на потребу єдності союзників. Америка надаватиме значну підтримку Україні, скільки зможе",- наголосив американський конгресмен.

Як повідомлялося, зовнішньополітичне відомство США у вересня ухвалило рішення про виділення Україні $141,5 млн в межах програми посилення безпеки й оборони й зокрема, закупівлі стрілецької зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151888
 
   
 Топ коментарі
 
Америке спасибо огромное!!..Если б не поддержка было бы очень грустно.ССаное кацапье из своих лаптей выскакивает в попытке нас перессорить.Вот орда ненавистная.
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Ты смотри как цапы разбушевались. Зебилы сделали им хорошо.
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МОНИКА устала от войны...
Да и Трамп замучал уже ее своим ПЕНСОМ))))
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сколько смогут- это три копейки
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пора отказаться от такой помощи и послать пендосов в дупу.
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от таких действий сожрут украину в один год, вместо пяти.
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лучше сразу ужасный конец, чем ужас без конца
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Украину с большой буквы научись писать...
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рад би, так не тягне вона на велику, нвіть на польщу не дотягує, хоча я ії ніколи не бажав зла.
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Ты смотри как цапы разбушевались. Зебилы сделали им хорошо.
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МОНИКА устала от войны...
Да и Трамп замучал уже ее своим ПЕНСОМ))))
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Америке спасибо огромное!!..Если б не поддержка было бы очень грустно.ССаное кацапье из своих лаптей выскакивает в попытке нас перессорить.Вот орда ненавистная.
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кароче, будут иметь во всех позициях и требовать при этом уплаты процентов за использование орудий труда США надаватимуть підтримку Україні у військовому, політичному і фінансовому аспектах, стільки, скільки зможуть, - конгресмен Гараменді - Цензор.НЕТ 9495
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дороги мои пиндосики - помните - мы - в Восточной Европе ,как и Израиль на Ближнем Востоке - находимся на переднем краи борьбы за демократию и наши с вами общее ценности - хотим столько же в год как и Израилю - фуг шо то меня несет - ну вот почему у меня получается,а ведь я индеец.впрочем ведь, не какая та моника))))))
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"дискутировать с министрами " - немає грошей на професійних перекладачей?
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Кацапским пенсионерам, студентам, учителям, учёным и т.д. срочно приготовить бабло на возмещение убытков Штатам за Аляску !!! США надаватимуть підтримку Україні у військовому, політичному і фінансовому аспектах, стільки, скільки зможуть, - конгресмен Гараменді - Цензор.НЕТ 9790
И вот ещё што: вы, ублюдки, ещё за Кенигсберг, Сагайдачный (сивастопаль) и Курилы ответите !!! США надаватимуть підтримку Україні у військовому, політичному і фінансовому аспектах, стільки, скільки зможуть, - конгресмен Гараменді - Цензор.НЕТ 6965
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Это сначала их олигархи не будут платить, а потом - пойдёт как по маслу... США надаватимуть підтримку Україні у військовому, політичному і фінансовому аспектах, стільки, скільки зможуть, - конгресмен Гараменді - Цензор.НЕТ 9280
Будут платить все кацапы !!!
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Украине не помощь нужна а военное сотрудничество и поддержке. США знает как ***** использует венисуэлле против них.венисуэлла рядом, ***** завозит туда разное оружие. Украина хочет сотрудничать в противостоянии ПаРашке, грех этим не воспользоваться
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