 "Євросолідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО через підписання "формули Штайнмаєра", - Ар'єв

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв‘язку з подіями, які відбуваються, фракція "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО, на якому обговорити наслідки імплементації підписаної у Мінську формули з професіоналами, а не у вузькому колі з офісу президента, як це було досі", - йдеться в повідомленні.

За словами Ар'єва, треба обговорити головні умови і прорахувати кроки української сторони в разі неможливості здійснення підписаної формули, щоб уникнути спроб перекласти відповідальність за це на Україну.

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"Треба нарешті чути не кінопродюсерів, а професіоналів. Телесеріал закінчився, пане Зеленський, але у ворожий сценарій країну вже завели. Збирайте Раду нацбезпеки", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".