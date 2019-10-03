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 "Євросолідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО через підписання "формули Штайнмаєра", - Ар'єв

Фракція "Європейська Солідарність" закликала президента Володимира Зеленського терміново зібрати засідання Ради національної безпеки і оборони для обговорення механізмів і ризиків мирного врегулювання російсько-української війни шляхом "формули Штайнмаєра"

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв‘язку з подіями, які відбуваються, фракція "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО, на якому обговорити наслідки імплементації підписаної у Мінську формули з професіоналами, а не у вузькому колі з офісу президента, як це було досі", - йдеться в повідомленні.

За словами Ар'єва, треба обговорити головні умови і прорахувати кроки української сторони в разі неможливості здійснення підписаної формули, щоб уникнути спроб перекласти відповідальність за це на Україну.

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"Треба нарешті чути не кінопродюсерів, а професіоналів. Телесеріал закінчився, пане Зеленський, але у ворожий сценарій країну вже завели. Збирайте Раду нацбезпеки", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Євросолідарність вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО через підписання формули Штайнмаєра, - Арєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151886
 
   
 Топ коментарі
 
як вам, сукам, не терпиться привести руцкій мір в Україну "Евросолидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО из-за подписания "формулы Штайнмайера", - Арьев - Цензор.НЕТ 7735
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Почему вся страна должна слушать 4% партию (за ПЕС проголосовало 4% от общего числа избирателей (порохоботы же любят считать сколько проголосовало с общего числа избирателей) ) и их оплаченных ботов? "Евросолидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО из-за подписания "формулы Штайнмайера", - Арьев - Цензор.НЕТ 4355
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краще ні хера взагалі не робити, ніж робити те, що робить Моніка "Евросолидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО из-за подписания "формулы Штайнмайера", - Арьев - Цензор.НЕТ 7373 коли до вас дійде, що Пєтя вже не президент, і не він зараз здає кацапам Україну
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Какое снбо ? Эта кантора умножена на ноль! Богдана с Беней лучше соберите до кучи и Лену Зеленскую !
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Как вы думаете, можно ли назвать профессионалом журналиста, который тягает с собой шмаль, путешествуя и пересекая таможни и границы? Если да, то в какой сфере? "Євросолідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО через підписання "формули Штайнмаєра", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4034
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За них 8️⃣% всего-то, а прёт их так, как будто за них 8️⃣0️⃣%, вот же наглецы.
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"Євросолідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО через підписання "формули Штайнмаєра", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4254оно требует)))....ваши хотелки,обещалки и требовалки ЗАКОНЧИЛИСЬ 21 апреля.
Теперь вы "8%" пЭцекантропов.
потрохня, а нук напомните,по-поводу вашего мародерства СНБО собиралось???
Хотя врядли.
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Я имею право?
Что-что, а право вы имеете.

И больше ничего.

Не хрен было вашему пете из страны делать самый большой отстойник в Европе, а себя самым богатым за счет нищего народа. Может тогда и пробились на второй срок и могли бы требовать чего душа пожелает. Теперь выглядите как смешные куклы, надувающие по каждому поводу щеки.

Если те, кто голосовал за Зеленского, далее не захотят его выбирать, то они никогда не будут голосовать за петю. И не мечтайте. Выберут кого угодно, только не лгуна и хитрющего мародера. Если думаете переманить из несогласных опять кого-нибудь на сторону пети, то вы чокнутые.
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Верное решение , поднимайте кипишь и не забывайте . Кипишь по этому поводу должен быть каждую неделю и постоянно , тогда - Враг не пройдет и у ЗЕ дрогнут .
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Це все повинні просувати Голос, Батькивщина, за підтримки внепарламентських сил. Можлива ширка з ПЕС, теоретично. Але щоб ПЕС на чолі движу, то такого не буде, це каналізація протесту. 75% голосували переважно не за Зеленського, а Проти Порошенко, це факт, і його не можна не брати до уваги. Зараз Зеленський залишився президентом двух областей, точніше двох шматків областей - ДНР та ЛНР, і його легітимність стрімко летить вниз. Він свій вибір зробив, а нам варто робити свій.
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Зебіли непробивні. Особливо верховні. Воно вже пуп землі і слухається лише Беню.
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