 "Євросолідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО через підписання "формули Штайнмаєра", - Ар'єв

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв‘язку з подіями, які відбуваються, фракція "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО, на якому обговорити наслідки імплементації підписаної у Мінську формули з професіоналами, а не у вузькому колі з офісу президента, як це було досі", - йдеться в повідомленні.
За словами Ар'єва, треба обговорити головні умови і прорахувати кроки української сторони в разі неможливості здійснення підписаної формули, щоб уникнути спроб перекласти відповідальність за це на Україну.
"Треба нарешті чути не кінопродюсерів, а професіоналів. Телесеріал закінчився, пане Зеленський, але у ворожий сценарій країну вже завели. Збирайте Раду нацбезпеки", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Теперь вы "8%" пЭцекантропов.
потрохня, а нук напомните,по-поводу вашего мародерства СНБО собиралось???
Хотя врядли.
Что-что, а право вы имеете.
И больше ничего.
Не хрен было вашему пете из страны делать самый большой отстойник в Европе, а себя самым богатым за счет нищего народа. Может тогда и пробились на второй срок и могли бы требовать чего душа пожелает. Теперь выглядите как смешные куклы, надувающие по каждому поводу щеки.
Если те, кто голосовал за Зеленского, далее не захотят его выбирать, то они никогда не будут голосовать за петю. И не мечтайте. Выберут кого угодно, только не лгуна и хитрющего мародера. Если думаете переманить из несогласных опять кого-нибудь на сторону пети, то вы чокнутые.