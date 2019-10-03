 Владу на Донбасі вибиратимуть люди з паспортами РФ, - Порошенко про загрози "формули Штайнмаєра"

Про це заявив в інтерв'ю журналістам п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу наголосити ще одну важливу деталь, про яку ні вчора, ні сьогодні не згадали. Коли хтось думає про швидку організацію виборів на окупованій території і під дулами російських автоматів, треба не забувати, що на відміну від 2014-2015 років, там вже зараз видані десятки, або може й сотні тисяч російських паспортів. І отже українську владу, на українській землі, вони хочуть, щоб окупований статус, обирали росіяни", – заявив Петро Порошенко.

"Подумайте про це. І я думаю, що саме це мають почути ті, хто сьогодні приймає рішення, і точно відмовитись від цього", – підкреслив п’ятий президент України.

"Виходити зараз з цим на Нормандський формат, я думаю, що це пастка для України. І з неї точно потрібно нам спільно виходити", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль торпедним ударом під назвою "формула Штайнмаєра" розгромив стратегію Зеленського. Те, що відбувається, - величезна помилка, що межує зі злочином, - Безсмертний

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом може відбутися саміт у "нормандському форматі".

До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.