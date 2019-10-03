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 Політика України, Суспільство
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 Владу на Донбасі вибиратимуть люди з паспортами РФ, - Порошенко про загрози "формули Штайнмаєра"

Швидка організація виборів на окупованих територіях Донбасу призведе до того, що на них будуть голосувати виборці з виданими там російськими паспортами.

Про це заявив в інтерв'ю журналістам п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу наголосити ще одну важливу деталь, про яку ні вчора, ні сьогодні не згадали. Коли хтось думає про швидку організацію виборів на окупованій території і під дулами російських автоматів, треба не забувати, що на відміну від 2014-2015 років, там вже зараз видані десятки, або може й сотні тисяч російських паспортів. І отже українську владу, на українській землі, вони хочуть, щоб окупований статус, обирали росіяни", – заявив Петро Порошенко.

"Подумайте про це. І я думаю, що саме це мають почути ті, хто сьогодні приймає рішення, і точно відмовитись від цього", – підкреслив п’ятий президент України.

"Виходити зараз з цим на Нормандський формат, я думаю, що це пастка для України. І з неї точно потрібно нам спільно виходити", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль торпедним ударом під назвою "формула Штайнмаєра" розгромив стратегію Зеленського. Те, що відбувається, - величезна помилка, що межує зі злочином, - Безсмертний

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом може відбутися саміт у "нормандському форматі".

До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151884
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко знает о чем говорит!!! 5 лет он давал агрессору по губам и его внешняяполитика была сильной, и он не сдал не клаптя украинской земли. Не то что сейчас творит Владимир Ссаныч Власть на Донбассе будут выбирать люди с паспортами РФ, - Порошенко об угрозах "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6171
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У петі час для виголошування пустих полум'яних промов є, а часу на відвідання ДБР для допиту - немає.. У петі було цілих п'ять років для вирішення проблем як України , так окупованого Донбасу і Криму.. Просрав бездарно свою каденцію - не тринди тепер..
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А, может, анти? Антисепаратист??? Сепаратист желает отделиться от Юкрейн... антисепар желает отделиться от сепаратиста...
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Я не сепаратист, сепарня те кто позвал ***** и ходил на фейковые реХВерендумы на части доЛбаса и в крысме. Если на небольшой части тела обнаружена гангрена то ее ампутируют, что бы не заразился остальной организм. Если бы население доЛбасса любило свою Родину, не звало *****, не ложилось под танки которые шли для укрепления границ то стоит конечно за них повоевать, а когда быдло переходит КВПП получает пенсию или пособие от Украины и при этом держит дулю в кармане на все украинское то не стоит за них умирать лучшим парням.
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Якби ти у 2014 не втягнув Україну у мінську пастку і не повісив на українців тягар забезпечення лугандонівського анклаву, то зелений чоловічок зараз не зміг би підписати жодних формул "*****-швайнмаєра" бо відповідно до Гаазької і Женевської конвенцій опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ ! Ти сам дав ***** козир проти України, а зелений українофоб лише підлив масла у вогонь
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Що правда очі коле, малоросе ?
А ти лише уяви, якби твій барига вчинив як державник і тимчасово відтяв ( Франція теж повернула собі Єльзас і Лотарингію через 40 років ) лугандонівську гнояру від України і змусив кремль забезпечувати сепаратистів!
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Я за зеленського не голосував, петерасте, тому ти сам хАхол-малорос, який підтримує зрадницьку політику запроданця-парашенка, підписавшого мінський договорняк і давшого козир *****- лугандонівську гнояру, яку вже 6 років забезпечує саме Україна, а не окупант !
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Що ти знов мелеш?... Жодний Президент України як гарант Конституції і територіальної цілісності країни не в праві щось там "тимчасово відтяти" чи то "змусити кремль забезпечувати сепаратистів". Ти хоч інколи думай, що ти пишеш. А то ніц молі не лапаєш. 😕
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Тобі геть затьмарило розум від соєвої блекоти! Відтяти - врізати манкуртам світло, газ і воду, припинити виплату будь-яких пенсій і соцвиплат. Паркан-бетон-кордон-колючий дріт для манкуртів! ВКАЖИ МЕНІ ХОЧ ОДНУ ПРИЧИНУ ЧОМУ ЦЮ РАКОВУ ПУХЛИНУ МАЄ ГОДУВАТИ УКРАЇНА, петерасте ? Як Україна може піднятися, коли на в неї на шиї такий тягар, безідейна ти протоплазмо?
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От саме через таку безідейну пошесть, як ти Україна була 400 років в москалячому поневоленні.
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та да... а власть в закарпатье выбирают люди с венгерскими паспортами, а в одесской обл. с румынскими, а на львовщине с польскими. а в верховном совете вааще большинство с хрензнаеткакими паспортами по нескольку штук на рыло. это отменяет их украинское гражданство ?
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Выбор лугандона, в отличие от перечисленного, заранее предсказуем...
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Так все "украинские флажки" идут через прокси-центры в Украине, которых при Порошенко больше 100 стало. Владу на Донбасі вибиратимуть люди з паспортами РФ, - Порошенко про загрози "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8296
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не найдено ни одной ботофермы порошенко, зато у *******, тимошенко и гриценко их обнаружили вагон с тележкой.
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Гройсман рассказал о "ботоферме" Порошенко: "Десятки тысяч порохоботив"

Об этом в эфире программы "Право на власть" в четверг, 17 июля, рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.При этом он жестко раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко, заявив, что "у него работают десятки тысяч ботов". И благодаря этим технологиям запустили рекламу, в которой пропагандируют не голосовать за другие политсилы, заявляя о непроходимых и угрозу потери выборного голоса.
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Ну да, грося расскажет . И про то, как Яценюк в чечне русским головы отрезал, и про порохоботов. А что - обидно же, что его "лучшего" так прокатили на выборах. А был бы лучший - не пытался бы и тем, и этим подлизать.
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Политтехнолог Дмитрий Раимов сообщил, что в Украине одна из лучших ботоферм находится в Администрации президента Петра Порошенко.
В нашей стране есть несколько держателей ферм ботов, рассказал эксперт в интервью Гордону.
По словам собеседника, пресс-службы некоторых политиков имеют собственные маленькие ботофермы, также работают агентства, которые специализируются на ботах и предоставляют их услуги всем, кто в них нуждается.
"У нас несколько держателей ботоферм. Одна из лучших - в Администрации президента. В пресс-службах некоторых политиков есть свои маленькие ботофермы", - заявил Раимов.https://glavred.info/ukraine/10050884-polittehnolog-rasskazal-o-botoferme-administracii-poroshenko.html
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Ну, про ботофермы официально заявляли многие, и Гройсман в их числе. А вот про Зеленского - никто ничего не говорил. При этом, выборы объективно показали, что Зеленского реально поддерживают подавляющее большинство наших граждан, а вот реальный процент Порошенко - позорные 8%.
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под наблюдением ОБСЕ. где 43 росиянина и ни одного украинца.
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Это тот парашенка, который на мальдивы по паспорту кокорина летал. Чудеса！
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сказал чувак у которого самого несколько паспортов, а в отпуск летает под именем Петро Инкогнито Владу на Донбасі вибиратимуть люди з паспортами РФ, - Порошенко про загрози "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5315
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Таке можно тільки ясновельможному пану гетьману Рошену I
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У меня вопрос: эта формула Шмаера - она не закончится сдачей суверенитета страны?
Просто смотрю, очень подозрительно радуются всякие там Лавровы-Песковы, да и кацапские СМИ тоже одобряют в один голос. Меня это наводит на нехорошие мысли... Владу на Донбасі вибиратимуть люди з паспортами РФ, - Порошенко про загрози "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 3687
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Серйозно? У вас теж такі підозри? Оце так пердімонокль!
(конфіденційно скажу: ми з курінним отаманом Очевиденко з вами згодні )
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Зеленского ждет участь Горбачева. Его будут уважать в Европе, его ненавидеть у себя в стране.
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Горбачев закончил "Холодную войну" поражением СССР.
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Ноги о зеленского в Европе будут вытирать. Все уже поняли, зеля - шут ни на что не способный.
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Там будут голосовать люди с паспортами УКРАИНЫ. Наши граждане - граждане Украины.
Никто, не имея паспорт Украины, голосовать не будет.
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Хто вам сказав ?
Жодне зе-розумако не готове забезпечити незалежне голосування.
Вас туди навіть не допустять. І ви не будете знати хто йде на виборчі дільниці і хто вкидає бюлетені.
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?? Допустят не только нас, но и наблюдателей от ОБСЕ - это определено в документе, который Вы, возможно, не очень внимательно читали.
Более того, если Вы не в курсе, то база данных граждан Украины, которые могут голосовать - находится в КИЕВЕ. Каждый гражданин, получая паспорт, заносится в эту базу и получает право участвовать в выборах. Граждане, отсутствующие в этой базе, просто отсутствуют в списках на голосование.
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Когда уже его принудительно приведут на допрос?
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Мало вам одной капитуляции? Держите следующую, энергетическую

По плану, в 2023 году Украина должна была интегрироваться в единую энергосистему с Европой, но по условиям интеграции, год до этого наша энергосистема, чтобы доказать свою эффективность, должна работать автономно.
В принципе, это было бы возможно, если бы не Коломойский и его верный пес Андрей Герус - глава комитета ВР по энергетике.
Это только в нормальной реальности глава парламентского комитета Украины отстаивает интересы Украины.
А в нашей искривленной вселенной человек на государственной должности отстаивает интересы приемной бабушки. И если в угоду бабушке нужно капитулировать перед Россией - Герус это сделает.
С ноября 2015 года, мы не импортировали электроэнергию из России. Справлялись, и дальше бы справлялись, если бы не одно «но».
И «но» это называется ферросплавные заводы Коломойского и компания «United Energy», которая связана с ним же.
С 1 октября «United Energy» покупает электроэнергию на России у «Интер РАО ЭАС», председателем совета директоров которой является Игорь Сечин - человек из санкционного списка США за аннексию Крыма - враг Украины.
Такая вот «торговля на крови» с отягчающими.
Рашка всегда пыталась плотно держать своих соседей и всю Европу в энергетическом капкане. Энергоносители - политическое оружие запоребриков.
Мне сложно даже сказать, сколько раз Россия в самый неподходящий момент угрожала прекратить поставки газа, угля и электроэнергии. Предпоследний случай произошел этим летом, когда были остановлена отгрузка угля для Луганской ТЭС, в результате чего прифронтовая область оказалась на грани отключения от электричества.
А последний (на данный момент) - 1 октября, когда эрэфия заблокировала транзит угля через Белорусь. И это ложится в схему импорта электроэнергии - зачем же уголь для украинских электростанций, если благодаря «сладкой парочке» Герус-Коломойский страна закупает электроэнергию в России…
Я помню, что энергошантаж для России - привычное дело, вы помните, а вот Герус нет и лоббирует импорт электроэнергии из РФ, садит нас на российскую энергетическую иглу, что закрывает возможности политического и энергетического интегрирования с Европой. И открывает для интеграции с Россией.

А кроме того, зима близко. И совсем не исключено, что, сделав нас зависимыми от своей электроэнергии, РФ уже этой зимой не отключит ее. Потом, конечно, включит, в обмен на федерализацию, отказ от Крыма и несколько тысяч девственниц.
Отныне мы 20% электроэнергии в угоду Коломойскому будем импортировать из РФ и Белоруси. Украинские ТЭЦ , в т.ч. и государственной «Центрэнерго», остановятся.
Угольная отрасль загнется, «Энергоатому» придется уменьшить производство.
Наши шахтеры и энергетики останутся без работы, но зато Герус, Коломойский, Сечин, а также бюджет РФ будут в выигрыше.
Энергетическая капитуляция выглядит так.
Формула Штайнмахера приближает к капитуляции военной. Сколько осталось до капитуляции полной, как думаете?

Олександр Дедюхін
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Так атомным станциям - им уже и нужно сокращать производство: часть из них выработала ресурс и работает на продлении. Часть - уже на подхода. А создать что-то новое мы, к сожалению, не в состоянии. Батька - он вот смог у себя в Беларуси, а мы у себя - нет.
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Вот вам и ответ на всю формулу Штайнмайера (доведено практикою)

Вывел ли кремль войска с Грузии?
Вывел ли кремль войска с Молдовы?
Получили ли законные власти Грузии и Молдовы контроль над своей территорией? Действуют ли там законы Грузии и Молдовы?

Разведение войск в Золотом уже было в 2016 году, пока в июне 2018 ЗСУ не вернули его под свой контроль.
За это время с 2016 по 2018 год там погибло и ранено 43 бойца и 18 местных жителей.
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Нет, Петя. Не ври.
Там будут голосовать люди с паспортами УКРАИНЫ. Наши граждане - граждане Украины.
Никто без паспорта Украины голосовать там не будет.
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Ніколи не був фаном Пороха, але зауважу - в цьому випадку Порох однозначно прав ..
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Там все с паспортами РФ или ДНР.
После взятия границы под контроль они станут белыми и пушистыми?
Или за них будут голосовать винничане?
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Там будут голосовать люди с паспортами УКРАИНЫ. Наши граждане - граждане Украины.
Никто, не имея паспорт Украины, голосовать не будет - его просто не будет в списках граждан Украины, который формируется в Киеве.
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А керують Україною люди з паспортом Ізраїля.
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Пусть выбирают и в том, и в этом случае выберут одни и тех же. Из Европейской солидарности не выберут никого!
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