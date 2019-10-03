 Владу на Донбасі вибиратимуть люди з паспортами РФ, - Порошенко про загрози "формули Штайнмаєра"

Про це заявив в інтерв'ю журналістам п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я хочу наголосити ще одну важливу деталь, про яку ні вчора, ні сьогодні не згадали. Коли хтось думає про швидку організацію виборів на окупованій території і під дулами російських автоматів, треба не забувати, що на відміну від 2014-2015 років, там вже зараз видані десятки, або може й сотні тисяч російських паспортів. І отже українську владу, на українській землі, вони хочуть, щоб окупований статус, обирали росіяни", – заявив Петро Порошенко.
"Подумайте про це. І я думаю, що саме це мають почути ті, хто сьогодні приймає рішення, і точно відмовитись від цього", – підкреслив п’ятий президент України.
"Виходити зараз з цим на Нормандський формат, я думаю, що це пастка для України. І з неї точно потрібно нам спільно виходити", – додав він.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".
Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом може відбутися саміт у "нормандському форматі".
До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.
А ти лише уяви, якби твій барига вчинив як державник і тимчасово відтяв ( Франція теж повернула собі Єльзас і Лотарингію через 40 років ) лугандонівську гнояру від України і змусив кремль забезпечувати сепаратистів!
Об этом в эфире программы "Право на власть" в четверг, 17 июля, рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.При этом он жестко раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко, заявив, что "у него работают десятки тысяч ботов". И благодаря этим технологиям запустили рекламу, в которой пропагандируют не голосовать за другие политсилы, заявляя о непроходимых и угрозу потери выборного голоса.
Политтехнолог Дмитрий Раимов сообщил, что в Украине одна из лучших ботоферм находится в Администрации президента Петра Порошенко.
В нашей стране есть несколько держателей ферм ботов, рассказал эксперт в интервью Гордону.
По словам собеседника, пресс-службы некоторых политиков имеют собственные маленькие ботофермы, также работают агентства, которые специализируются на ботах и предоставляют их услуги всем, кто в них нуждается.
"У нас несколько держателей ботоферм. Одна из лучших - в Администрации президента. В пресс-службах некоторых политиков есть свои маленькие ботофермы", - заявил Раимов.https://glavred.info/ukraine/10050884-polittehnolog-rasskazal-o-botoferme-administracii-poroshenko.html
Просто смотрю, очень подозрительно радуются всякие там Лавровы-Песковы, да и кацапские СМИ тоже одобряют в один голос. Меня это наводит на нехорошие мысли...
(конфіденційно скажу: ми з курінним отаманом Очевиденко з вами згодні )
Никто, не имея паспорт Украины, голосовать не будет.
Жодне зе-розумако не готове забезпечити незалежне голосування.
Вас туди навіть не допустять. І ви не будете знати хто йде на виборчі дільниці і хто вкидає бюлетені.
Более того, если Вы не в курсе, то база данных граждан Украины, которые могут голосовать - находится в КИЕВЕ. Каждый гражданин, получая паспорт, заносится в эту базу и получает право участвовать в выборах. Граждане, отсутствующие в этой базе, просто отсутствуют в списках на голосование.
По плану, в 2023 году Украина должна была интегрироваться в единую энергосистему с Европой, но по условиям интеграции, год до этого наша энергосистема, чтобы доказать свою эффективность, должна работать автономно.
В принципе, это было бы возможно, если бы не Коломойский и его верный пес Андрей Герус - глава комитета ВР по энергетике.
Это только в нормальной реальности глава парламентского комитета Украины отстаивает интересы Украины.
А в нашей искривленной вселенной человек на государственной должности отстаивает интересы приемной бабушки. И если в угоду бабушке нужно капитулировать перед Россией - Герус это сделает.
С ноября 2015 года, мы не импортировали электроэнергию из России. Справлялись, и дальше бы справлялись, если бы не одно «но».
И «но» это называется ферросплавные заводы Коломойского и компания «United Energy», которая связана с ним же.
С 1 октября «United Energy» покупает электроэнергию на России у «Интер РАО ЭАС», председателем совета директоров которой является Игорь Сечин - человек из санкционного списка США за аннексию Крыма - враг Украины.
Такая вот «торговля на крови» с отягчающими.
Рашка всегда пыталась плотно держать своих соседей и всю Европу в энергетическом капкане. Энергоносители - политическое оружие запоребриков.
Мне сложно даже сказать, сколько раз Россия в самый неподходящий момент угрожала прекратить поставки газа, угля и электроэнергии. Предпоследний случай произошел этим летом, когда были остановлена отгрузка угля для Луганской ТЭС, в результате чего прифронтовая область оказалась на грани отключения от электричества.
А последний (на данный момент) - 1 октября, когда эрэфия заблокировала транзит угля через Белорусь. И это ложится в схему импорта электроэнергии - зачем же уголь для украинских электростанций, если благодаря «сладкой парочке» Герус-Коломойский страна закупает электроэнергию в России…
Я помню, что энергошантаж для России - привычное дело, вы помните, а вот Герус нет и лоббирует импорт электроэнергии из РФ, садит нас на российскую энергетическую иглу, что закрывает возможности политического и энергетического интегрирования с Европой. И открывает для интеграции с Россией.
А кроме того, зима близко. И совсем не исключено, что, сделав нас зависимыми от своей электроэнергии, РФ уже этой зимой не отключит ее. Потом, конечно, включит, в обмен на федерализацию, отказ от Крыма и несколько тысяч девственниц.
Отныне мы 20% электроэнергии в угоду Коломойскому будем импортировать из РФ и Белоруси. Украинские ТЭЦ , в т.ч. и государственной «Центрэнерго», остановятся.
Угольная отрасль загнется, «Энергоатому» придется уменьшить производство.
Наши шахтеры и энергетики останутся без работы, но зато Герус, Коломойский, Сечин, а также бюджет РФ будут в выигрыше.
Энергетическая капитуляция выглядит так.
Формула Штайнмахера приближает к капитуляции военной. Сколько осталось до капитуляции полной, как думаете?
Олександр Дедюхін
Вывел ли кремль войска с Грузии?
Вывел ли кремль войска с Молдовы?
Получили ли законные власти Грузии и Молдовы контроль над своей территорией? Действуют ли там законы Грузии и Молдовы?
Разведение войск в Золотом уже было в 2016 году, пока в июне 2018 ЗСУ не вернули его под свой контроль.
За это время с 2016 по 2018 год там погибло и ранено 43 бойца и 18 местных жителей.
Там будут голосовать люди с паспортами УКРАИНЫ. Наши граждане - граждане Украины.
Никто без паспорта Украины голосовать там не будет.
https://twitter.com/i/status/1179489550642626560
После взятия границы под контроль они станут белыми и пушистыми?
Или за них будут голосовать винничане?
Никто, не имея паспорт Украины, голосовать не будет - его просто не будет в списках граждан Украины, который формируется в Киеве.