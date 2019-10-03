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 Політика України
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Все про:податкова (230) Верланов Сергій (11)

 Верланов готує підвищення для скандального львівського податківця, - журналіст

Керівні посади в оновленій Податковій можуть отримати люди, які "всі попередні роки доїли бізнес і кришували схеми".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму пості на фейсбуці пише журналіст Євген Плінський.

За його інформацією, глава Податкової Сергій Верланов готує призначення скандального заступника ГУ ДФС Львівської області Ореста Вітика на посаду заступника начальника ГУ ДФС Київської області.

Вітик багато років, працюючи в ГУ ДФС Львівської області, займався прикриттям незаконної роботи Львівської тютюнової фабрики, - стверджує журналіст.

"Львівська табачка - один з головних гравців країни з виробництва і збуту нелегальних сигарет, поставок їх контрабандистам і ухилення від сплати податків. Без прикриття в ДФС це працювати не може. Так ось, відсутність уваги Львівської ДФС до цієї фабрики всі ці роки - успішний кейс Ореста Вітика в межах багаторічної роботи на її власника ЛТФ Григорія Козловського", - пише Плінський.

За його даними, з 2016 року Вітик також контролював конвертаційні центри Львівської області.

"Зі стартом реформи Податкової, куратори Вітика, а це, крім Григорія Козловського, львівський обнальщик Василь Костюк, вирішили просунути свого податківця вище. Задумка зрозуміла, підняти свого "рішалу" на новий рівень, легалізувати його в оновленій Податковій і зберегти свої теми. А може, зачепити і нові, Київська область же потужніша за Львівську буде", - говориться в пості.

Нагадаємо, за даними Держказначейства, за 7 місяців 2019 року план з акцизного податку (з товарів, вироблених в Україні) виконаний на 76,8%, а безпосередньо щодо тютюнового акцизу ще менше - лише на 66%. При цьому замовлення підприємствами акцизних марок для виробництва тютюнових виробів різко впало - на 39%.

У Мінфіні стверджують: ключова причина різкого падіння доходів держбюджету від тютюнового акцизу – "виготовлення і продаж контрафактної продукції та продукції невідомого походження". За даними "Кантар Україна", яка на регулярній основі здійснює моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами: в 2019 році частка нелегального сектору тютюнових виробів перевищила 6,5% і продовжила зростати. У грошовому обчисленні нелегальна частка ринку становить близько 4,6 млрд гривень втрат для держбюджету щорічно.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151883
 
 
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У нас президент скандальный? Скандальный! Вот и этот человек скандальный. И его нужно повысить Верланов готовит повышение для скандального львовского налоговика, - журналист - Цензор.НЕТ 527
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Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн).
"Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост. Верланов готовит повышение для скандального львовского налоговика, - журналист - Цензор.НЕТ 7241
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ну вот, одним можно налоги оптимизировать, а точнее не платить, а другим нельзя, главное заносить крыше в налоговую и если бы это только на львосвской фабрике так
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і Україні бабло завжди перемагає добро, просто нова братва перейняла старі схеми.
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на жаль ***** був правий, у цьому недоразумєніі нічого і ніколи не зміниться. крім території
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