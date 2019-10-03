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 Політика України
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Все про:тероризм (2142) Козак (7) 112_Україна (44)

 Мені повідомили про підозру в тероризмі, - власник NewsOne і "112 Україна" Козак. ВIДЕО

Власник NewsOne і "112 Україна", нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак заявив, що йому повідомили про підозру в тероризмі та легалізації коштів.

Про це він заявив в ефірі каналу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені повідомили, що мене сьогодні допитували за трьома статтями. Одна стаття - тероризм, друга - фінансування тероризму, а третя стаття - легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Це для мене сьогодні було новиною. Питали про телеміст, різні питання ставили. Відповідали, все нормально. Хочу сказати, що влада не зупиняється", - сказав Козак.

Нардеп заявив, що партія "Слуга народу" разом із президентом працює проти опозиції, проти телеканалів, проти партії ОПЗЖ.

"Учора продовжили повноваження нелегітимної ради з питань національного телебачення і радіомовлення. Це було занадто швидко зроблено, бо ці рішення були незаконними, але вчора це продовжили. Думаю, що громадськість розбереться", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "112.Україна" просить Окружний адмінсуд Києва скасувати рішення Нацради з ТРМ про анулювання ліцензії на мовлення

Нагадаємо, вчора 266 народних депутатів підтримали в цілому законопроєкт №2036 про вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомлялося, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення не продовжувати термін дії цифрових ліцензій п'яти телекомпаній, які мовлять з логотипом "112.Україна". Регулятор стверджує, що ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ" (усі - Київ) не дотримуються умови ліцензії в частині програмної концепції мовлення і змінили формат мовлення з розважально-інформаційного на інформаційний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151881
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и отлично, шалава прокацапская.
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Эти сепарские помойки
- нужно было еще 5 лет назад позакрывать...
А сепарня которая вкладывает в них деньги Хуйла
- должна давно сидеть на нарах!
(или под нарами)))
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Пока факты говорят об ином. Их не обижала подружка Лолита Мальдивская.
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Вот и отлично, шалава прокацапская.
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тикай на московию дурашка . будиш по передаче пропагандистки скабеевой и ее мужа скабеева обсирать украинцев с тебе подобными.
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Эти сепарские помойки
- нужно было еще 5 лет назад позакрывать...
А сепарня которая вкладывает в них деньги *****
- должна давно сидеть на нарах!
(или под нарами)))
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Хроники одного презЕдента...
03.10.2019 г.

По неподтвержденным пока данным из одного источника по поводу разговора Путина и Зеленского.
Собственно разговора не состоялось Путин просто завил что до закрепления в Конституции Украины. "особого статуса Донбасса". он собственно ни о чем говорить с Зеленским не будет.
Зеленский подтвердил наличие планов по выплате "компенсаций за ущерб" представителям ОРДЛО в рамках действия т.н. "переходного правосудия".

В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский. Другие подробности неизвестны.

Зеленский обсуждал с Аваковым отставку Богдана.
Акция протеста против подписания т.н. "Формулы Штайенмаера" перешла в организационную фазу. Создана организационная структура для координации действий.Всего по стране проведено акции в 7 городах. Общее количество участников около 24 тысяч (данные полиции).
Около 6 тысяч человек (данные полиции) вышедшие на акцию протеста под ОПУ, тоже хотели бы прояснить вопрос об этих документах, но к ним Зеленский не вышел, спрятавшись в центре подготовки Нацгвардии.

"Ничего не прояснилось" - такова реакция лидеров фракция в Верховной раде после встречи с Зеленским по поводу уточнения содержания подписанного в Минске документов.

Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.

Зеленский срочно формирует структуры для отработки мероприятий по т.н. "реинтеграции Донбасса", фактически подтверждая наш тезис о смене его финансовых приоритетов именно на этот вопрос.

Среда для Трампа была тяжелой. Разъяренный, взволнованный и злой, он в Палате Представителей Конгресса США напоминал загнанного в западню аллигатора. "Чрезмерно агрессивно, чрезмерно импульсивно" - такова реакция тех кто за этим наблюдал. Это мало на что повлияло и Палата представителей приняла решение про расширенное рассмотрение вопроса об Украине с привлечением большого количества свидетеей.

Cенатор Берни Сандерс, один из претендентов на выдвижение на пост президента от демократической партии был госпитализирован в связи серьезными проблемами с сердцем. Такая ситуация делает выдвижение Байдена фактически неотвратимым.
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Зеленский подтвердил наличие планов по выплате "компенсаций за ущерб" представителям ОРДЛО в рамках действия т.н. "переходного правосудия".



интересно, зебилы обрадуются новому налогу?)) Эдак в 5-7% на "компенсацию агрессии Украины вольному народу Дамбаса".. С каждой их покупки, зарплаты и т.п.
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Где-то на полке в кабинете Рябошапки горько заплакала страница УК со 111-й статьёй...
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п.с. В министерстве юстиции Украины разрабатывается законопроект под рабочим названием" Про внесення до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексу України змін та доповнень поняття і принципів застосування процедури амністії"
За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.
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Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск телеканала 112 Украина, который просил отменить решение Нацсовета по теле и радиовещанию о лишении его лицензий. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба суда.
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Это карманный суд Бени. Закрывает конкурентов.
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Госбюро расследований расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин, опубликованном в четверг, 3 октября.
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А куда Трубе деваться, если Беня приказал ? Портнов сочиняет дела, Труба берёт под козырёк. Правда, очкуют наехать на Пороха в натуре. Без голов остаться могут, и они это знают.
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Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований. Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает Интерфакс-Украина.
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Беда-беда. А чего они, собственно, узнать-то хотели ? Пусть Гетьману (хоть и на пенсии) челобитную в письменном виде подают. Охамели они совсем; берега потеряли.
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Леня! Там брат твой, Sulima Ivan прозрел. Досрочных выборов требует. Смотри, не опоздай с прозрением !
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Этого мало.
Надо закрыть Г+Г.
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На Г+Г в отличие от мертвечуковых где рожа мертвечука и габиновича не вылазят с экрана, то на г+г бениной нет.
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Так у зембильни спроси, чег у меня спрашиваешь? Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак - Цензор.НЕТ 851
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Я не боюсь правды.
Я идиотов побаиваюсь Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак - Цензор.НЕТ 3000
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Прям стихами заговорил... Это настораживает... Мені повідомили про підозру в тероризмі, - власник NewsOne і "112 Україна" Козак - Цензор.НЕТ 507
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Так я же с этим не спорю. Подскажи мертвечуку пусть на 112 Сватов прокрутит то сразу подружатся с властью Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак - Цензор.НЕТ 9827
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Наконец-то. Давно пора. И журнашлюхам с заклеенными анусами тоже.
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Пока факты говорят об ином. Их не обижала подружка Лолита Мальдивская.
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Так воно і є на всі 100 відсотків. А що власне обурює цю кремлівську хвойду?
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Зверніть увагу на класику ситуації: ЗЕлена жаба ґвалтує ватяну гадючину.
В принципі, непогано... Мне сообщили о подозрении в терроризме, - собственник "NewsOne" и "112 Украина" Козак - Цензор.НЕТ 7498
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Це лише боротьба двох гнид за лохторат . Бо за великим рахунком поміж ними немає жодної різниці 😕
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Шо зничить нелегітимна, якщо ВР родовжила їх повноваження?! Меле мертвечукове падло бо знай що...
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Неужели свершится и медведчуковские помойки будут уничтожены...хотелось,что бы и сами фигуранты.
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Нет, фигуранты должны жить. Им ещё показания давать: как валили Пороха за московские деньги.
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Та чого він так переживає, нехай дає правдиві свідчення, і розраховує на скору амністію, або на обмін. Немає за що хвилюватися
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а шо поделаешь. другой управы нет, вот и шьют кому попало
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так они несколько лет занимались самообстрелом!
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после тысячь убитых и замучанных украинцев на русско украинской войне 2014-2019 . это существо спокойно живет в Украине и продолжает лить помои с экранов телевизора?? как это ввообще возможно.А после ЗЕ возмущается или не понимает, почему люди не довольны и выступают против капитуляции .
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НАдА Шо б мертвечуковый канал начал Сватов крутить, тогда отцепятся
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Нехай піднімуть стару справу стосовно Козака за часів Медведчука податківця..........
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Бгг. Даже на кацапии такого нет. Зеленский оказывается огого.
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"Сегодня мне сообщили, что меня сегодня допрашивали по трем статьям.Источник:

Шедеврально!!!!!!!
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то є добре ! це треба було зробити вже давно і вирок винести вам, кремлівським шльондрам
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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ой зрадонька, аж сльози течуть. Ну нарешті за ведмедчуківців візьмуться.
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Путч порохоботів:
#Free Poroshenko
#Free Medvedchuk
#Free Kozak
#Free NewsOne
#Free 112 Украина
Нєт! - мотівірованим політічєским рєпрєсіям! Мені повідомили про підозру в тероризмі, - власник NewsOne і "112 Україна" Козак - Цензор.НЕТ 2338
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Странно а при пєте, говорили: нормальные каналы, ничего не нарушают.
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Так почитайте Конституцию, в Украине презумпция невиновности, т.е. если у Вас нет справки что Вы не террорист это вовсе не значит что Вы террорист. Иными словами, если за 5 лет президентства порошенка, притензий со стороны власти к ним не было и они работали, значит по мнению той власти они ничего не нарушали.
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Отличная новость - это привет ******** медведчуку.
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Чому в нього рот не заклеєний чорною стрічкою?
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В смысле о подозрении, ты и есть террорист, информационный террорист
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"Мне сообщили о подозрении в терроризме..."

А ты чего хотел, чтоб орденом наградили? Так за этим к путлеру.
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Хорошо ФСБ агента готовили. Даже украинскому языку обучили. Печально, что отпустят по "Закону о непротивлении зла насилию от Моники Зеленской"
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новость вроде бы хорошая, но есть одно большое "Но!"..
это медийная операция, для отвлечения общественного внимания от событий связанных с "формулой Штанмаера".. это делается для того, что бы радикалы и патриотическая общественность получили "косточку" в виде каналов Медведчука..
но само уголовное дело рассыпится через пол года в суде..
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Вопросом на вопрос: А почему Шуфрич не там?
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Мне сообщили о подозрении в терроризме...

Все вірно, стаття вірна. Ще й за антидержавну діяльність і фінансування сепаратизму потрібне звинувачення.
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...."власть не останавливается".......вякнула мертветчуковская шестерка.Так если власть остановится и не пересадит вас,мы будем ее подталкивать всеми возможными способами........ШОБ ВАС ЛИКВИДИРОВАЛИ как вражеских провокаторов.
Что оЧЧ обидно,из приличного "112" сделали обрыганную,пропагандисткую клоаку.
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************** і рашистів треба судити за російськими законами, за статтею Сенцова: підготовка до теракту, створення терористичного угрупування. і на 20-25 років за колючку. Всі будуть задоволені, і рашисти теж: судять за справедливими законами любимої парашки.
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Скільки ж падалі проходить в ВРУ! Відвертих українофобів, ворогів держави. Ти не тільки терорист а і зрадник, шпигун який під час війни відвідав своїх кураторів з ФСБ в Кремлі (Медведєва), здав ворогу секретну інформацію та отримав нові інструкції. Та тебе за таке по законах військового часу мінімум розстріляти треба.
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Та только одна демонстрация морды мертвечука и окружающего его говна уже приравнивается к террористическому акту.
Это если они еще не открыли свой поганый рот.
А если открыли - то это уже хуже атомной войны.
Но ты, су.ка, не бойся. Зебил тебя не сдаст. Вы ж подельники!!!
Это все низкопробное шоу, из которого Моника никак не выберется в силу скудости ума.
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Подивіться на цю пику!!!
100% терорист!!!
Якщо мені не вірете
Запитайте в Мертвечука або його кума Фуйла
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Гиркину не сообщили что его вроде как может быть подозревают в терроризме, пореченкову не сообщили, руководству отстойников не сообщили, сотрудникам российской армии, которые расстреливали под илловайском. зачем? они же не террористы!
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Он чесный ...Он за життя. Дайте ему рабиновича в задницу и пусть идет на путина.
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Так эта... я никак в толк не возьму, чем это тело недовольное ??? Што не так ??? Мені повідомили про підозру в тероризмі, - власник NewsOne і "112 Україна" Козак - Цензор.НЕТ 6697
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