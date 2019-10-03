 Мені повідомили про підозру в тероризмі, - власник NewsOne і "112 Україна" Козак. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі каналу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені повідомили, що мене сьогодні допитували за трьома статтями. Одна стаття - тероризм, друга - фінансування тероризму, а третя стаття - легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Це для мене сьогодні було новиною. Питали про телеміст, різні питання ставили. Відповідали, все нормально. Хочу сказати, що влада не зупиняється", - сказав Козак.

Нардеп заявив, що партія "Слуга народу" разом із президентом працює проти опозиції, проти телеканалів, проти партії ОПЗЖ.

"Учора продовжили повноваження нелегітимної ради з питань національного телебачення і радіомовлення. Це було занадто швидко зроблено, бо ці рішення були незаконними, але вчора це продовжили. Думаю, що громадськість розбереться", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "112.Україна" просить Окружний адмінсуд Києва скасувати рішення Нацради з ТРМ про анулювання ліцензії на мовлення

Нагадаємо, вчора 266 народних депутатів підтримали в цілому законопроєкт №2036 про вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомлялося, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення не продовжувати термін дії цифрових ліцензій п'яти телекомпаній, які мовлять з логотипом "112.Україна". Регулятор стверджує, що ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ" (усі - Київ) не дотримуються умови ліцензії в частині програмної концепції мовлення і змінили формат мовлення з розважально-інформаційного на інформаційний.