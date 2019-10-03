 Мені повідомили про підозру в тероризмі, - власник NewsOne і "112 Україна" Козак. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі каналу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мені повідомили, що мене сьогодні допитували за трьома статтями. Одна стаття - тероризм, друга - фінансування тероризму, а третя стаття - легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Це для мене сьогодні було новиною. Питали про телеміст, різні питання ставили. Відповідали, все нормально. Хочу сказати, що влада не зупиняється", - сказав Козак.
Нардеп заявив, що партія "Слуга народу" разом із президентом працює проти опозиції, проти телеканалів, проти партії ОПЗЖ.
"Учора продовжили повноваження нелегітимної ради з питань національного телебачення і радіомовлення. Це було занадто швидко зроблено, бо ці рішення були незаконними, але вчора це продовжили. Думаю, що громадськість розбереться", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, вчора 266 народних депутатів підтримали в цілому законопроєкт №2036 про вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Як повідомлялося, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення не продовжувати термін дії цифрових ліцензій п'яти телекомпаній, які мовлять з логотипом "112.Україна". Регулятор стверджує, що ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ" (усі - Київ) не дотримуються умови ліцензії в частині програмної концепції мовлення і змінили формат мовлення з розважально-інформаційного на інформаційний.
- нужно было еще 5 лет назад позакрывать...
А сепарня которая вкладывает в них деньги *****
- должна давно сидеть на нарах!
(или под нарами)))
03.10.2019 г.
По неподтвержденным пока данным из одного источника по поводу разговора Путина и Зеленского.
Собственно разговора не состоялось Путин просто завил что до закрепления в Конституции Украины. "особого статуса Донбасса". он собственно ни о чем говорить с Зеленским не будет.
Зеленский подтвердил наличие планов по выплате "компенсаций за ущерб" представителям ОРДЛО в рамках действия т.н. "переходного правосудия".
В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский. Другие подробности неизвестны.
Зеленский обсуждал с Аваковым отставку Богдана.
Акция протеста против подписания т.н. "Формулы Штайенмаера" перешла в организационную фазу. Создана организационная структура для координации действий.Всего по стране проведено акции в 7 городах. Общее количество участников около 24 тысяч (данные полиции).
Около 6 тысяч человек (данные полиции) вышедшие на акцию протеста под ОПУ, тоже хотели бы прояснить вопрос об этих документах, но к ним Зеленский не вышел, спрятавшись в центре подготовки Нацгвардии.
"Ничего не прояснилось" - такова реакция лидеров фракция в Верховной раде после встречи с Зеленским по поводу уточнения содержания подписанного в Минске документов.
Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.
Зеленский срочно формирует структуры для отработки мероприятий по т.н. "реинтеграции Донбасса", фактически подтверждая наш тезис о смене его финансовых приоритетов именно на этот вопрос.
Среда для Трампа была тяжелой. Разъяренный, взволнованный и злой, он в Палате Представителей Конгресса США напоминал загнанного в западню аллигатора. "Чрезмерно агрессивно, чрезмерно импульсивно" - такова реакция тех кто за этим наблюдал. Это мало на что повлияло и Палата представителей приняла решение про расширенное рассмотрение вопроса об Украине с привлечением большого количества свидетеей.
Cенатор Берни Сандерс, один из претендентов на выдвижение на пост президента от демократической партии был госпитализирован в связи серьезными проблемами с сердцем. Такая ситуация делает выдвижение Байдена фактически неотвратимым.
интересно, зебилы обрадуются новому налогу?)) Эдак в 5-7% на "компенсацию агрессии Украины вольному народу Дамбаса".. С каждой их покупки, зарплаты и т.п.
За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.
Надо закрыть Г+Г.
Я идиотов побаиваюсь
В принципі, непогано...
Готується амністія бойовикам.
Шедеврально!!!!!!!
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
#Free Poroshenko
#Free Medvedchuk
#Free Kozak
#Free NewsOne
#Free 112 Украина
Нєт! - мотівірованим політічєским рєпрєсіям!
А ты чего хотел, чтоб орденом наградили? Так за этим к путлеру.
это медийная операция, для отвлечения общественного внимания от событий связанных с "формулой Штанмаера".. это делается для того, что бы радикалы и патриотическая общественность получили "косточку" в виде каналов Медведчука..
но само уголовное дело рассыпится через пол года в суде..
Все вірно, стаття вірна. Ще й за антидержавну діяльність і фінансування сепаратизму потрібне звинувачення.
Что оЧЧ обидно,из приличного "112" сделали обрыганную,пропагандисткую клоаку.
Это если они еще не открыли свой поганый рот.
А если открыли - то это уже хуже атомной войны.
Но ты, су.ка, не бойся. Зебил тебя не сдаст. Вы ж подельники!!!
Это все низкопробное шоу, из которого Моника никак не выберется в силу скудости ума.
100% терорист!!!
Якщо мені не вірете
Запитайте в Мертвечука або його кума Фуйла