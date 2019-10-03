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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2268) КПВВ (54)

 З 29 жовтня буде змінено порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, серед іншого і для осіб, які не досягли 16-річного віку

29 жовтня 2019 року відповідно до постанови Кабміну набуває чинності порядок перетину лінії розмежування на ТОТ у Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, в загальному порядку громадянам України для перетину лінії розмежування на ТОТ України необхідно мати з собою паспорт громадянина України або закордонний паспорт, або тимчасове посвідчення громадянина України та дозвіл фізичної особи.

"Щодо співвітчизників, які не досягли 16-річного віку, то їм під час перетину лінії розмежування необхідно мати із собою паспорт громадянина України, або закордонний паспорт, або тимчасове посвідчення громадянина України чи проїзний документ дитини. Водночас зазначимо, що міграційна служба України вже не видає проїзний документ дитини, але ті, хто отримав його раніше, можуть цим документом без остраху користуватися до закінчення терміну його дії", - сказано в повідомленні.

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Водночас наголошується, що виїхати з ТОТУ можуть і громадяни України, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України, але їм необхідно пред’явити свідоцтво про народження або будь-який інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Також можуть виїхати з ТОТУ і громадяни України, які народилися на ТОТ, а тому не отримали свідоцтво про народження українського зразку. Виїжджати з ТОТУ вони повинні із супроводжуючою особою та за її паспортним документом, а також документами, що підтверджують факт їхнього народження.

"Крім того, пропуск наших співвітчизників, які виїхали з ТОТУ для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, буде здійснюватися за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС.

До того ж нашим співвітчизникам варто врахувати, що пропуск на ТОТУ громадян України, які не досягли 16-річного віку здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків або інших документів, передбачених постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57.

Нотаріально-посвідчена згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається у разі коли дитина повертається на ТОТ у супроводі того з батьків, з яким здійснила виїзд", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Водночас, з метою забезпечення права громадян України на освіту надано можливість в’їзду на ТОТ та виїзду з неї громадян України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій українською владою території, без супроводу батьків (усиновлювачів) (одного з батьків), опікунів, піклувальників, інших законних представників, які проживають на ТОТ, – за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольній території України.

Для іноземців порядок перетину лінії розмежування фактично залишився без змін.

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"Держприкордонслужба звертається до усіх подорожуючих із проханням детально ознайомитись з умовами перетинання лінії розмежування та обов’язково оформляти для дітей паспорти України або закордонні паспорти, аби під час перетинання лінії розмежування не виникало проблемних питань.

Водночас просимо врахувати, що на ТОТ Луганської області серед місцевих жителів бойовики запускають фейки нібито українські прикордонники взагалі не будуть випускати дітей до 16 років за наявності свідоцтва про народження", - додали в прес-службі Держприкордонслужби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151880
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь сможем как раньше ходить к друг другу в гости, брататься с мышебратьями, они же как и мы устали от войны. Спасибо Владимиру Ссанычу Зеленскому!!! С 29 октября будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, в том числе и для не достигших 16-летнего возраста лиц - Цензор.НЕТ 5846
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Всем сепаратистам теперь можно будет пересекать линию разграничения прямо с оружием.
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даже без досмотра ,они неприкосновенны, они граждане "ДЫРЫ" и их "убивали", вот увидите,мы ещё будем им платить репарации, а наши герои будут в розыске их МГБ
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Теперь сможем как раньше ходить к друг другу в гости, брататься с мышебратьями, они же как и мы устали от войны. Спасибо Владимиру Ссанычу Зеленскому!!! С 29 октября будет изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, в том числе и для не достигших 16-летнего возраста лиц - Цензор.НЕТ 5846
 показати весь коментар
 
 
Всем сепаратистам теперь можно будет пересекать линию разграничения прямо с оружием.
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даже без досмотра ,они неприкосновенны, они граждане "ДЫРЫ" и их "убивали", вот увидите,мы ещё будем им платить репарации, а наши герои будут в розыске их МГБ
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Приезд куда-нить в село на черкащину следственно-оперативной группьі с постановлением суда г. Макеевкьі на проведение неотложньіх следственньіх действий и обьіска уже не фантастика. Мьі це зробили разом! Як в спорті, не переміг, значить програв
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Да нет,капитуляция - это ,зебилы,ваша заслуга.Ви зробили це разом.
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Он шо? Имплементировал? Зелепоц имеет все рычаги и мог всё переиграть. Вместо того жидовня подписала формулу капитуяции... не порох, заметь, а жидовня...да так, шо кацапы возрадовались. Странно, да? Порох подписывал, сруское говно шипело от возмущения... зебил подписал - у кацапов радость победы... а лугандонские ватажки и вовсе капитуляции требуют...капитуляции целой Украины перед огрызком территории... о как, мой юный друг... поэтому ковыряй в носу и вытирай козявки об экран...так он полезнее...
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Тоді це були просто слова для затягування часу і така тактика себе виправдала.А зараз маріонетка путлера зеля помчав галопом виконувати навіть те,чого в Мінську не прописували.
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На, якщо читати вмієш, перечитай і закрий хавальник.
З 29 жовтня буде змінено порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, серед іншого і для осіб, які не досягли 16-річного віку - Цензор.НЕТ 1178
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Ти маєш на увазі сепарів Дніпрі, Кривого рогу і т.д.?
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Так ВОТ скоро не будет в лугандонии, а вот мы станем ВОТ или уже стали! Спасибо шиксе Моника!!!
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Пожалуйста. Правда в начале хотелось написать фейгале Моника.
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А хіба паспорт з двоголовою куркою не підійде? Їх там багато
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а также с документами, подтверждающими факт их рождения. Источник: https://censor.net.ua/n3151880
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визнання лугандонських метрик - визнання лугандона
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Свідоцтва про смерть і про народження - єдині документи з диринли, що визнаються Україною з часу окупації. Норма запроваджена кілька років тому при мальдивському інкогніті.
Виходить, ***** визнала лугандон?
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Нет ни какой нормы...не бреши зебобик...Только по решению суда...
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Ніякої надії на закриття лугандонії все для тих сук лугандонсььких
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