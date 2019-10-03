 Слідство у справі про замах на Михайлика призупинили: із січня ГПУ не може оформити запит до Німеччини про передачу кулі, витягнутої під час операції. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив у коментарі Центру прав людини ZMINA, передає Цензор.НЕТ.

"Конверт мені підкинули у двір, а знайшла його сусідка. Слідчий весь цей час, скільки ми перед тим говорили по телефону, не повідомив, що підписав цю постанову", – розповів Михайлик.

Слідчий стверджує, що слідство призупинили через відсутність речового доказу. Без наявності видаленої, ще в січні 2019 року, з легень потерпілого кулі, яка досі у німецьких криміналістів, неможливе проведення всіх необхідних судових експертиз. За його словами, завершити судове розслідування без експертиз і винести остаточне законне рішення в цьому кримінальному провадженні неможливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваних у замаху на одеського активіста Михайлика відпустили з-під варти під домашній арешт. ФОТО

- Запити про надання міжнародної правової допомоги в міністерство юстиції Німеччини, в тому числі про передачу в Україну кулі, не виконані в повному обсязі, - йдеться в документі.

24 вересня закінчувався річний термін досудового розслідування у кримінальному провадженні у справі активіста. Було зрозуміло, що слідство могло не довести до кінця у відведені законом терміни. Тому слідство призупинили у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва.

- Зупинення слідства - це єдиний шанс викрутитися з ситуації про обмежений термін. Але я не впевнений, що Генпрокуратура зробила достатньо, щоб отримати цей речовий доказ (кулю. - Ред.) з Німеччини, - додав Михайлик.

Громадський діяч заявляв, що неодноразово заявляв, що ця куля може повністю розвалити версію слідства щодо підозрюваних, які сьогодні розглядаються як виконавці замаху.

"Ми з адвокатом дуже хочемо ознайомитися з матеріалами справи, але нам досі не дали можливості, щоб дізнатися, чи були відправлені відповідні запити в Німеччину задля отримання цієї кулі. Раніше в розмові з німецьким послом мені пояснювали, що це прерогатива виключно Генпрокуратури щодо оформлення та відправлення відповідного запиту в рамках міжнародної правової допомоги", –- запевнив одеський активіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активіст Михайлик заявив, що з нього зняли держохорону: Мене змушують просити про політичний притулок у ЄС





Нагадаємо, 22 вересня в Одесі стріляли в політичного активіста Олега Михайлика. Це сталося ввечері поблизу його будинку в центрі Одеси, коли чоловік повертався додому.

25 вересня стало відомо, що вже на другий день після нападу на активіста Олега Михайлика в Одесі затримали трьох підозрюваних. Всі троє - громадяни Грузії. Затриманим уже підготовлено підозри за ст. 115. Прокурор Одеської області Олег Жученко пообіцяв, що тепер прокуратура звертатиметься в суд щодо обрання запобіжного заходу і шукатиме замовників злочину.

Дивіться також: Хочемо поставити запитання Найєму, - на засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк прийшли співробітники "Муніципальної варти", активісти обурені. ВІДЕО+ФОТО

За словами секретаря комітету ВР із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко, затримані неодноразово їздили в Росію, зокрема нещодавно.Геращенко вважає, що метою нападу могло бути розхитування ситуації в Одесі проросійськими силами.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора всіх трьох підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика - Торніке Герасіна (Нагладзе), Лаші Герасіна та Манучара Варшанідзе.

Згодом суд відпустив під цілодобовий домашній арешт інваліда першої групи Торніке Герасіна (Нагладзе), який відсидів у СІЗО два місяці.

11 січня Нацполіція повідомила про проведення операції, а також зазначила, що підготувала всі документи, необхідні для збереження кулі як речового доказу. Їх направлено в Генпрокуратуру 10 січня, а зараз вони - у розпорядженні компетентних органів влади Німеччини.