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 Економіка
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Все про:ВР (5837) концесія (18)

 Нардепи ухвалили закон про концесію

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1046 про концесію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Документ підтримали 257 депутатів.

Цей закон врегулює умови передачі державного і комунального майна концесіонеру в цілях виконання умов концесійного договору. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України та дозволить залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.

"Механізм концесії дозволяє державі покласти на приватний сектор інвестиційні, соціальні, екологічні та інші зобов’язання на весь період концесії, при цьому зберігаючи у державній власності, як існуюче так і новозбудоване майно. Більше того, державний бюджет отримуватиме частку доходів від діяльності приватного інвестора у вигляді концесійних платежів", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Умови концесії раніше регулювалися чотирма різними законами, які суперечать один одному. За словами депутатки Верховної Ради Роксолани Підласий, в Україні вже діє близько 150 договорів про концесію, але вони не стали успішними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий законопроєкт "Про концесію" написано "під когось", - нардеп Волинець

У країнах Євросоюзу, навпаки, механізм державно-приватного партнерства, в тому числі концесії, дозволив реалізувати понад 1800 проєктів на суму 365 млрд євро. "У 2013-2017 роках Туреччина залучила понад 88 млрд євро на різні проєкти - від будівництва нових аеропортів до закладів охорони здоров'я", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151875
 
 
 Топ коментарі
 
Землю продать, госсобственность продать, остальное в концессию, и можно отдохнуть на комфортных пляжах Красного моря, со смартфоном, в котором вместилось все остальное государство.
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а не кацапський ти часом соловейчик, вова?
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Чому "Україну" ви написали з маленької літери?
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Незабаром на кічу)
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Пороxoxydoba думкою багатіє)
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Выкрестам репатриация запрещена. Вова останется с вами.
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«Ваучера может хватить на приобретение двух или даже трех, а если повезет, то и большего количества автомобилей "Волга"». Анатолий Чубайс на пресс-конференции «Народная Приватизация». Москва. РФ. 21 августа 1992 г. Нардепи ухвалили закон про концесію - Цензор.НЕТ 5741
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Ну теперь то эпоха бедности закончится..? Или опять есЧо нет..?
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Данный закон урегулирует условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность Источник: https://censor.net.ua
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Землю продать, госсобственность продать, остальное в концессию, и можно отдохнуть на комфортных пляжах Красного моря, со смартфоном, в котором вместилось все остальное государство.
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уже продавать давно нечего, но ивреи не были бы ивреями,
если бы не придумывали все новые и новые схемы.
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Ти з переляку на свого зєБоха задню лапу підняв? Нардепи ухвалили закон про концесію - Цензор.НЕТ 6007
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пнх недоумок, у мене зроду не було авторитетів,
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Не жванди, я твою пику в косоворотці вже давно спостерігаю.
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А МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕОД КОНЦЕССИИ НЕ ОГРАНИЧЕН !?) ТОГДА НАРОД УКРАИНЫ БЕРЕТ УКРАИНУ В СВОИ РУКИ НАВСЕГДА !)
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