EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Бюджет-2020 Силовики Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  3940  108
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1066) космос (150) Марс (8) Росія (20080) санкції (2392) паливо (225)

 Велика Британія зняла частину санкцій з Росії: дозволили поставки в РФ ракетного палива для марсіанської місії ExoMars 2020

Поправкою до санкційного закону британці дозволили поставки в РФ певного типу ракетного палива для марсіанської місії ExoMars 2020.

Заради того, щоб спільна програма Європейського космічного агентства і Роскосмосу з дослідженню Марса ExoMars йшла так, як заплановано, місяць тому Британія частково пом'якшила санкції проти країни-окупанта РФ. Про це йдеться в документі на сайті уряду Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Британська влада внесла поправку до закону про експортний контроль: завдяки їй тепер можна поставити в Росію паливо для "деяких космічних апаратів". Ці поставки будуть строго проконтрольовані, уточнюється в документі.

Читайте також: Прогрес за формулою Штайнмаєра є, але знімати з Росії санкції рано, - Меркель

Там не вказано, на який період розраховане виключення з санкцій, який обсяг палива можна поставити, і деякі інші моменти. Мабуть, це регулюється стороннім документом.

Санкції проти РФ, які прийняті в Британії, забороняють поставляти туди гідразин, несиметричний диметилгідразин і метилгідразин для потреб ракетно-космічної галузі. Порушнику загрожує кримінальне переслідування.

Саме в цю статтю було внесено правки, які дозволяють ввозити в РФ "певні речовини для використання в певних пускових установках, для запуску або заправки певних супутників або для проведення певних випробувань і польотів за місією ExoMars 2020".

ExoMars 2020 року - автоматична міжпланетна станція, частина проєкту ExoMars. Складається з європейського перелітного блоку, посадкового модуля (російська посадкова платформа плюс європейський марсохід) і перехідника між ними. Мета проєкту - пошук можливих слідів минулого або теперішнього життя на Марсі, а також різні дослідження на поверхні і в надрах. Ровер розрахований на земні півроку роботи. Маса посадкової платформ - 827,9 кг, ровера - до 295 кг.

Читайте: "Це важливий крок", - американські сенатори закликали Держдеп і Мінфін ввести нові санкції проти Росії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151872
 
 
 Топ коментарі
 
спасибо монике зеленски: британцы оценили идиотизм клоуна и решили дружить с рашкой
 показати весь коментар
 
слава Моніці Зєлєнскі Великобритания сняла часть санкции с России: разрешили поставки в РФ ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020 - Цензор.НЕТ 1437 Давно в України не було такого "високого" міжнародного рейтингу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Дмитро Донцов

Кожна нація має свій власний закон, свою власну правду й повинна лише
їм коритися.

"Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Перед кожною нацією є
дилема: або перемогти, або загинути".
 показати весь коментар
 
Это и есть настоящие ценности Европы. Не нравится?
 показати весь коментар
 
 
Ну на самом деле все не так плохо. Украина тоже по мере сил участвует в жизни Европы.

Велика Британія зняла частину санкцій з Росії: дозволили поставки в РФ ракетного палива для марсіанської місії ExoMars 2020 - Цензор.НЕТ 3414
 показати весь коментар
 
Ось так потроху і всі санкції знімуть "гаранти будапешські".. Лише тотальне знищення російських окупантів може звільнити окуповані території...
 показати весь коментар
 
 
Приплыли!
Теперь роССия официально не причём. Европа давно этого ждала. Теперь начнётся парад снятия санкции.
Ви зробили це разом! Вас попереджали,що саме так і буде.
 показати весь коментар
 
 
ВОР, ВОРА ВИДИТ С ДАЛЕКА !) ВЕРНИТЕ ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА !!!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору