 Найманці РФ маскують "Гради", "Гвоздики" і гаубиці на передових позиціях на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в повідомленні ГУР.

Згідно з даними української розвідки, командування російських окупаційних військ вживає заходів для подальшого приховування порушень Мінських домовленостей у частині, що стосується відведення важкої техніки від лінії зіткнення.

"З 1 жовтня ц.р. розпочато роботи з маскування відповідно до умов осінньо-зимового періоду артилерійського озброєння, розташованого у районах передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Це 122-мм реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубиці "Д-30".

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Водночас противник активізував підготовку бойових розрахунків артилерійських підрозділів шляхом підвищення інтенсивності проведення тренувань з управління вогнем, у т.ч. у складі розвідувально-вогневих контурів із залученням розрахунків безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.