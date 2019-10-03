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 Події
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 Найманці РФ маскують "Гради", "Гвоздики" і гаубиці на передових позиціях на Донбасі, - розвідка

Російські найманці активізували підготовку бойових розрахунків артилерійських підрозділів шляхом підвищення інтенсивності проведення тренувань з управління вогнем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в повідомленні ГУР.

Згідно з даними української розвідки, командування російських окупаційних військ вживає заходів для подальшого приховування порушень Мінських домовленостей у частині, що стосується відведення важкої техніки від лінії зіткнення.

"З 1 жовтня ц.р. розпочато роботи з маскування відповідно до умов осінньо-зимового періоду артилерійського озброєння, розташованого у районах передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Це 122-мм реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубиці "Д-30".

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Водночас противник активізував підготовку бойових розрахунків артилерійських підрозділів шляхом підвищення інтенсивності проведення тренувань з управління вогнем, у т.ч. у складі розвідувально-вогневих контурів із залученням розрахунків безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151871
 
 
 Топ коментарі
 
т.е они совсем не ждут нашей (почти договоренной) капитуляции...они готовятся к войне?
это наше "его всемирновеличие" отводит и глаза и войска ...
(интересно...перед отводом...наших разоружат?) - это даже не сарказм...это ожог на душе
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готовятся к наступлению после выборов, теперь все будет ОРДЛО
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да, да, по формуле Шухер-Мухера от ЗЕБЕньки Наемники РФ повысили интенсивность проведения тренировок по управлению огнем, - разведка - Цензор.НЕТ 3892
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жителям пампасяо приготовится- возможны прилёты от "Хунты"
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да, да, по формуле Шухер-Мухера от ЗЕБЕньки Наемники РФ повысили интенсивность проведения тренировок по управлению огнем, - разведка - Цензор.НЕТ 3892
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Готуються до розведення військ. Вчаться стріляти в спину відступаючим.
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Та не, к выборам уже готовятся, так как они по списку штангенциркуля первыми стоят...)
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т.е они совсем не ждут нашей (почти договоренной) капитуляции...они готовятся к войне?
это наше "его всемирновеличие" отводит и глаза и войска ...
(интересно...перед отводом...наших разоружат?) - это даже не сарказм...это ожог на душе
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Вони готуються наступати. Плани у них для початку на дев'ять областей.
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готовятся к наступлению после выборов, теперь все будет ОРДЛО
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одним словом - негодяи, нет бы поставить обучение на платную основу
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им что, до сих пор не сообщили о перемирии?!!
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Ох зеля, ох зеля........ Боюся, що ти можеш не втигнути евакуюватися..........
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Не в том ряду..
Неразвиты кацапы,словно лом,
Хором на Европу дико лают!?
А,ведь,вся беда москалська в том,
Что русскими себя,скоты, считают!?

Голь Московии только подлой может быть,
И басню они придумают любую...
Лишь бы угро-финские корни скрыть
И кровь ордынскую, дурную!!!!

Россия,это палачей отряд-
Из Московии заросшей пылом.
Она лезет в наш славянский, калачный ряд,
Со своим свиным,кацапским рылом...

Не путайте Россию и нашу Украину- Русь,
Это разные Миры,вера и народы!
Я, в москалей,соседом быть стыжусь,
Они кацапы-палачи свободы!
Ав-р я.﻿
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чепушилины открыто говорят про капитуляцию украины и присоединение к парашке, а зеля им мосты строит и выборы с особым статусом.
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а вы только их и слушаете? послушайте лучше армянское радио...
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