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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (507) США (5557) Богдан Андрій (179) Джуліані (42) Єрмак Андрій (25)

 З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані

Персональний адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані повідомив, що в Держдепартаменті США його застерегли від спілкування з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Про це він розповів виданню BuzzFeed News, передає Цензор.НЕТ.

"Коли в Держдепі мене запитали, чи можна дати мій номер Єрмаку, вони додали:" [Єрмак] - реальний юрист, на відміну від "рішали" Богдана". Він просто антипод Єрмака. Єрмак чесний; Богдан ні", - сказав Джуліані.

На питання, хто саме застерігав його від зустрічі з Богданом, Джуліані відповів: "Волкер застерігав".

Джуліані запевняє, що на зустрічі з Єрмаком передав "стурбованість" адміністрації США тим, що Богдан займає таку посаду при президентові України і може "негативно" впливати на того.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це брехня, і ви їй підігруєте! - Трамп нагрубив журналістові після запитання про розмову із Зеленським

"Я сказав (Єрмаку. - Ред.):"Ви знаєте, поруч з вами людина, яка не принесе добра ні вам, ні вашій країні", - сказав Джуліані.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151869
 
   
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Ну чисто Дуче Бенито на митинге чернорубашечников!

З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані - Цензор.НЕТ 2446
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Не ганьбіть Муссоліні порівнянням з цим нікчемою. Муссоліні був видатною людиною і створив більш-менш пристойну державу .
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А Джулиани честный??? З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані - Цензор.НЕТ 1209 З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані - Цензор.НЕТ 1209 З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані - Цензор.НЕТ 1209 Хоть бы помалкивал уже!
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Мы говорим Богдан - подразумеваем Коломойский
Видим лицо Зеленского - подразумеваем Коломойский
Коломойский - реальный президент Украины
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Руди и сам теперь трамповский решала - предыдущего посадили...
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Я бы на месте Джулиани просто молчал)
Его маразм крепок как окаменелые яйца динозавра)
Богдана поздравляю с популярностью, это уже уровень планетарного масштаба.
Демон планетарного масштаба))) Ахахаха! З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані - Цензор.НЕТ 8022
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жулиани больше по нраву вышибала клячков ?
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