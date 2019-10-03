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 Політика України, Київські новини
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Все про:ВР (5837) Київ (6546) Осадчук Андрій (4)

 Законопроєкт про столицю повністю суперечить Конституції, - нардеп від "Голосу" Осадчук

Народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук вважає, що законопроєкт про столицю, проголосований сьогодні в першому читанні, повністю суперечить Конституції України.

Про це Осадчук заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є дуже велика кількість деталей у цьому законопроєкті, які виходять за межі українського законодавства про місцеве самоврядування, державні адміністрації та Конституцію України. Починаючи від введення особливої ​​форми місцевого самоврядування в Києві, вони пропонують магістраль, пропонують надати специфічні форми державній адміністрації, наприклад, в частині нагляду, що є прокурорською функцією тощо. Тобто в сукупності цей законопроєкт просто повністю суперечить Конституції. І це не тільки мої слова. Головне наукове експертне управління Верховної Ради, де працюють дуже розумні і грамотні люди, які багато років тільки цим і займаються, чорним по білому про це написали у своєму висновку. У ньому на 21 сторінці йдеться про те, що цей законопроєкт потрібно відкликати і повністю переробити. І ми повністю згодні з позицією НЕУ", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічого з того, що суперечить Конституції, там немає, - Ткаченко щодо законопроєкту про столицю

Осадчук сподівається, що зможе донести до фракції "Слуга народу" недоліки законопроєкту.

"Я думаю, що ми зможемо донести це до фракції "Слуга народу", тому що ми розуміємо, що відбувається боротьба за владу в Києві, це нормально, ми теж підтримуємо дострокові вибори. Але фракція "Слуга народу" має зрозуміти, що якщо раптом таке трапиться і цей законопроєкт з якимись певними поправками буде ухвалений в цілому, вони цим копають собі могилу. Ним не можна буде користуватися. Він створює нескінченну кількість конфліктів, які будуть абсолютно у всіх прошарках міського господарства", - зазначив народний депутат.

Він розповів про небезпеки, які створює цей законопроєкт: "Наприклад, вони абсолютно щиро вірять, що районні ради Києва мають право приймати детальні плани територій. Це абсолютний абсурд. Це одне і теж, що ми зараз дозволимо багатоквартирному будинку кожному самостійно перепланувати свою квартиру разом з несучими конструкціями і змінювати мережі в будинку. Ми знаємо, що після цього такі будинки довго не стоять".

Читайте: Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА

Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю. Законопроєкт поділяє функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.

"Загальний склад (кількість депутатів) Київської міської ради становить 80 депутатів. Загальний склад (кількість депутатів) районної в місті Києві ради становить 20 депутатів", - йдеться в тексті законопроєкту.

Згідно з чинним законодавством, в Київради - 120 депутатів, а райрад в столиці не існує.

Автори законопроєкту також пропонують внести новий розділ в закон "Про місцеві вибори" - "Проведення місцевих виборів в місті Києві". Їм пропонується, що вибори депутатів Київської міськради проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатних виборчих округах. Вибори проходять за відкритими виборчими списками міських організацій політичних партій.

Вибори київського міського голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. За такою ж системою проводяться і вибори депутатів районних рад в Києві. Територія Києва ділиться на 10 багатомандатних округів.

Переможцем виборів київського міського голови визнається кандидат, який набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців, які взяли участь в голосуванні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151867
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленая банда берет столицу под контроль, киевляне проходят по салону
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А презедент клоун, который играет членом на рояле и сравнивает Украину с порноактриссой протеворечит здравому смыслу. И что? Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 9916
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Бенин профессиональный фейкометчик Ткаченко опять наврал?
Не может быть! Очечками так честно поблескивал.
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Зеленая банда берет столицу под контроль, киевляне проходят по салону
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А презедент клоун, который играет членом на рояле и сравнивает Украину с порноактриссой протеворечит здравому смыслу. И что? Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 9916
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он не играл... он - имитировал. там вообще рояль был без клавиш - застелен ВАТОЙ ... Вот шмаркля и играла куем - по вате
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Но крышка, то была настоящая у рояля, и вот если бы она упала то зеля щас был бы тенором Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 6231
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Да у нас вся страна противоречит Конституции! А вы там на?уя???
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Бенин профессиональный фейкометчик Ткаченко опять наврал?
Не может быть! Очечками так честно поблескивал.
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пересічному українцю, абсолютно пох закон про столицю. його цікавить положення справ у його селі, місті, сім'ї. по факту всі ці закони надають великі преференції жителям куєва проти жителів інших населених пунктів.
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Ну а чего ты сидишь на печи в своем "сели"? Голосовал за вафлершу, а она вместо того, что бы принимать законы для экономики, упрощать работу бизнесу, привлекать инвестиции, меняет ЦВК и лезет в Киев. На Майдан иди.
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там таких як ти придурків предостаточно, а з мене лосить майдаунов. на двохє був. досить
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Тогда сиди и не кукарекай про "пересічного українця". Пересечные 73% это дегенераты как и ты, на которых нормальным людям не стоит обращать внимания.
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А что у нас не протеворечит?
В конституции вообще написано, что власть и ресурсы страны принадлежат народу, а не олигархам
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ух ты...а если сделать им (ткаченку от зелебень и осадчуку от голосень) очную ставку...
ну чтоб понять кто брешет а кто неровно дышит ))))
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ма-ме-мі-мо-му...
да-де-ді-до-ду...
вибачте, голос тренував
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Зато этот законопроект не противоречит желанию зелебанов перевести все денежные потоки на себя и пилить.
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А ВОТ, САШКА ТКАЧЕНКО, СОРАТНИК ЭТИХ ДВУХ ГОВОРИТ ШО ФСЁ ТАКИ ГУД.
Александр Ткаченко Йозеф Геббельс Димитрий КиселёвЗаконопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 9966 Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 5034 Законопроект о столице полностью противоречит Конституции, - нардеп от "Голоса" Осадчук - Цензор.НЕТ 992
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У нас на Конституцию забили давно. Конституция. Законопроєкт про столицю повністю суперечить Конституції, - нардеп від "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 1527
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Да кого теперь колышет, что там чему противоречит? Зебараны провели в Раду большинство именно для того, чтобы теперь класть с прорбором на все, что "противоречит" и не "противоречит".
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Киев- последний рубеж который нужно захватить зеленскому для полной капитуляции.
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а где документ от комиссии? говорить можно много, я вот например хочу что бы мойребенок обучался на китайском а сосед хочет что бы на иврите, и что нам делать, ведь конституция дает всем одинаковые права?)))
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Що таке Конституція у порівнянні з хотєлками Коломойського? Нічого. Пустий звук. Підозрюю, що навіть КС це підтвердить.
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