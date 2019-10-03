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Все про:Міноборони (2833) обстріл (5566) Донбас (13181) операція Об'єднаних сил (1627)

 З початку доби ворог здійснив 12 прицільних обстрілів по позиціях ЗСУ, українські воїни застосували чергові вогневі засоби, - Міноборони

Сьогодні, 3 жовтня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано вже 12 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, які продовжують свідомо застосовувати міномети різних калібрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначили у відомстві, мінометні обстріли окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об'єднаних сил.

"Майже з опівночі збройні формування РФ та їх найманці цілили з мінометів калібрів 120 та 82 мм по наших захисниках н.п. Луганське, з 82-го – в районі Новолуганського, загалом випустивши протягом години 16 мін. Ці обстріли ворог супроводжував вогнем з гранатометів різних систем. Після 03.00 ночі противник випустив по оборонцях Новолуганського ще 3 міни 82-го калібру.

Окрім цього, сьогодні вночі та зранку окупанти вели прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил з гранатометів та стрілецького озброєння в районах Новогнатівки, Водяного, Березового, Павлополя, Кримського, тричі – поблизу Новотроїцького", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб

У Міноборони наголосили, що українські герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові вогневі засоби.

"За наявною інформацією, бойових втрат з початку поточної доби в результаті ворожого вогню серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151866
 
 
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спасибо, что живые!
спасибо, что применили дежурные огневые средства...(значит "ответка" дана!!!)
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Так я не понял, уже ж Моника Александрович подписал формулу Шайтанмаера, какие обстрелы????
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что такое "дежурные огневые средства" если нельзя стрелять в ответ, рогатки?
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с автомата очередь в воздух, что б не дайбог не ранить повстанцев!!!
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Млять вже краще б не писали. ЧЕРГОВІ ВОГНЕВІ ЗАСОБИ - це які автомати, гранатомети, кулемети проти мінометів в яких дальність десятки кілометрів!!!!!!!!!!!!
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Якщо обстріли прицільні, то без жертв обійтися не могло. Бо то не 1-2 випадки, а 12. Тобто удача тут рівна десятим долями процента.
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