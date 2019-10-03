 З початку доби ворог здійснив 12 прицільних обстрілів по позиціях ЗСУ, українські воїни застосували чергові вогневі засоби, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначили у відомстві, мінометні обстріли окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об'єднаних сил.

"Майже з опівночі збройні формування РФ та їх найманці цілили з мінометів калібрів 120 та 82 мм по наших захисниках н.п. Луганське, з 82-го – в районі Новолуганського, загалом випустивши протягом години 16 мін. Ці обстріли ворог супроводжував вогнем з гранатометів різних систем. Після 03.00 ночі противник випустив по оборонцях Новолуганського ще 3 міни 82-го калібру.

Окрім цього, сьогодні вночі та зранку окупанти вели прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил з гранатометів та стрілецького озброєння в районах Новогнатівки, Водяного, Березового, Павлополя, Кримського, тричі – поблизу Новотроїцького", - сказано в повідомленні.

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У Міноборони наголосили, що українські герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові вогневі засоби.

"За наявною інформацією, бойових втрат з початку поточної доби в результаті ворожого вогню серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.