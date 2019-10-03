 Президент публічно позначив "червоні лінії". Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.
"Хочу відповісти своїм колегам з фракцій "Голос" і "Європейська солідарність", які вимагають чи то звіту про ситуацію на переговорах з Росією, чи то визначення директив для президента України, як вести ці переговори.
Я не іронізую, а справді не розумію суті вимог колег. Адже керівники усіх фракцій отримали вичерпні пояснення президента щодо "формули Штайнмайера" і, як виглядало з заяв більшості з них, сприйняли їх. Але, схоже, не змогли переконати свої фракції. Буває.
Окрім Регламенту ВРУ в Україні існує Конституція, яка визначає повноваження різних гілок влади.
Хочу нагадати статтю Конституцію 106, яка чітко і однозначно встановлює, що саме президент України "представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України". В сфері зовнішньої політики є у президента і багато інших повноважень і обов‘язків. Конституція не залишає сумнівів, що в царині зовнішньої політики інституція президента одноосібно посідає чільне місце", - написав він, додавши, що "звіти" президента України перед Верховною Радою проходять у формі щорічних або позачергових послань до Верховної Ради, а не на вимогу частини фракцій, в в міру необхідності, яку визначає сам президент.
Крім того, Яременко нагадав про статтю 85 Конституції, яка визначає всі повноваження Верховної Ради.
"Верховна Рада в сфері зовнішньої політики займається ратифікацією міжнародних договорів, визначає засади зовнішньої політики, займається міжпарламентським співробітництвом, здійснює парламентський контроль за дотриманням законів і затверджує в рамках державного бюджету фінансування зовнішньополітичної сфери.
Що з цього в рамках повноважень Верховної ради і в контексті переговорів з Росією хотіли б обговорити колеги?
Засади зовнішньої політики?
Вони чітко і вичерпно визначені в Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики":
"Зовнішня політика ґрунтується на таких принципах:
суверенна рівність держав;
утримання від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави;
повага до територіальної цілісності іноземних держав та непорушності державних кордонів;
вирішення міжнародних спорів мирними засобами;
повага до прав людини та її основоположних свобод;
невтручання у внутрішні справи держав;
взаємовигідне співробітництво між державами;
сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань;
пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права;
застосування Збройних Сил України лише у випадках актів збройної агресії проти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам;
своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам".
Так про що будемо говорити? Що з цього викликає сумнів або що не виконує президент?" - написав він.
"Насправді під акомпанемент протестів, які через власні ЗМІ вони і роздмухують, здається дехто у Верховній раді просто намагається в неконституційний спосіб перебрати на себе президентські повноваження.
Це не вийде. Точніше це нескладно було зробити в інший спосіб - одному зі стурбованих варто було просто не програти президентські вибори, а іншому - було достатньо набратися сміливості піти на президентські вибори і виграти їх.
Тепер же народ України доручив президенту Зеленському реалізовувати свою програму.
І президент Зеленський не приховував, що шукатиме миру. Не капітуляції, яку двічі у вигляді мінських домовленостей підписали до нього, а домовленості, яка дозволить зупинити вбивства, по-перше, та повернення окупованих ордло до складу України, по-друге", - зазначив Яременко.
Яременко підкреслив, що президент має повне право вибирати тактику і стратегію ведення переговорів, а опублікування цієї тактики і стратегії не завжди корисно.
"Але попри цей зрозумілий професіоналам факт, усвідомлюючи суспільну значимість проблеми, Зеленський публічно окреслив "червоні лінії", як і наголосив на тому, що він прекрасно усвідомлює, що про що він би не домовився з росіянами, оформлювати ці домовленості у вигляді законів (чи то про вибори, чи то про "особливий статус Донбасу") буде парламент.
То чи не буде краще дати президенту і миру шанс - не нагнітати, не висувати безпідставні з правової, політичної та правової позицій вимоги, а готуватися до роботи?" - резюмував голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики.
там настоящий зебил называет маккартни зебилом
К тому же вовка фуйло дал четкие ПУБЛИЧНЫЕ УКАЗАНИЯ монике шмаркле - и оно тут же побежал их выполнять
правда, чухонец?))
Ой, дограється хуцпіст.
Источник: https://censor.net.ua/n3151861
А они говорят, что не получили исчерпывающих ответов.
Яременко назначен главным вруном у "слуг"? Очередной раз врет не краснея.
ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ!
запуск сериала "Слуга Народа" - гениальный ход. За несколько лет до выборов, запустить отлично действующий рекламный ролик да еще и заработать на нем - нет, идиоты на такое не способны.
Это была очень гениальная стратегия. Естественно, не сам Зе до этого додумался и провернул, но те кто за ним стояли (лицо с бородой) - уж точно далеко не идиот.
@ChilePepper_13
· 20 хв
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час зустрічі з представниками МОЗ щодо скандалу з командою Уляни Супрун відмовилася відповідати на питання колективу.
Просто взяла і пішла... "Рада була нашому діалогу, ви дєржітесь здесь!"
А не охренел ли ваш клоун-президент???
Главное - чтобы телевизор рассказал об этом убедительно. Так же убедительно как и байку о Голобородьке.
"Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно...
Кучма подмахнул маляву о том чего небратья добивались пять лет: теперь это "внутриукраинский конфликт", а не иностранная агрессия.
Гореть вам в аду, зелёное отродье.
А может клоун забыл запах горящих шин??? Напомним!!! Ростов, город большой, всякой швали места хватит.
А ты об этой статье Конституции при Порохе тоже вспоминал, боров небритый?
БО НЕ ЗНАННЯ ІСТОРІЇ ПРИВОДИТЬ ДО ПРИМУСОВОЇ ПОЇЗДКИ НА РАСТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стратегия это одно и может быть засекречена, а переговоры, которые известны *****, с какой стати - секретные, если только это не сговор ***** с Зелемойским?
буде відчитуватись перед тими що перед Радою встануть
А что бы не прикрывались 63 статьёй Конституции, каждого допрашивать не столько о СВОЕЙ роли, как о роли другого соучастника ! И тем самым лишить их возможности умолчать ...