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Все про:ВР (5837) Зеленський (3025) звіт (122) Росія (20080) Яременко Богдан (27) Голос партія (82) Європейська Солідарність (124) Формула Штайнмаєра (34)

 Президент публічно позначив "червоні лінії". Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський не надасть на засіданні Верховної Ради звіт про переговори з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

"Хочу відповісти своїм колегам з фракцій "Голос" і "Європейська солідарність", які вимагають чи то звіту про ситуацію на переговорах з Росією, чи то визначення директив для президента України, як вести ці переговори.

Я не іронізую, а справді не розумію суті вимог колег. Адже керівники усіх фракцій отримали вичерпні пояснення президента щодо "формули Штайнмайера" і, як виглядало з заяв більшості з них, сприйняли їх. Але, схоже, не змогли переконати свої фракції. Буває.

Окрім Регламенту ВРУ в Україні існує Конституція, яка визначає повноваження різних гілок влади.

Хочу нагадати статтю Конституцію 106, яка чітко і однозначно встановлює, що саме президент України "представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України". В сфері зовнішньої політики є у президента і багато інших повноважень і обов‘язків. Конституція не залишає сумнівів, що в царині зовнішньої політики інституція президента одноосібно посідає чільне місце", - написав він, додавши, що "звіти" президента України перед Верховною Радою проходять у формі щорічних або позачергових послань до Верховної Ради, а не на вимогу частини фракцій, в в міру необхідності, яку визначає сам президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль торпедним ударом під назвою "формула Штайнмаєра" розгромив стратегію Зеленського. Те, що відбувається, - величезна помилка, що межує зі злочином, - Безсмертний

Крім того, Яременко нагадав про статтю 85 Конституції, яка визначає всі повноваження Верховної Ради.

"Верховна Рада в сфері зовнішньої політики займається ратифікацією міжнародних договорів, визначає засади зовнішньої політики, займається міжпарламентським співробітництвом, здійснює парламентський контроль за дотриманням законів і затверджує в рамках державного бюджету фінансування зовнішньополітичної сфери.

Що з цього в рамках повноважень Верховної ради і в контексті переговорів з Росією хотіли б обговорити колеги?

Засади зовнішньої політики?

Вони чітко і вичерпно визначені в Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики":

"Зовнішня політика ґрунтується на таких принципах:

суверенна рівність держав;

утримання від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави;

повага до територіальної цілісності іноземних держав та непорушності державних кордонів;

вирішення міжнародних спорів мирними засобами;

повага до прав людини та її основоположних свобод;

невтручання у внутрішні справи держав;

взаємовигідне співробітництво між державами;

сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань;

пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права;

застосування Збройних Сил України лише у випадках актів збройної агресії проти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам;

своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам".

Так про що будемо говорити? Що з цього викликає сумнів або що не виконує президент?" - написав він.

"Насправді під акомпанемент протестів, які через власні ЗМІ вони і роздмухують, здається дехто у Верховній раді просто намагається в неконституційний спосіб перебрати на себе президентські повноваження.

Це не вийде. Точніше це нескладно було зробити в інший спосіб - одному зі стурбованих варто було просто не програти президентські вибори, а іншому - було достатньо набратися сміливості піти на президентські вибори і виграти їх.

Тепер же народ України доручив президенту Зеленському реалізовувати свою програму.

І президент Зеленський не приховував, що шукатиме миру. Не капітуляції, яку двічі у вигляді мінських домовленостей підписали до нього, а домовленості, яка дозволить зупинити вбивства, по-перше, та повернення окупованих ордло до складу України, по-друге", - зазначив Яременко.

Читайте: "Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра"

Яременко підкреслив, що президент має повне право вибирати тактику і стратегію ведення переговорів, а опублікування цієї тактики і стратегії не завжди корисно.

"Але попри цей зрозумілий професіоналам факт, усвідомлюючи суспільну значимість проблеми, Зеленський публічно окреслив "червоні лінії", як і наголосив на тому, що він прекрасно усвідомлює, що про що він би не домовився з росіянами, оформлювати ці домовленості у вигляді законів (чи то про вибори, чи то про "особливий статус Донбасу") буде парламент.

То чи не буде краще дати президенту і миру шанс - не нагнітати, не висувати безпідставні з правової, політичної та правової позицій вимоги, а готуватися до роботи?" - резюмував голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики.

Президент публічно позначив червоні лінії. Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ 01
Президент публічно позначив червоні лінії. Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ 02
Президент публічно позначив червоні лінії. Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151861
 
 
 Топ коментарі
 
Он никому ничего не должен кроме Игоря Валерьевича и семьи, запомните!!! Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 4668
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Он никому ничего не должен кроме Игоря Валерьевича и семьи, запомните!!! Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 4668
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Зебил, а почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/ А сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало? Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 6461 Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 2005
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он не зебил... зебилы это вы, 73%е, вам просто уже стыдно и вы пытаетесь, бездарно, переводить стрелки... Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 5857
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Незебил,а ты можешь ответить почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера, а сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало?
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так зебилы подтверждают, что моника шмаркля готова выполнять ВСЕ указания вовки фуйла?) браво, зебилы - вы еще раз подтвердили свою амёбность))
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Зеб, дай ссылку на ролик на youtube в котором показана встреча в Нормандском формате на которой была принята формула "формула Штайнмайера" или хотя-бы обсуждалась.
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Увімкніть сарказмометр та ще раз перечитайте допис коментатора.
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там сложнее ))))

там настоящий зебил называет маккартни зебилом
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и то верно, зачем отчитываться перед ВР зеленой шмаркле, когда есть другие хозяева - путин и беня??
К тому же вовка фуйло дал четкие ПУБЛИЧНЫЕ УКАЗАНИЯ монике шмаркле - и оно тут же побежал их выполнять
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О как комменты потёрли...) Формула Штайнмайера была отвергнута в 2015 после встречи глав МИД нормандской четвёрки, так как не учитывала компонента безопасности. Но клоуну главное встретиться со своим кумиром ВВХ. А "красные линии" Зе : перестать стрелять и договориться где-то посередине.
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Що в Ольгіно осінній набір дебілів проходить?
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Лишнехромосомный, приведи "формулу Штайнмайера" образца 2016 года и когда она была принята?
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Порошонко навечно президентом Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 9902
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кацапа легко узнать под любым флагом: оно хочет "навечно" кого-то выбирать. рабская сущность лишнехромосомных проявляется сразу. Президент публічно позначив "червоні лінії". Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 7479
правда, чухонец?))
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А почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/ А сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало? Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 907
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Вы все под немецким флагом строчите одинаковые посты и даёте ссылки на одинаковую хрень. Хоть заголовок новости читали?
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Вы обращаетесь на Вы к Нев Херу из за его раздвоения личности?
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Це треба розуміти як "пшли вон, гоише шкоцим - буду я ещё метать шекели перед необрезанными свиньями"?
Ой, дограється хуцпіст.
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Ах***ть. Идет тупая сдача Украины втихаря от украинцев. А красные линии он для украинцев нарисовал а не для *****.
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спроси себя - "КТО это сделал?".. кто голосовал за зелену шмарклю в первом, а особенно во втором туре...?
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теперь Майдан будет с гранатометами, а не как прежний: с рогатками и деревянными щитами..
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На каждый гранатомет найдется 10 гранатометов и покрашат это агрессивно-тупую деструктивную шпану за полчаса. Это вам не муму янык, панькаться никто не станет. Вывезут самосвалами долбаных государственных переворотчиков и провокаторов
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ты смотри.. каждый ватник так и норовит стать тампоном..
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В них на россії нема тампонів - одні затички.
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Переворот,бандеры,провокаторы, кого ты пугаеш кацапское чмо,если выйдет народ и применят против него оружие ,верховна рада вместе с ОП будет гореть красным пламенем а клоун или сбежит в мордор или расстреляют за измену страны
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Кацапський Superjet не твоїм іменем назвали?
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А у кого найдётся 10 гранотомётов на каждого протестующего? Кто в них будет стрелять? Полиция, в которой практически все прошли через фронт? И что, они будут защищать предателя и капитулянта, играющего сейчас роль президента? Думаю, они скорее сами перейдут на сторону протестующих, а не станут выполнять преступные приказы и защищать от народа предателя.
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Вчера возле банковой и майдане говорили об этом,это сейчас мирная,но потом ложится под пули никто не будет из митингующим,не позволят над собой тянуть резина,все будет очень плохо и быстро,для власти, если Зебил сам не уйдет или не откажется от формулы капитуляции
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Все правильно, Шмаркля отчитывается только перед Беней
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"Я не иронизирую, но еще не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их."

Источник: https://censor.net.ua/n3151861

А они говорят, что не получили исчерпывающих ответов.
Яременко назначен главным вруном у "слуг"? Очередной раз врет не краснея.
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требование №1:
ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ!
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Вот вам и обсуждение с народом от народного президента. Рабов поставят перед фактом что Киев капитулировал и всем кому что то не нравится собраться с вещами на вокзале для переселения на Соловки.
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Люди проснитесь мать вашу! Вы думаете, что у Зеленского может быть какой то гениальный план... А может просто Зеленский - идиот! Вот у вас закрадывалась мысыль, что просто Зеленский - дебил и он не соображает, что он делает! А может быть такой вариант, что просто назначили президентом дурака! что не было такого в истории, что назначали президента дураком??? было и много раз! Он сейчас наделает беды Украине с этими позорными особыми статусами и вплоть до развала государственности Украины. Беня ему нашептывает, что гражданская война, снять санкции с России надо и т.д. Окружение Зеленского - этот Богдан про которого СХЕМЫ программа сняла, что он оказываетя работал на Азарова и Януковича и он летал с ними в Питер и договорились с Медведевым, что остановят подписание ассоциации с ЕС. Или ватный Дубинский, который с Портновым и Гужвой - агентами кремля дружбу водит. Или эти Бужанские и т.п. подталкивают Зеленского, что сдайся России, сдай Украину. Прекрати защищаться! Отведи войска! Прими Особый статус и закрепи юредически Автономию Донбасса и де-факто сделай Украину федеративной. А последствия потеря Украиной государственности и все это еще заверят мировые лидеры, которым срать на Украину! Украину разорвут в итоге, как было тогда в 18 веке вроде, что Польша часть забрала Украины и Россия остальное забрала. Сейчас они сделают федеральной страну и потом все потребуют автономию, а мы знаем настроения на Буковине, Черновцах, Закарпатье венгерского меньшинства и им паспорта уже раздала Венгрия, мы знаем Харьков ватный на половину с мером сепаром - Кернесом, мы знаем Одессу в которой тоже ваты хватает и мер с русским паспортом - Труханов и так далее. Или пусть Зеленский отказывается от всех этих договоренностей с особыми статусами или тогда нужно проводить импичмент и перевыборы или вообще переходить на парламантскую систему устройства государства - без президента! Потому что вечно президенты плохие в итоге получаются! Порошенко вообще выбрали в один тур, а ушел он, как позорный сепар и коррупционер ведущий дела с Ахметовым и Медведчуком обворовывая страну и предавая ее закладывая мины в виде минских соглашений по которым Украина должна проиграть России! Зеленский продолжил путь Порошенко и уйдет еще с большим позором, если так пойдет дальше и он не остановится в этом сепаратизме с автономией Донбасса.
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Идиот?
запуск сериала "Слуга Народа" - гениальный ход. За несколько лет до выборов, запустить отлично действующий рекламный ролик да еще и заработать на нем - нет, идиоты на такое не способны.
Это была очень гениальная стратегия. Естественно, не сам Зе до этого додумался и провернул, но те кто за ним стояли (лицо с бородой) - уж точно далеко не идиот.
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возможно они просто хотели снять сериал про президента, а потом сами не понимая совершили гениальный ход. а может Еврейский заговор действительно. знаю, что Евреи психологи хорошие и возможно они разработали план такой на исследовании психо типа масс и сделали такую сериал манипуляцию массами. Коломойский же глава Евреев Украины еще. Евреи при помощи СМИ - средств массовой манипуляции и энтертеймент тоже превратили в СМИ и агитпропаганду и все эти 95 кварталы они же тоже играют роль и они там на уровне подсознания влияют, когда человек отключает аналитическое мышление и они напихали то, что надо. Помню даже смотрел Лигу Смеха в ютубе и там был 25 кадр на протяжении всего выпуска. Они короче взломали подсознание народа!
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да, статью конституции процитировал верно, тока память нужно освежить о в неком ноябре месяце. Они вывели тысячи молодых людей против действий неких сил в угоду смысла этой самой статьи конституции. пружина не всегда сжимается до безконечности.
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Холопы!кто вы такие чтоб слуга народа отчитывался,а красную линию он как раз перешёл
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Шмаркля, у тебя единственный шанс - зови ***** вводить войска!
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Конечно конечно. Тайна там, стратегия, все такое... Бесконтрольная власть, действия, бездействия и подготовка к ним, все что известно узкому кругу лиц и на которые никто кроме них не в состоянии повлиять... Узурпатору и мародеру и вору и прочая и прочая такое и не снилось. А брехня по селу "Порошенко хочет узурпировать власть" носится с года 15-го...
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Еще одна "общалась" с людьми.

@ChilePepper_13
· 20 хв

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час зустрічі з представниками МОЗ щодо скандалу з командою Уляни Супрун відмовилася відповідати на питання колективу.

Просто взяла і пішла... "Рада була нашому діалогу, ви дєржітесь здесь!"
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Це тільки Порох повинен був зебобікам звітувати?
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НЕ будет отчитыватся ВР???
А не охренел ли ваш клоун-президент???
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По этому механизму можно провести любой референдум, например что Земля - плоская, и что на Луне живут тараканы.
Главное - чтобы телевизор рассказал об этом убедительно. Так же убедительно как и байку о Голобородьке.
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Khmelnitskiy
"Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно...Президент публічно позначив "червоні лінії". Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 101

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Какие ещё "красные линии" ?
Кучма подмахнул маляву о том чего небратья добивались пять лет: теперь это "внутриукраинский конфликт", а не иностранная агрессия.
Гореть вам в аду, зелёное отродье.
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Багато слів - міг просто сказати "Ідіть на х.й".
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Что ж это твориться мать вашу??? С такими темпами дело очень плохо кончиться! Зеленский слуга народа - это за это голосовали, а Зеленский говорит на меня невозможно давить и я никому ничего не должен. Зеленскому народ говорит не делай плохих дел, а он это воспринимает, как маленький мальчик - типа вот я так решил, значит оно так и будет! Так ты ж не свою квартиру, если ты у себя в доме живешь, то решай, что хочешь, но ты ж не у себя в доме, ты страну решаешь, ты ж зло делаешь для людей! Что в результате Зеленский хочет добиться??? он же страну развалит и с РФ санкции снимет! Он вообще на чьей стороне играет??? на стороне Путина или народа??? Если на стороне Путина, то тогда он все правильно делает для Путина, но тогда зачем такой президент Украинскому народу??? Зеленский ведет страну по плану Франка-Вальтер Штайнмайера, который раньше носил портфель за Герхардом Шредером, который сейчас работает в ГазПроме и который строит газопровод в обход Украины и который друг Путина. Народ должен решать, что делать потому что будет страшная беда! Они уничтожат страну!
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Зелин флешмоб #ЯВАМНИЧЕГОНЕДОЛЖЕН с успехом шагает по стране.
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Не будет отчитываться?????

А может клоун забыл запах горящих шин??? Напомним!!! Ростов, город большой, всякой швали места хватит.
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клоун этого запаха не знает. Когда горели шины, он на концертах перед москалями рассказывал про Украину-порноактрису, под их бурные аплодисменты.
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Хочу напомнить статью Конституции 106, которая четко и однозначно устанавливает, что именно президент Украины "представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3151861

А ты об этой статье Конституции при Порохе тоже вспоминал, боров небритый?
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А этот богдан яременко та еще с*ка продажная
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Була, колись, у нас ПАРЛАМЕНТСЬКО президентська республіка 😣
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а будет национал-социалистическая с такими приколами..
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Зеленский при помощи сериала Слуга народа обдурил всех! Истинное лицо его вот - это капитуляция полная перед Путиным!!!
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Ну чого ти стільки кричиш? Ще 9 місяців назад населенню говорилося, волалося: "Виберите клоуна вмісто Пороха - буде повзуча капітуляціія". Хто має голову на плечах і рахує себе українцем, Зебіла вже з його виступу в Юрмалі інакше як малороським підарасом не називали. Ну а хохлам, москалям, зебілам "хоть кол на голове теши" - вівці є вівці.
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Просто ах.еть, в парламентно-президентській державі президент не буде ні перед ким звітувати. Він що себе вже богом мнить. Йому потрібно дуже добре повчити історію України особливо останні 5-8 років.

БО НЕ ЗНАННЯ ІСТОРІЇ ПРИВОДИТЬ ДО ПРИМУСОВОЇ ПОЇЗДКИ НА РАСТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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я его уважал за поступок - он ждал почти 5 лет - а теперь боится потерять то шо получил - не уважаю,все он понимает - так вляпаться в историю Украины, будут же изучать кто продал и не поймут и не простят
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бородатый 3,14рокъ решил,что он с подельничками Дунканы МакЛауты ?
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Пуйло сказало, чтобы с холопами на эту тему не общался
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господи якеж воно тупе це бородате пугало бондаренко
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Петродебилам того не понять. Откуда знать рагулям что такое дипломатия и что такое стратегия? Вот как мыть анусы и как со свынямы вместе в хлеве спать они знают, а как играть с врагом на комбинаторном уровне их межушный нервный узел не в состоянии понять.
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Порох понятия не имел о дипломатии и стратегии, а ватный клоун -- политик мирового уровня.)
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петродебилы, рагули, майданутые, мудан и т.д. - зебилье, ваши риторика шото мне напоминает... Президент публічно позначив "червоні лінії". Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 3568
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Посмотрели, что Игорешка и прочие зебилы не справляются, и прислали мышебратскую помощь.
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не-не тупой любитель шоколадного говна. Я не гоувоил майданутые. Не надо высер рошеньковской пропаганды себя к Майдану асоциировать. Вы к Майдану имеете такое же отношение как коричневая субстаниия в унитазе до швейцарского шоколада. Не надо тут ваших манипуляций.
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Жирная зеленая какашка. У меня - все...
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Конституцию вспомнил, зелебот! Подари экзепляр Конституции своей дуре по партии Верещук, - она ее не читала, - говорит НАТО нам не надо! Тут помню, - тут не помню.. Тут читаем, тут рыбу заворачиваем..
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Так а что мы хотим от этой рады ? Вчера товарищ Кива показал своими руками нынешний уровень парламентаризма. Теперь осталось только чтобы кто-то из них прямо на трибуне кучу наложил и всё - за границу будет стыдно показываться. Хотя уже и без этого теперь стыдно...
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"Так про що будемо говорити?" а ось про це як Ви самі і сказали в рамках повноважень Верховної Ради : "своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам" А хіба може зробити це Рада не отримавши відповіді на своі питання? Це питання не риторичне пане Яременко. Ваші потуги виглядають бажанням відмити чорного цуценя до білого кольору.
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Что за бред!?
Стратегия это одно и может быть засекречена, а переговоры, которые известны *****, с какой стати - секретные, если только это не сговор ***** с Зелемойским?
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не буде перед Радою...
буде відчитуватись перед тими що перед Радою встануть
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НЕ ВОПРОС.. ! Возбуждается уголовное дело по государственной измене и на его основании изымается вся документация и допрашиваются все лица ! А не будет говорить правду - дополнительное уголовное дело - о лжесвидетельствовании !

А что бы не прикрывались 63 статьёй Конституции, каждого допрашивать не столько о СВОЕЙ роли, как о роли другого соучастника ! И тем самым лишить их возможности умолчать ...
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