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Все про:ВР (5837) Зеленський (3025) звіт (122) Росія (20080) Яременко Богдан (27) Голос партія (82) Європейська Солідарність (124) Формула Штайнмаєра (34)

 Президент публічно окреслив "червоні лінії". Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський не надасть на засіданні Верховної Ради звіт про переговори з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

"Хочу відповісти своїм колегам з фракцій "Голос" і "Європейська солідарність", які вимагають чи то звіту про ситуацію на переговорах з Росією, чи то визначення директив для президента України, як вести ці переговори.

Я не іронізую, а справді не розумію суті вимог колег. Адже керівники усіх фракцій отримали вичерпні пояснення президента щодо "формули Штайнмайера" і, як виглядало з заяв більшості з них, сприйняли їх. Але, схоже, не змогли переконати свої фракції. Буває.

Окрім Регламенту ВРУ в Україні існує Конституція, яка визначає повноваження різних гілок влади.

Хочу нагадати статтю Конституцію 106, яка чітко і однозначно встановлює, що саме президент України "представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України". В сфері зовнішньої політики є у президента і багато інших повноважень і обов‘язків. Конституція не залишає сумнівів, що в царині зовнішньої політики інституція президента одноосібно посідає чільне місце", - написав він, додавши, що "звіти" президента України перед Верховною Радою проходять у формі щорічних або позачергових послань до Верховної Ради, а не на вимогу частини фракцій, в в міру необхідності, яку визначає сам президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль торпедним ударом під назвою "формула Штайнмаєра" розгромив стратегію Зеленського. Те, що відбувається, - величезна помилка, що межує зі злочином, - Безсмертний

Крім того, Яременко нагадав про статтю 85 Конституції, яка визначає всі повноваження Верховної Ради.

"Верховна Рада в сфері зовнішньої політики займається ратифікацією міжнародних договорів, визначає засади зовнішньої політики, займається міжпарламентським співробітництвом, здійснює парламентський контроль за дотриманням законів і затверджує в рамках державного бюджету фінансування зовнішньополітичної сфери.

Що з цього в рамках повноважень Верховної ради і в контексті переговорів з Росією хотіли б обговорити колеги?

Засади зовнішньої політики?

Вони чітко і вичерпно визначені в Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики":

"Зовнішня політика ґрунтується на таких принципах:

суверенна рівність держав;

утримання від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави;

повага до територіальної цілісності іноземних держав та непорушності державних кордонів;

вирішення міжнародних спорів мирними засобами;

повага до прав людини та її основоположних свобод;

невтручання у внутрішні справи держав;

взаємовигідне співробітництво між державами;

сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань;

пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права;

застосування Збройних Сил України лише у випадках актів збройної агресії проти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам;

своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам".

Так про що будемо говорити? Що з цього викликає сумнів або що не виконує президент?" - написав він.

"Насправді під акомпанемент протестів, які через власні ЗМІ вони і роздмухують, здається дехто у Верховній раді просто намагається в неконституційний спосіб перебрати на себе президентські повноваження.

Це не вийде. Точніше це нескладно було зробити в інший спосіб - одному зі стурбованих варто було просто не програти президентські вибори, а іншому - було достатньо набратися сміливості піти на президентські вибори і виграти їх.

Тепер же народ України доручив президенту Зеленському реалізовувати свою програму.

І президент Зеленський не приховував, що шукатиме миру. Не капітуляції, яку двічі у вигляді мінських домовленостей підписали до нього, а домовленості, яка дозволить зупинити вбивства, по-перше, та повернення окупованих ордло до складу України, по-друге", - зазначив Яременко.

Читайте: "Президенту потрібно чітко заявити, що незалежність і територіальна цілісність України не обговорюються", - канадська діаспора просить Зеленського роз'яснити "формулу Штайнмаєра"

Яременко підкреслив, що президент має повне право вибирати тактику і стратегію ведення переговорів, а опублікування цієї тактики і стратегії не завжди корисно.

"Але попри цей зрозумілий професіоналам факт, усвідомлюючи суспільну значимість проблеми, Зеленський публічно окреслив "червоні лінії", як і наголосив на тому, що він прекрасно усвідомлює, що про що він би не домовився з росіянами, оформлювати ці домовленості у вигляді законів (чи то про вибори, чи то про "особливий статус Донбасу") буде парламент.

То чи не буде краще дати президенту і миру шанс - не нагнітати, не висувати безпідставні з правової, політичної та правової позицій вимоги, а готуватися до роботи?" - резюмував голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики.

Президент публічно окреслив червоні лінії. Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ 01
Президент публічно окреслив червоні лінії. Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ 02
Президент публічно окреслив червоні лінії. Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151861
 
   
 Топ коментарі
 
Он никому ничего не должен кроме Игоря Валерьевича и семьи, запомните!!! Президент публично обозначил "красные линии". Обнародование стратегии не всегда полезно, - Яременко сообщил, что Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ - Цензор.НЕТ 4668
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не-не тупой любитель шоколадного говна. Я не гоувоил майданутые. Не надо высер рошеньковской пропаганды себя к Майдану асоциировать. Вы к Майдану имеете такое же отношение как коричневая субстаниия в унитазе до швейцарского шоколада. Не надо тут ваших манипуляций.
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Жирная зеленая какашка. У меня - все...
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Конституцию вспомнил, зелебот! Подари экзепляр Конституции своей дуре по партии Верещук, - она ее не читала, - говорит НАТО нам не надо! Тут помню, - тут не помню.. Тут читаем, тут рыбу заворачиваем..
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Ти ба, як воно заговорило. А Конституція дає право президенту на державну зраду, мерзото? Так, люди прагнули миру, але не капітуляції. Стало остаточно ясно, що цю гоп-компанію треба гнати якомога швидше, бо вони нароБЛЯТЬ біди.
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Так а что мы хотим от этой рады ? Вчера товарищ Кива показал своими руками нынешний уровень парламентаризма. Теперь осталось только чтобы кто-то из них прямо на трибуне кучу наложил и всё - за границу будет стыдно показываться. Хотя уже и без этого теперь стыдно...
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"Так про що будемо говорити?" а ось про це як Ви самі і сказали в рамках повноважень Верховної Ради : "своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам" А хіба може зробити це Рада не отримавши відповіді на своі питання? Це питання не риторичне пане Яременко. Ваші потуги виглядають бажанням відмити чорного цуценя до білого кольору.
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Что за бред!?
Стратегия это одно и может быть засекречена, а переговоры, которые известны *****, с какой стати - секретные, если только это не сговор ***** с Зелемойским?
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не буде перед Радою...
буде відчитуватись перед тими що перед Радою встануть
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НЕ ВОПРОС.. ! Возбуждается уголовное дело по государственной измене и на его основании изымается вся документация и допрашиваются все лица ! А не будет говорить правду - дополнительное уголовное дело - о лжесвидетельствовании !

А что бы не прикрывались 63 статьёй Конституции, каждого допрашивать не столько о СВОЕЙ роли, как о роли другого соучастника ! И тем самым лишить их возможности умолчать ...
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ОДНОЗНАЧНО !
Было бы смешно, если бы не было так печально...
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А кто возбудит это дело? Вся власть полностью у Зеленского. Он переплюнул Лукашенка и ***** вместе взятых.
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Нічого нового. Все те ж "я вам нічого нє должєн". Нащо звітувати перед слугами власного хазяїна, якщо звітуєшся перед самим хазяїном?
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Да уж обгадился почище поросятка поросенка. Всрался можно сказать. Решил что он самый умный и будет делать что захочет? Вова ты дебил реально как писали 8%ки)))

Ну недолго вовочке осталось. А жаль, хорошо начинал.
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Кто такой "поросятка поросенка" и когда ему приписывали предательство Украины?
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это такой ментальный прием. у зебилов есть городская легенда, что если ругать зелю и при этом одновременно обзывать нехорошими словами порошенка, то у порохоботов от когнитивного диссонанса (поставить лайк или оскорбиться) лопнет голова! ибо, по их преданию, больше одной мысли в голове быть не может! дикие дремучие люди, что с них взять.
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"красные линии" у нас тоже непубличные, мы их тоже не будем обнародовать, и будем потихоньку "сдвигать"...
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ЗЕбобики, що там з торгівлею на крові?

Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России. Коммерческий импорт электроэнергии в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015. https://biz.censor.net.ua/n3151687
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Всі ці протести заверщаться одразу, як Коломойський побітцяє Порошенкові не чіпати афери в НБУ і в оборонці, Ахметову не чіпати дотації і зелену енергетику, а Тягнибоку дати гроші на місцеві бюджети.
При Порошенку були не менші зради чого лиш Ілловаськ і Дебальцево вартує але Петя гарно із всіма ділився і не було ніяких протестів так групка вийшла і все стихало. Вся біда України що люди виходять на протести тільки під закликом агітаторів олігархів.....
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Да они в поиске в конторе. Это процесс.
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Мне кажется Зеленский делает ставку на выборы на донбасссе. Если они пройдут демократично,то вполне возможно выберут проуркаинскую власть и тогда особый статус сам по себе снимается с повестки дня.Другой вопрос если выборы пройдут демократично и к власти придут отмарозки. Вот тут будет самое интересное.Но я все же оптимист.
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дядя, ты откуда?
а БССР, ну тогда все ясно насчет демократических выборов и проукраинской власти на ДАМБАСЕ Президент публічно позначив "червоні лінії". Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 252
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А швидше за все він просто блаженний.
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Бацька помрет уже в этом столетии. Но у него есть сын. Поэтому я тоже оптимист.
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Как именно можно провести демократичные выборы в режиме оккупации? Причём страной, в которой на выборах происходят чудеса: хотят - отстранят кандидата просто так, хотят - нарисуют 99%.
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Тут только зрада! Любое альтернативное мнение по этому вопросу моментально обкладывается ...ми.)))
Что касается выборов, то при любом способе их проведения в ОРДЛО однозначно победят антиукраинские силы. Свидетельство тому недавние парламентские выборы, где на подконтрольных районах Донбасса Медведчуки, Бойки, Вилкулы и прочие Шарии-Мураевы, продолжают удерживать уверенное электоральное большинство. Так что ставка Зеленского скорее всего уже на послевыборный период. Разоружить бандформирования, получить контроль над границей, а далее особый статус может трактоваться весьма не однозначно. Да и в конституцию с такой фракцией всегда можно что-то как вписать, так и выписать.)
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по ходу зелений вкраї ох*їв, потрібно готуватись до гіршого
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Зеленский не будет отчитываться в Раде о переговорах с РФ / Каждый украинец - депутат.-Зеленский./Цель командированного из Израиля Коломойского продажа украинской земли.Это очень большие деньги. А деньги любят тишину. И слуги народа Коломойского её охраняют. Народ разной ерундой не будоражат: Референдум, чтобы не дать распоряжаться землёй - это большевизм- Милованов. А про Каждый украинец депутат-ну, ляпнул пианист.С кем не бывает.
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Дядя наверное дурак если говорит.что президент не должен отчитываться перед народом.Зеля сам же говорил,что народовластие и все президенты.Выходит что хочу то и делаю: -Забирайте Кемпскую область.
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Рожа этого козла бородатого просто бесит !

А ЗЕБЕнькино "Не волнуйтесь, все будет хорошо" подходит для девочки в кустах, но никак для украинского народа !
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Так о чем будем говорить? Что из этого вызывает сомнение или, что не выполняет президент?
...
Уважение к территориальной целостности иностранных государств и нерушимости государственных границ;...
применение Вооруженных Сил Украины лишь в случаях актов вооруженной агрессии против Украины, любых других вооруженных посягательств на ее территориальную целостность и неприкосновенность государственных границ, ...;
своевременность и адекватность мер защиты национальных интересов реальным и потенциальным угрозам Украине, ее гражданам и юридическим лицам ".

-- Например об этом ^^^
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дебилы посадили в кресло урода
но это не значит, что здоровая часть общества сложила лапки
готовьтесь, зебилы, - фонарей на Крещатике много
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Це означає що від народу є що приховувати.
Ну не повинен не українець керувати Україною.
Ця нацменшина усе своє існування дурила ізгоїв.....і це їм зараховувалось сінагого як досягнення. Виключень не було і не є.
Ця нацменшина для свого збагачення розвалювала могутні держави, імперії - не гребували нічим навіть приносили у жертву своїх співвітчизників, - тепер знову дістались до України.
Відчувається що об"єдналась українська обрізана нацменшина з ординсько щоби баль правити.
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Питання до Яременка. А якщо Верховна Рада не ратифікує міжнародний договір, який підписав президент, то, що тоді він буде дійсний?
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Усі на Майдан, мафія Коломийського тримає *********** в заручниках. Він мовчить, за нього все вирішує Беня і богдан
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********** з тієї ж мафії - про яких заручників ти кажеш - може, про нарід України?
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Будет сдавать страну по тихому. Он никому и ничего не должен, кроме Коломойши. А про "гражданскую войну" и "неучастии россии" тот уже все поведал. К этому и будут двигаться.
Когда население выбирает себе в лидеры отьявленного популиста, то ничем хорошим это не может закончиться по определению.
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Зеботи, вам не подобається справжній образ вашого кумира?
Президент публічно позначив "червоні лінії". Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 8841
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У президенгта действительно много полномочий,но у парламента есть право его контролировать.То есть,по требованию президент таки обязан кое в чём отчитываться,а у парламента даже есть право проверить полномочия президента на единоличное решение вопроса гос. безопасности.
Президентов тоже судят за гос. измену.Иннаугурация-не коронация....
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Парламент практически полностью под Зеленским. Ты о чем?
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Куплю пару тройку парахоботов - надо на даче яблоки покапитулировать ! +380508754345
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Вам було б розумніше запасатись продуктами тривалого терміну зберігання такими, як сухарі, сіль, сірники й тощо.
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что это бородатое зеленое недоразумение лепечет повылазили гниды из всех щелей и учат жизни зеленые уроды Президент публічно окреслив "червоні лінії". Оприлюднення стратегії не завжди корисно, - Яременко повідомив, що Зеленський не звітуватиме в Раді про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 8684
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Видим с печалью нарастание политического и управленческого хаоса в Украине. Беда, когда государством в большой европейской стране берутся управлять легкомысленные дилетанты, задурившие публике голову дешевой демагогией.
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Хотелось бы это услышать лично от Зеленского ,а если нет то идет он в звиду ,и слогает полномочия по хорошему😐
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Так наша Украинская держава она по Конституции в редакции 2019 года, она является парламентско-президентской республикой. А враг Украины сепаратист продажный ярёма - капитулянт тот преступно по звериному воя заявляет что продажный экс- клоун ...резидент ЗЕбил капитулянт он может даже в обход ВР вести преступные переговоры по капитуляции Украины на милость своего лютого кровавого врага оккупанта. Напрашивается то что и продажное антиукраинское большинство в ставшей ЗРаде парламента , а это проклятые "Слуги "оккупантов сепаратистов и экс- рыгоАналы сбежавшего ЗЕКА "жыття сепаратистов" они вместе с Иудой ..резидентом уже давно сговорились капитуляцией уничтожить Украину как государство... И эту продажную антиукраинскую - прокремлёвскую заразу можно остановить только мощными протестными Майданами как это было при кровавом ЗЕКЕ .
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стена текста про стратегии и полномочия, но пока результат говно
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Вобще охренеть. Т.е. Моника Зеленски будет сдавать Украину вобще втемную.
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Вообще полуполучается фигня какай то параша напала, держит там войска и еще хочет Лугандон впихнуть в Украину , что бы их содержать😐 По моему это предательство интересов Украины😐
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Все правильно Яременко говорит , идет подготовка к сложнейшим переговорам в Нормандском формате , нечего забалтьівать тему !
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Чего-то вы, ребята зелёные, подох@ели. Так нагло себя не вел даже Овощ. Это мы не будем говорить, это народу не надо. Пздц. Когда уже вас гнойную плесень сковырнут? Хотя вы успеете натворить дел(((
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Ну, если "Блазень" не хочет "обозначать "красные линии", тогда их обозначит Майдан - горящими покрышками...
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Пишут с фронта это капитуляция !!! Никто не понимает куда и что они там в продажном Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле на смерть отводить людей? В Золотом, по отведению, мы отходим на 1 км в низину, а боевики отходят только на 50 метров. Вверх а дорогу. И они на 80 метров будут выше нас. И еще, в Золотом около 4 тысяч человек живет. А еще Золотое вчера оккупанты мощно обстреляли. Понятно, что Зеленский гарантировал им якобы безопасность, только что он может реально только брехать и не гарантировать. А если не будет безопасности, то что? Пожалуется дрязям )(уйлу, Мокряку, Траппу или напишет жалобу в спортлото? Или в "Лигу смеха"? А после заявления двух кровавых нелюдей - убийц из дыры (главарей террористов "Л/ДНР" Д.Пушилина и Л.Пасечника.), орки и дальше будут обстреливать регулярно. Плевать на то, какие у продажного капитулянта Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них. Как он сможет выполнить свое обещание? Сверху намекают, что если проукраинские офицеры будут саботировать капитуляцию, то пришлют и назначат тех полусепаратистов - капитулянтов, кто согласится выполнять любой приказ на преступную капитуляцию. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать, с кого потом кроме ...резидента Иуды - ЗЕбила и его проклятой антиукраинской команды врагов капитулянтов спрашивать. И даже когда наконец-то будут письменные приказы на капитуляцию, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в кремлёвском логове продажных холуёв российских фашистов )(уйла в ОП - капитулянтов.
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Жирный ********** мудак . Клован успеет свинтить , а ты останешься здесь , на принудительное обривание полотенцем.
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пане Яременку, на превеликий жаль, Ви також виявилися звичайним пристосуванцем. І приберіть слово "Майдан" з назви своєї організації.
Кажете про "червоні_лінії", такі модні зараз слова? То нехай блаЗЕнський вийде до ВР та публічно їх оголосить. Чого він боїться?
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Зеля! Все правильно. Так и поступай дальше и не слушай порохоботов. Они вредители и провокаторы!
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а як щодо криків Зе про кожний пук, який виноситиметься на референдум? чи таку х...ю не будуть публічно обговорювати, а от про те, щоб сонце світило жовтим, а небо було синім - на референдум, нехай народ вирішить.
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Яким потрібно бути циніком і дуполизом,щоб згадувати положення конституції. ???. Ви наперстникі майже кожен день і всіма діями порушуєте або змінюєте конституцію,а тепер нагадуєте про її наявність. Нагадую за СН проголосувало 20,19% від списочного складу в списках для голосування .а це майже нічого і народ вам не пробачить вашу зраду,підлість і шулерство.
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Публично эт конечно очень хорошо. Токо был уже один, прятался и на вопросы не отвечал. Потом публично вещал из Ростова. Есть вариант публично повисеть на фонаре - всем будет видно, не спрячешься. В Киеве фонарей много, больше , чем слуг народа, честных прокуроров и судей))))
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Ну, ратифікація домовленостей всерівно має бути проведена через ВРУ, а зміни до Конституції взагалі передбачають 300 голосів. Якщо вже презедент не бажає говорити з Радою то, не завадить поговорити з депутатами стосовно легітимізації домовленостей президента через Раду. Тим більше що, з депутатом поговорити набагато легше ніж з президентом і їх багато але може не вистачити при голосуванні.
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Maxim Maximov 2f107a94 причем сдесь порохоботы я тоже не люблю шеколад, но Зеленский такими действиями передает интересы Украины😐 Слив у нас за спиной😐
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Яременко, когда тебя с петлёй на шее будут волочь к ближайшему столбу на Крещатике - не забудь снова и снова повторять свои мантры
P.S.верёвка тебя выдержит
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Да-да-да.... Никто не должен знать , как президент какает...просто жрите его говно - на то он и ваш слуга.
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