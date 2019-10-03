 Нічого з того, що суперечить Конституції, там немає, - Ткаченко щодо законопроєкту про столицю

Про це Ткаченко розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цей закон дає поштовх для того, щоб у районних радах, які відновлюються, кияни мали на районному рівні вплив на свою ділянку. Цей закон розділяє чітко системи влади в місті між центральною владою, сильним мером і Київською радою, яка буде працювати на постійній основі", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що при забудові Києва будуть діяти прозорі аукціони і тендери.

"Будуть існувати чіткі правила, прозорість, аукціони, тендери, на яких будуть визначатися істотні моменти про те, що буде в Києві забудовуватися. Для того, якщо будується в Києві будинок, щоб поруч з ним були паркомісця, садки, сквери і так далі. Ми готові до широкого публічного обговорення цього закону з киянами, що вже почнемо цими вихідними, і з усіма експертами", - зазначив він.

На зауваження опозиції про те, що законопроєкт суперечить Конституції, Ткаченко відповів: "Це не так. Там є дуже цікаві нові норми, які були прийняті. Можливо, депутати ще не вчитались, але нічого там того, що суперечить Конституції, немає".

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Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю. Законопроєкт поділяє функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.

"Загальний склад (кількість депутатів) Київської міської ради становить 80 депутатів. Загальний склад (кількість депутатів) районної в місті Києві ради становить 20 депутатів", - йдеться в тексті законопроєкту.

Згідно з чинним законодавством, в Київради - 120 депутатів, а райрад в столиці не існує.

Автори законопроєкту також пропонують внести новий розділ в закон "Про місцеві вибори" - "Проведення місцевих виборів в місті Києві". Їм пропонується, що вибори депутатів Київської міськради проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатних виборчих округах. Вибори проходять за відкритими виборчими списками міських організацій політичних партій.

Вибори київського міського голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. За такою ж системою проводяться і вибори депутатів районних рад в Києві. Територія Києва ділиться на 10 багатомандатних округів.

Переможцем виборів київського міського голови визнається кандидат, який набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців, які взяли участь в голосуванні.