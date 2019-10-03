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 Політика України, Київські новини
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Все про:ВР (5837) Київ (6546) Ткаченко Олександр (32)

 Нічого з того, що суперечить Конституції, там немає, - Ткаченко щодо законопроєкту про столицю

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив, що законопроєкт про столицю надає киянам більше можливостей для впливу на районному рівні. Він також не вважає, що законопроєкт суперечить Конституції.

Про це Ткаченко розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цей закон дає поштовх для того, щоб у районних радах, які відновлюються, кияни мали на районному рівні вплив на свою ділянку. Цей закон розділяє чітко системи влади в місті між центральною владою, сильним мером і Київською радою, яка буде працювати на постійній основі", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що при забудові Києва будуть діяти прозорі аукціони і тендери.

"Будуть існувати чіткі правила, прозорість, аукціони, тендери, на яких будуть визначатися істотні моменти про те, що буде в Києві забудовуватися. Для того, якщо будується в Києві будинок, щоб поруч з ним були паркомісця, садки, сквери і так далі. Ми готові до широкого публічного обговорення цього закону з киянами, що вже почнемо цими вихідними, і з усіма експертами", - зазначив він.

На зауваження опозиції про те, що законопроєкт суперечить Конституції, Ткаченко відповів: "Це не так. Там є дуже цікаві нові норми, які були прийняті. Можливо, депутати ще не вчитались, але нічого там того, що суперечить Конституції, немає".

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Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю. Законопроєкт поділяє функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.

"Загальний склад (кількість депутатів) Київської міської ради становить 80 депутатів. Загальний склад (кількість депутатів) районної в місті Києві ради становить 20 депутатів", - йдеться в тексті законопроєкту.

Згідно з чинним законодавством, в Київради - 120 депутатів, а райрад в столиці не існує.

Автори законопроєкту також пропонують внести новий розділ в закон "Про місцеві вибори" - "Проведення місцевих виборів в місті Києві". Їм пропонується, що вибори депутатів Київської міськради проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатних виборчих округах. Вибори проходять за відкритими виборчими списками міських організацій політичних партій.

Вибори київського міського голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. За такою ж системою проводяться і вибори депутатів районних рад в Києві. Територія Києва ділиться на 10 багатомандатних округів.

Переможцем виборів київського міського голови визнається кандидат, який набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців, які взяли участь в голосуванні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151858
 
 
 Топ коментарі
 
ручная бенина шавка Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко о законопроекте о столице - Цензор.НЕТ 2509 теперь мер не чего не решает в Киеве Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко о законопроекте о столице - Цензор.НЕТ 2339
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ну да.. теперь мы живем по Каломоститутции..
по моему, олигархов пора начинать отстреливать..
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ОДНА РИТОРИКА, ОДНИ ДЕЛА, ТОЛЬКО ХАРИ РАЗНЫЕ.

Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице - Цензор.НЕТ 5123 Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице - Цензор.НЕТ 2653
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ручная бенина шавка Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко о законопроекте о столице - Цензор.НЕТ 2509 теперь мер не чего не решает в Киеве Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко о законопроекте о столице - Цензор.НЕТ 2339
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ну да.. теперь мы живем по Каломоститутции..
по моему, олигархов пора начинать отстреливать..
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Я дам тебе наган и ты застрелишь Порошенко.
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Ладно, когда будешь в очередной раз лизать ему там ,где нормальные люди обычно не лижут, укусишь легонько за я...а. Он обдристается а тебе приятно будет.
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ты кацап.. это сразу видно, потому что у тебя гавно в место мозгов..
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Странная ты девочка..... тебе предлагают освежиться струёй лайна из ануса твоего хозяина а ты против. Смотри, как бы за такую ересь тебя саму бы не утопили в выгребной яме.
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Я тебе еще ето в 2014 говорил. А ты и твои соевые собратья рассказывали что олигархи патрийоты Украины и их низзя трогать атопутиннападэ. Ну вот теперь путен на белом коне в Киеве заедет во главе той самой колонны олигархов. Кушайте что наварили. Главное без евробляхеров. Будут только днр-бляхи как вы етого хотели.
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этого мудилу на мэра для киевлян продвигают. Ясен пень, его собственный закон "без нарушений"
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Оставьте хоть столицу в покое. Вешайте свои росийские флаги в своем Харькове и кривом роге
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Воно вміє читати? Та ще й Конституцію читає перед сном...Чи робить вигляд?
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Навіть. Вигляду не робить. Навіщо? Зебіли схавпють все. Навіть те, що за Конституцією у нас - теократична монархія. Бо так сказала людина в окулярах, яка підтримав сам Зєлєнскій.
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А зарплату для всех новых районных чиновников из какого бюджета платить будете?
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ОДНА РИТОРИКА, ОДНИ ДЕЛА, ТОЛЬКО ХАРИ РАЗНЫЕ.

Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице - Цензор.НЕТ 5123 Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице - Цензор.НЕТ 2653
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В какой еще стране мира действует подобный закон?
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Похоже на американскую систему Mayor-council government, с мэром и консулом города. При этом там есть два типа, в зависимости от которого у мэра больше или меньше полномочий.
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виграти по чесному в києві їм ніяк, навіть з ручною цвк. от призначити свого -саме то! вірним путьом ідете, овоч в ростові молча завідуєт Ничего противоречащего Конституции там нет, - Ткаченко про законопроект о столице - Цензор.НЕТ 3523
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спраштвается нахзачем (кроме как захватить власть) зелебобики заняты только этим
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"Жиди Украйною ходили, та гробовища рили, рили
Та трупом, трупом начиняли і со святими не співали..."
Т. Г. Шевченко
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Нужно требовать референдум среди жителей Киевской области по поводу этого нового закона
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