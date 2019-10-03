 Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня

"За інформацією, яка надійшла від Укрпошти, позивач не отримав повідомлення про місце і час розгляду позову, а представник позивача отримав повідомлення, але подав клопотання про перенесення розгляду справи, оскільки в цей час він не перебуває в Києві", - розповіли в четвер у пресслужбі Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За інформацією суду, колегія суддів задовольнила клопотання представника позивача та перенесла засідання на 10:00 24 жовтня.

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Шокін подав до суду на тодішнього президента Петра Порошенка та Верховну Раду ще 13 березня 2017 року – за рік після свого звільнення.

Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним та скасувати постанову парламенту та указ президента про його звільнення. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду. Свої вимоги екскерівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення, а заяву про відставку Шокін, за його словами, написав не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".

Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.

Пізніше, ексвіцепрезидент США Джо Байден заявив, що він наполягав на звільненні Шокіна: "Я сказав: Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений на той час, ви не отримуєте грошей". Що ж, сучий син! Його зняли з посади і призначили людину, який вважалася надійною".

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Водночас, про це говорив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп: "Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим". Також варто зазначити, що під час цієї розмови Трамп двічі заявив, що вважає Шокіна "хорошим прокурором".