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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (443) Шокін (216)

 Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду переніс на 24 жовтня розгляд позову колишнього Генерального прокурора України Віктора Шокіна про поновлення на посаді в частині питання наявності підстав для перегляду попереднього рішення, за яким позов був відхилений.

"За інформацією, яка надійшла від Укрпошти, позивач не отримав повідомлення про місце і час розгляду позову, а представник позивача отримав повідомлення, але подав клопотання про перенесення розгляду справи, оскільки в цей час він не перебуває в Києві", - розповіли в четвер у пресслужбі Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За інформацією суду, колегія суддів задовольнила клопотання представника позивача та перенесла засідання на 10:00 24 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд поки не розглядатиме по суті позов Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора, - пресслужба суду

Шокін подав до суду на тодішнього президента Петра Порошенка та Верховну Раду ще 13 березня 2017 року – за рік після свого звільнення.

Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним та скасувати постанову парламенту та указ президента про його звільнення. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду. Свої вимоги екскерівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення, а заяву про відставку Шокін, за його словами, написав не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".

Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.

Пізніше, ексвіцепрезидент США Джо Байден заявив, що він наполягав на звільненні Шокіна: "Я сказав: Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений на той час, ви не отримуєте грошей". Що ж, сучий син! Його зняли з посади і призначили людину, який вважалася надійною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд остаточно відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора, - Луценко

Водночас, про це говорив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп: "Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим". Також варто зазначити, що під час цієї розмови Трамп двічі заявив, що вважає Шокіна "хорошим прокурором".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151854
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, а кто Шокину мешал бороться с украинской коррупцией?! Ведь ничего для этого не сделал. Зато обогатился за время своей прокурорской деятельности не хило.
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Ну шо, Моники зеБЕнины здобули?

Янукович возвращает себе "Межигорье" с помощью Фукса. А также Минюст и АРМА
Недавно украинцев всколыхнула новость о возможном возвращении Виктора Януковича, хотя в триумфальный въезд бывшего гаранта в Киев мало кто поверил. Между прочим, в руки беглого президента возвращается резиденция "Межигорье" - и это не шутка. На очереди - споры по конгрессно-выставочному комплексу "Парковый" в Киеве, Международному аэропорту "Одесса", стратегическому предприятию "Кузня на Рыбальском", 800 км трубопровода Виктора Медведчука и многим другим объектам.Кроме Януковича, в схемах задействован еще один беглый чиновник - экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Третий в их компании - российский бизнесмен Павел Фукс. Почему же украинские власти не замечают тройку мошенников? Ответ прост: они ее контролируют. Через международную юридическую фирму Integrites упомянутые лица оказывают влияние на Министерство юстиции и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
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Трамп- "Хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорош, его полномочия прекратили, и это действительно несправедливо...."

Отметим, Трамп говорил о экс-генпрокуроре Викторе Шокине. В июле 2019 года издание BuzzFeed и проект расследования коррупции и организованной преступности выявили, что Шокин передавал Трампу компромат на Байдена.

https://www.obozrevatel.com/abroad/v-ssha-opublikovali-razgovor-trampa-s-zelenskim.htm

Вот откуда ноги растут про восстановление Шокина.
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Ну шо, Моники зеБЕнины здобули?

Янукович возвращает себе "Межигорье" с помощью Фукса. А также Минюст и АРМА
Недавно украинцев всколыхнула новость о возможном возвращении Виктора Януковича, хотя в триумфальный въезд бывшего гаранта в Киев мало кто поверил. Между прочим, в руки беглого президента возвращается резиденция "Межигорье" - и это не шутка. На очереди - споры по конгрессно-выставочному комплексу "Парковый" в Киеве, Международному аэропорту "Одесса", стратегическому предприятию "Кузня на Рыбальском", 800 км трубопровода Виктора Медведчука и многим другим объектам.Кроме Януковича, в схемах задействован еще один беглый чиновник - экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Третий в их компании - российский бизнесмен Павел Фукс. Почему же украинские власти не замечают тройку мошенников? Ответ прост: они ее контролируют. Через международную юридическую фирму Integrites упомянутые лица оказывают влияние на Министерство юстиции и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
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Свинокум считает что Свын его незаконно снял?
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vel мудит по-новому -- слава пе великорошенскому 100500-я рехВорма удалась Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня - Цензор.НЕТ 7398 Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня - Цензор.НЕТ 7398 Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня - Цензор.НЕТ 7398
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Еще и эта больная обезьяна воду мутит.
Бегала по отпускам во времена своей "службы", так как проблемы со здоровьем типо. Наверное это было сделано для того шоб не так несчастно выглядеть как Насиров под клетчаткой(одеялом). Типо: вот видите, я реально больной, вместо работать - лечился, а вы ко мне(до меня) докопались с какими-то совершенно смешными 100млн. евро типо взятки, да я ваще одной рукой в могиле, а второй коктейль пью, то есть обеими ногами в коктейлях и могилу двумя руками под себя копаю(и тут приходит санитан на суд и успокаивает подсудимого товарища Шокина стаканом кокаинума.....)

Жалкий старый мультимиллионер!....
(тихонько завидует)
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если его восстановят то должен сесть кто его увольнял
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Ты на кого словесный штык обнажил?На святое???На шоколадного командира?????))))
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да не кроши на него шоколадный батон а то обидится Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня - Цензор.НЕТ 3422 Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня - Цензор.НЕТ 3422
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ну во первых я не фанат кого то как ты, если человек нарушил закон то он должен сидеть, и без разницы кто он, зебил или порохобот)))) у тебя прросто мозги плоские и есть только черное и белое а мир состоит из тысяч оттенков серого
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Парадокс в том, что "под давлением" увольняются миллионы
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Интересно, а кто Шокину мешал бороться с украинской коррупцией?! Ведь ничего для этого не сделал. Зато обогатился за время своей прокурорской деятельности не хило.
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а пе великому клоунады нехватало - счас ещё покушение начнут вспоминать - закинулся и покусились Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня - Цензор.НЕТ 5154
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Зебилы, встречайте несправедливо обиженного!
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лет пять бьі жалобжчику за пакет вещества белого цвета в заднем кармане.
это и есть пик справедливости
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Дамо Рябошапкі по шапці! За Ющенка теж було одночасно два генпрокурора, Піскун і ще хтось, вже не пам'ятаю хто.
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трижды пискуна забыли 0 - он не зря с французом на виллу в ницце поменялся
теперь бедует там Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня - Цензор.НЕТ 5736 Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня - Цензор.НЕТ 5736
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Он сидеть должен за то, что полностью заблокировал реформу прокуратуры в 2015 и она прошла только на бумаге. А Порох махнул рукой и это было одной из самых больших его ошибок.
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а типа ваще было хоть 1 рехворма
кроме клоунской понтиции ))
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Хорошо таки Трамп поимел зельку. Убедительно.
Ждем генпрокурора ,который "свой " зеленского и устраивает Доню,значит таки клоун будет и дальше позорить Украину и лезть в чужой скандал тряся тупым рылом. .
голимый стыд....
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Ну вы то, Лилия, знаете, как имеют "хорошо" и "убедительно"...
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Удивительно то ,что ты рассказываешь мне о чем я знаю, под кроватью сидело,или просто сплетник грязный? Лавры Кивы покоя не дают?
Ссылка внизу ,читай , моя персона тебя не должен тебя волновать , от меня судьба Украины не зависит.
Так что засунь свои домысли назад в свою пустую макитру.
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Воно цитує Жванєцкого, тому теж було дуже цікаво що і як відчувають жінки. Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня - Цензор.НЕТ 9425
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Трамп- "Хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хорош, его полномочия прекратили, и это действительно несправедливо...."

Отметим, Трамп говорил о экс-генпрокуроре Викторе Шокине. В июле 2019 года издание BuzzFeed и проект расследования коррупции и организованной преступности выявили, что Шокин передавал Трампу компромат на Байдена.

https://www.obozrevatel.com/abroad/v-ssha-opublikovali-razgovor-trampa-s-zelenskim.htm

Вот откуда ноги растут про восстановление Шокина.
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А публичная стенограмма аффторитет? А ссылка на BuzzFeed,тоже не аффторитет? А внезапное восстановление Шокина - совпадение? !!! Аффторитет клоун ,который ведет страну к капитуляции.
"во всем виноват Порошенко"
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