 Верховний Суд переніс розгляд позову Шокіна про поновлення на посаді Генпрокурора на 24 жовтня

"За інформацією, яка надійшла від Укрпошти, позивач не отримав повідомлення про місце і час розгляду позову, а представник позивача отримав повідомлення, але подав клопотання про перенесення розгляду справи, оскільки в цей час він не перебуває в Києві", - розповіли в четвер у пресслужбі Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За інформацією суду, колегія суддів задовольнила клопотання представника позивача та перенесла засідання на 10:00 24 жовтня.
Шокін подав до суду на тодішнього президента Петра Порошенка та Верховну Раду ще 13 березня 2017 року – за рік після свого звільнення.
Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним та скасувати постанову парламенту та указ президента про його звільнення. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду. Свої вимоги екскерівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення, а заяву про відставку Шокін, за його словами, написав не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".
Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.
Пізніше, ексвіцепрезидент США Джо Байден заявив, що він наполягав на звільненні Шокіна: "Я сказав: Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений на той час, ви не отримуєте грошей". Що ж, сучий син! Його зняли з посади і призначили людину, який вважалася надійною".
Водночас, про це говорив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп: "Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим". Також варто зазначити, що під час цієї розмови Трамп двічі заявив, що вважає Шокіна "хорошим прокурором".
Янукович возвращает себе "Межигорье" с помощью Фукса. А также Минюст и АРМА
Недавно украинцев всколыхнула новость о возможном возвращении Виктора Януковича, хотя в триумфальный въезд бывшего гаранта в Киев мало кто поверил. Между прочим, в руки беглого президента возвращается резиденция "Межигорье" - и это не шутка. На очереди - споры по конгрессно-выставочному комплексу "Парковый" в Киеве, Международному аэропорту "Одесса", стратегическому предприятию "Кузня на Рыбальском", 800 км трубопровода Виктора Медведчука и многим другим объектам.Кроме Януковича, в схемах задействован еще один беглый чиновник - экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Третий в их компании - российский бизнесмен Павел Фукс. Почему же украинские власти не замечают тройку мошенников? Ответ прост: они ее контролируют. Через международную юридическую фирму Integrites упомянутые лица оказывают влияние на Министерство юстиции и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Бегала по отпускам во времена своей "службы", так как проблемы со здоровьем типо. Наверное это было сделано для того шоб не так несчастно выглядеть как Насиров под клетчаткой(одеялом). Типо: вот видите, я реально больной, вместо работать - лечился, а вы ко мне(до меня) докопались с какими-то совершенно смешными 100млн. евро типо взятки, да я ваще одной рукой в могиле, а второй коктейль пью, то есть обеими ногами в коктейлях и могилу двумя руками под себя копаю(и тут приходит санитан на суд и успокаивает подсудимого товарища Шокина стаканом кокаинума.....)
Жалкий старый мультимиллионер!....
(тихонько завидует)
это и есть пик справедливости
теперь бедует там
кроме клоунской понтиции ))
Ждем генпрокурора ,который "свой " зеленского и устраивает Доню,значит таки клоун будет и дальше позорить Украину и лезть в чужой скандал тряся тупым рылом. .
голимый стыд....
Ссылка внизу ,читай , моя персона тебя не должен тебя волновать , от меня судьба Украины не зависит.
Так что засунь свои домысли назад в свою пустую макитру.
Отметим, Трамп говорил о экс-генпрокуроре Викторе Шокине. В июле 2019 года издание BuzzFeed и проект расследования коррупции и организованной преступности выявили, что Шокин передавал Трампу компромат на Байдена.
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-ssha-opublikovali-razgovor-trampa-s-zelenskim.htm
Вот откуда ноги растут про восстановление Шокина.
"во всем виноват Порошенко"