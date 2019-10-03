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Все про:затримання (3034) Крим (7537) ФСБ (777)

 ФСБівці затримали українця, який намагався потрапити до окупованого Криму

Російські силовики стверджують, що затримали громадянина України, який намагався потрапити до окупованого Криму в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"За три кілометри від підконтрольного Росії пункту пропуску "Перекоп", у районі дамби, що з'єднує півострів Ад із Кримом, ФСБ затримали уродженця Кривого Рогу 1965 року народження. За даними російських силовиків, затриманий, ім'я якого невідоме, слідував в анексований Крим у "пошуках кращих умов життя", не маючи при собі дійсних документів", - йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 322 російського Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 200 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусові роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 26 вересня співробітники російського прикордонного управління ФСБ повідомили про затримання громадянина України.

Вони стверджують, що українець "спробував в'їхати за чужим паспортом" на окупований півострів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ затримує українців на межі з окупованим Кримом і шантажем намагається залучити до співпраці, - СБУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151851
 
   
 Топ коментарі
 
что я и писал. идёт новый захват заложников, а шмаркля-"великий освободитель"
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це ж просто так співпало, що він з Кривого Рогу?
чи в цьому місті якийсь розумовий ценз?
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Так это же порохобот бежал спасаться от фашисткого режима зебила к братьям кацапам ФСБшники задержали украинца, который пытался попасть в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 1208
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Х.йлобот, у вас в кремле методички устарели !
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Это обменный фонд на который вы Зебилье в следующий раз Хатьков сдадите ну или еще что то, как кремлевский хозяин захочет.
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*Харьков, а то зебилы ща начнут орать что в названиях путаюсь.
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что я и писал. идёт новый захват заложников, а шмаркля-"великий освободитель"
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Бежал получать квартиру от ***** и зеленского.
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Он или дебил, или разведчик на стажировке ! По-любому что то одно из двух !
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А теперь из за этого ,,жоппоблоковского,,дебила - Зеленский будет освобождать какого нибудь оккупанта ! 😠
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Кремель навіть після формули зепутіна, буде ідти далі, ця формула в такій редакції, просто легімітезує його дії, вот і все,
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Походу ***** уже набирает *заложников* для торгов чтобы открыть воду в крым. Нам же надо освобождать своих людей, верно дебилы?
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це ж просто так співпало, що він з Кривого Рогу?
чи в цьому місті якийсь розумовий ценз?
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Вата, сэр.
А Кривой Рог в плане нарида сильно отличается от Донецка?

Ахметов был богом в Донецке.
Коломойский бог в Днепре.

Поэтому ватный завгар Ялынкович из Енакиево и в Донецке имел дикую поддержку.

Поэтому ватная Моника Зеленски из Кривого Рога и имеет дикую поддержку в Днепропетровске (не в Днепре).
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А наши пропустили? Ах*ть граница на замке. Все заняты ловлей бабок с сигаретами.
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Странно, что ты до сих пор веришь заявлениям КГБ (ФСБ)
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при власти моника ,вон его земляки, уже бегут с Украины - хорошая власть)))
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Та этого не жалко, чего идиотов жалеть.
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Берите в заложники кацапы!!! на обмен пригодится,только не называйте " украинец попытался вьехать",то Ватник Обыкновенный,кстати популярный подвид в Украине который обитает приимущественно на востоке и юго востоке страны,другие название подвида-малорос или хахол таких берите смело и не благодарите
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якщо стрілити з дитячого луку, та поцілити на окуповану теріторію - це буде вважатись "попасть в оккупированный Крым"?
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да счас оные табунами пойдут в расеи-крымы прямо в фсб турму.
шоб потом было что менять на сбивателей боингов.

во дебилыконченныекиевские.
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В кр.рогу в основном одни малоросы, так что пусть оставят этого дебила себе.
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шел чувак на родину, забыл захватить документы. та хай идет.
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одних поменяли-других руссня начала собирать....
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"уроженец Кривого Рога 1965 года рождения. ... следовал в аннексированный Крым в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов".
сегодня на Цензоре день анекдотов?
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Намагався потрапити на Крим? Ну то вже досить вдало потрапив. Хто шукає той знаходить собі пригод на пяту точку опори.
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шпиён он...и никакие отмазки ему не помогут...явки и пароли в Симферополе и Ялте он уже сдал.
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Начинают собирать материал на следующую область.
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м-да, превратности судьбы.
Земляки "народного преЗедента" поперли на оккупированные территории в поисках "лучшей жизни"...
Хотя, русским поверить-себя обмануть.
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Громадянин України - ще не значить українець . Це цілком може бути тупоголовий ватнік чи агресивний борцун-колорад . В нас цього біомусору в Україні достатньо .
Питайте чий Крим . Якщо скоже що російський - відправляйте в Тагіл чи Алєнєгорск . Він 100% ваш .
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