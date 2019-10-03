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 Політика України
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Все про:Антикорупційна прокуратура (973) Максим Микитась (10)

 САП наполягає на арешті екснардепа Микитася з альтернативою застави в 300 млн грн

Народному депутату України 8 скликання Максиму Микитасю вручено клопотання про застосування запобіжного заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби САП у Facebook.

У четвер, 3 жовтня 2019 року, за погодженням прокурорів САП детективами НАБУ вручено клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому Народному депутату України 8 скликання Максиму Микитасю, який підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Микитасю в заволодінні майном Нацгвардії вартістю понад 81 млн грн

У відомстві нагадали, що колишньому народному депутату інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м.Києва на нерухомість в житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі відповідно до експертних висновків спричинено збитки на суму 81 635 448 грн.

2 жовтня 2019 року детективами НАБУ за погодження прокурорів САП йому було повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

САП наполягає на арешті екснардепа Микитася з альтернативою застави в 300 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151848
 
 
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Еще одного реформаторского подсвинка за хобот взяли
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Только бы потужно реформированный суд не отпустил бы.
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О!! Тебя давно не было под этим ником! заблокировали?
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вы представляете масштабы? Один только залог равен годовому бюджету какого-нибудь села! Где ты, народный мститель Костя Гризодубо???
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300 миллионов - годовой бюджет села??? Где вы такое богатое село видели? Это скорее бюджет небольшого города.
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Нехилі такі суми по залогах - накралися косарі так, що весь бюджет разом з кредитами МВФ собі захапали.
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