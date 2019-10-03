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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3025) США (5557) Фінляндія (147) Трамп (2097)

 Це брехня, і ви їй підігруєте! - Трамп нагрубив журналістові після запитання про розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналіста агентства Reuters, який запитав його про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.

Інцидент стався на спільній пресконференції Трампа з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News18.

Зазначається, що Трамп підвищив голос на репортера Reuters Джеффа Мейсона, який запитав, що американський лідер хотів, щоб Зеленський зробив, коли Трамп порушив питання ділових зв'язків з Україною Гантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

"Це брехня, і ви знаєте, хто всьому цьому підіграє? Такі люди, як ви і інші брехливі ЗМІ, які є в цій країні", - заявив Трамп.

Потім він попросив журналіста "поводитися пристойно" й уникав його запитань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп неодноразово використовував Пенса, щоб тиснути на Зеленського, - The Washington Post

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151846
 
   
 Топ коментарі
 
запто гавно плюс гавно самые правдивые Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 7454
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а Г+Г - самый честный канал
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Да, в Украине тоже хватает таких фейк-ньюс помоек! Например, радио свобода.
Трамп и Зе - единственные, кто не боятся указывать им их истинное место!
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запто гавно плюс гавно самые правдивые Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 7454
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Куда Моника сует свое рыло, там катастрофа! Позавчера посетил НБУ вместе с юным "реХформатором", все увидели курс на следующий день! ))))))))))
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Я сегодня побежал с утра купил 200 баксов. Это, конечно, меня не спасет, но все таки, от Зеленого дурака я ожидаю больших сюрпризов
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А что с курсом то не так? Вроде как 24,85 по состоянию на 03.10.2019.
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А ты в НБУ отовариваешься? Молодец, я тоже на межбанке рассчитываю купить RR хотя бы по 3,85 хотя до визита тупорылой покупал по 3,68. На моей сумме большая разница. Население ориентируется на 25,6$ в понедельник было 24,2, потом концерт в Банке, и вчера 26,2
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Он отоваривается в кассе у Бени или в ольгинской кассе.
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Вопрос действительно провокационный
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А была бы у Трампа Мендельша как у Моники Зелински, она бы его (её) грудью ...надцатого размера защитила... Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1581
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А был бы на месте Трампа Кнур, то зарохкал бы гневно на журналиста "Яке вам дило с кым прэзыдент зустричаеться?!" Как было когда журналисты поймали Гепу, выезжающего ночью из Администрации Будки
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но если чел был бы прав то на него бы отреагировал иначе
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Та що він хотів. І так ясно, що Байден по ніс в гівно заліз в Україні. То Трамп хотів то продемонструвати. І подзвонив до гівна. Ну хто ж з гівном говорить?
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А пам'ятаєте, у нас ще півроку тому був Президент, якого поважав Світ, дієздатний кабмін, активний парламент. І масмедіа, які це все щиро поливали брудом. А що маємо зараз? Токсичну Моніку, кабмін-дитсадок, парламент з дрочерами. А де масмедіа? Ось їх нема, запхали язика в сраку. Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 5745
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І то правда.
Тепер в Україні президент, який тишком-нишком, щоб ніхто не знав, їздить туди-сюди, й підписує документи, які впливають на всю країну. Чесно кажучи, якась фігня. Пора б йому під дупу дати.
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А що в нього (неї) під дупою? Одні кажуть пісюн, інші клітор. Кому вірить? Це брехня, і ви їй підігруєте! - Трамп нагрубив журналістові після запитання про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 4569
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Как хорошо, что у Трампа нету Мендель! Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 7184
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я конечно извиняюсь что не по теме, а сажите Кива седня уже выступал в раде или по 112 каналу хочется послушать его позицию
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Так позицию ж показали на видео! Садишся в кресло раздвигаешь ноги и... Це брехня, і ви їй підігруєте! - Трамп нагрубив журналістові після запитання про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 1915 это... играешь в ручной бильярд!
Ти что что, видео не смотрел а слушал сурдоперевод? Це брехня, і ви їй підігруєте! - Трамп нагрубив журналістові після запитання про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 2374
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нет на этого журналишки юльки мандель Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 3543

Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1689
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c 73% хорошо только лайно вместе хлебать - ложку не дадут макнуть!
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Это ложь, да в ней намек,
Трампу с зелею урок Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 6246
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Трампа скандалы как коту валерьянка. Как раз его стихия. Нормально.
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Единственный вывод из этой новости: Зеля- Дурак вляпался везде, где можно.
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Дрочите почаще старого , мож раньше коньки откинет ! Оно . как бы ему по приколу поскандалить .а потом раз и инфарктик или инсультик . не он первый .
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Главная проблема Трампа в том что у него нет Мендель . Никто и никаких вопросов ему ,больше не задавал бы . Это ложь, и вы ей подыгрываете! - Трамп нагрубил журналисту после вопроса о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 170 .
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У обоих скоро походу появится много свободного времени смогут выступать дуэтом "Два дебила - это сила "
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